2021/10/08,
科技

58％民族國家網路攻擊來自俄羅斯，伊朗攻擊以色列、北韓瞄準加密貨幣公司

58％民族國家網路攻擊來自俄羅斯，伊朗攻擊以色列、北韓瞄準加密貨幣公司
Photo Credit: Pixelcreatures CC0

我們想讓你知道的是

根據微軟的報告，所有來自民族國家的網路攻擊中，有58％是來自俄羅斯，除了俄羅斯以外，微軟從北韓、伊朗、中國也發現到大量的攻擊。令人憂心的是，「網路犯罪服務」在這幾年逐漸成為成熟的犯罪事業，任何人都可以線上購買網路犯罪服務甚至只需要66美元就能買一套工具。

微軟（Microsoft）公司於7日所發佈的報告指出，根據1年的觀察，所有來自民族國家（nation-state）的網路攻擊中，有58％是來自俄羅斯。

來自俄羅斯的網路攻擊1年前只有3%是針對政府機構而來，今年竟暴漲至53％。這些政府機構多半主掌外交政策、國安和國防，最常被攻擊的國家前三名依序為美國、烏克蘭和英國。

除了俄羅斯以外，微軟從北韓、伊朗、中國也發現到大量的攻擊，至於南韓、土耳其和越南雖然也有在進行攻擊，但比例相對起來低了很多。攻擊的對象有48％是政府、31％為NGO和智庫、3％是教育單位、3％是跨政府組織、2％為資訊部門、能源部門和媒體各佔1％。

這份報告是微軟的第2份數位防禦報告，調查期間為2020年7月至2021年6月，範圍涵蓋民族國家的行動、網路犯罪、供應鏈的安全以及假消息等等。

伊朗攻擊以色列、北韓瞄準加密貨幣公司

在今年的報告中，除了最常見的間諜行為，微軟也發現了這些網路攻擊者的其他攻擊目標。例如伊朗在過去1年中對以色列的攻擊增加4倍，在兩國情勢緊張的情況下，更發動了毀滅性的攻擊；北韓則是在疫情的重創下，將目標對準加密貨幣公司、試圖獲取利益。

此外，中國也將情報運用在許多不同的目的上，例如1名中國駭客不斷瞄準印度、馬來西亞、蒙古、巴基斯坦和泰國，收集這些鄰國的社會、經濟和政治情報；另1名中國駭客則瞄準中南美洲和歐洲的外交部。

微軟數位安全部門負責人古德溫（Cristin Goodwin）向《美聯社》指出，中國在「地緣政治」上的攻擊目標相當引人注目，尤其是關於一帶一路的基礎建設資訊，以及強烈反抗北京的台灣、香港等地的大學。調查結果進一步證明，中國網路間諜的的野心已經不只是竊取智慧財產權。

網路犯罪成為事業，只要66美元就能買到工具

民族國家的網路攻擊大多以資訊取得為目的，而網路犯罪份子的目標則是錢。勒索軟體的問題越來越嚴重，今年受矚目的案件包含嚴重影響燃油供應的美國Colonial Pipeline勒索案，以及牽涉千家企業的科技公司Kaseya勒索事件，瑞典連鎖超市COOP則因勒索軟體而無法使用收銀機、800多家門市因此歇業。

微軟統計，在過去1年中被勒索的企業有13％是零售業、12％是金融服務、12％是製造業、11％市政府、健康照護類的則佔9％。除了美國以外，最常受到勒索的國家依序為中國、日本、德國和阿拉伯聯合大公國。

令人憂心的是，「網路犯罪服務」在這幾年逐漸成為成熟的犯罪事業。微軟指出，在今天，任何人都可以線上購買網路犯罪服務。這個服務市場分為三種，第一種是能夠自動執行的現成病毒工具，這種方式除了能降低成本、還可以擴大生產規模，最便宜的工具甚至只需要66美元（約1853元新台幣）。

第二種是能夠進入系統並在系統內進行部署的入侵憑證，依據目標的價值，價格約落在1至50美元之間。第三種則是在加密貨幣託管服務中擔任買方和賣方之間的掮客，以確保過程能順利進行。

自我保護才是根本之道，各國也加緊立法保障網路安全

微軟指出，雖然像微軟這樣的科技公司會開發安全軟體，提供給需要網路安全的客戶使用，但事實上，採取自我保護會比科技公司或政府的保護走得更遠。例如，在過去的18個月中，為了建立遠距工作所需的安全環境，加強版的身份驗證系統增加了220％。

不過，也有越來越多的政府對網路安全問題展現更多重視。例如美國在5月發布的行政命令中，提升了聯邦政府和合作夥伴的網路安全標準，世界各地的政府也都在通過新的法律，讓組織在遭受網路攻擊時回報政府機構。

古德溫表示，民族國家駭客攻擊的成功率大約為10-20％，「對我們而言，試圖走在（駭客的）前面、並試圖降低損害是非常重要的」。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。