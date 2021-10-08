打完兩劑高端能去哪些國家？帛琉、印尼、紐西蘭接受入境

隨著疫情肆虐，各國祭出措施嚴管邊境，包含入境檢疫、或是要求旅客接種完疫苗才能入境。而其中，是否有國家接受打完2劑國產高端疫苗的旅客入境，備受關注。近期帛琉、紐西蘭以及印尼都表示，能接受打完2劑高端疫苗的旅客進入國境。

7日帛琉總統在出席帛琉大使館的雙十國慶酒會時宣布，打過2劑高端疫苗可以不受限制前往帛琉旅行。紐西蘭、印尼規定完整接種2劑疫苗才能入境，而兩國都接受高端疫苗。

帛琉：總統承認高端疫苗

（中央社）帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）昨（7）天出席駐帛琉大使館舉行的雙十國慶酒會時宣布，承認台灣本土研發的高端疫苗，意即打過2劑高端疫苗者，將不受限制可赴帛琉旅行。

駐帛琉大使周民淦今晚向《中央社》記者證實，惠恕仁在大使館舉辦的酒會上宣布這項消息，並把帛琉新頒布的行政命令交給他，有如一項國慶禮物。

周民淦稍早在臉書發布多張國慶酒會的照片並發文表示，惠恕仁在酒會上宣布帛琉已發布新的衛生法令，承認台灣的高端COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，如同其他世界衛生組織（WHO）及美國承認的疫苗，以後打過2劑高端疫苗的台灣民眾，即可不受限制到帛琉旅行。

帛琉入境規定包括入境者須完整接種疫苗滿14天，且旅客所接種的疫苗必須是美國食品藥物管理局或世界衛生組織承認的疫苗。另外，帛琉也接受台灣政府批准的高端疫苗。

媒體日前報導，帛琉調整旅客入境政策，要求所有入境者要完整接種疫苗，但帛琉觀光局台灣辦事處澄清，該規定僅限他國旅客，台帛旅遊泡泡不會受到影響。

此外，台灣與帛琉間的旅遊泡泡也提供台灣旅客到帛琉施打COVID-19疫苗。

Photo Credit: 中央社 帛琉總統惠恕仁（左）7日出席駐帛琉大使館舉辦的雙十國慶酒會，將帛琉新頒布的行政命令交給駐帛琉大使周民淦。帛琉這項衛生法令承認台灣的高端疫苗。（取自周民淦臉書）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 110年10月7日

紐西蘭：許可外籍旅客打完高端疫苗後入境

另外，紐西蘭也接受打完高端疫苗的旅客入境。

（中央社）紐西蘭政府3日宣布新規定，11月1日起17歲以上外籍旅客必須完整接種COVID-19疫苗才能入境。台灣的高端疫苗也在紐國接受的22家疫苗廠牌名單上。

根據紐西蘭政府在官網發布的公告，欲入境的非公民在預定紐西蘭集中管理隔離設施（managed isolation and quarantine，MIQ）床位時，必須聲明已完整接種疫苗。且接種最後一劑疫苗的時間，必須是在入境前14天以上。

公告列出紐西蘭政府接受的22家疫苗廠牌，並說明這些疫苗都至少已獲一個國家的政府或相關當局批准。其中除了最普及的阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、輝瑞-BNT（Pfizer/BioNTech）和莫德納（Moderna）疫苗，也包括高端疫苗。

公告表示，有3種情況入境時可不須提供疫苗接種證明，分別是紐西蘭公民、17歲以下人士或因醫療因素無法接種疫苗。而僅持有永久居留證或臨時簽證者不具公民資格，因此仍適用疫苗規定。

不過即使已接種疫苗，入境紐西蘭時仍須出示離境前疫苗檢測結果為陰性的證明，並在入境後集中隔離14天。

印尼放寬入境限制：施打高端也可入境

《中央社》報導，印尼9月中旬放寬入境限制，不但開放有短期居留證的旅客入境，也開放申請工作、商務等簽證。另外，12歲以上的外國旅客須完整接種2劑COVID-19疫苗才能入境。其中這2劑疫苗也包含高端。

印尼目前接受12種疫苗，其中有6種是世界衛生組織（WHO）緊急授權的疫苗，包含AZ疫苗、莫德納疫苗、嬌生（Johnson & Johnson）疫苗、輝瑞-BNT疫苗還有中國的科興疫苗（Sinovac）及國藥疫苗（Sinopharm）。

另外6種疫苗，尚未在WHO緊急授權使用清單，是其他國家政府核准使用。包括高端、美國諾瓦瓦克斯製藥公司（Novavax）的疫苗、俄羅斯的衛星-V疫苗（Sputnik V）、中國的Convidecia疫苗、古巴的阿布達拉（Abdala）疫苗，以及印度的Covaxin疫苗。

另外，《中央社》也指出，美國11月將加嚴入境規定，要求所有外國成人旅客要完整接種疫苗，但是高端還不在美國認證的疫苗中。對此衛福部部長陳時中表示，會積極與美國溝通。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範