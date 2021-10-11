樣板山水 vs. 深度體驗：為何我們需要更多「小鎮文創」而不是「大型遊樂園」？

文：梁子Liangz

近年從博物館延伸接觸到中國許多觀光建設，從「特色小鎮」到「主題園區」，從「鄉村振興」到「全域旅遊」，可說是願景完整且戰略十足。

不可忽視的是，中國觀光內需仍處於爆炸性階段，各地的旅遊景點依然蓬勃發展；然而中國疆域幅員廣大，雖然一線城市已日趨成熟，二三線城市的觀光品質都還有很大進步空間。

此時遇見的問題常會是：地方的觀光項目是該引進資金大舉建設，還是該調整體質振興再造？

以下透過我們在台灣的多年規劃經驗，針對其中幾個核心差異，提出來跟大家分享

串連從小做大，而非由大帶小

中國這十年來出現了不少仿效迪士尼樂園的大型園區建設，但真正賺錢的其實不多，除了沒有意識到迪士尼成功主因在於多年累積的強大IP、而非遊樂設備硬體以外，一昧的東施效顰也造成主題疲乏，最終淪為短暫話題，無法維持長久熱度。

不是每個地方都適合建設大型園區，大型園區也只意喻企業自身的成績，而不代表整個地方觀光產業的成就。

更何況，當地的中小型觀光景點還可能因為排擠效應被邊緣化、被忽視，反而削弱了原本的獨特風貌。

Photo Credit: 中央社

一個地方觀光的健康體質，應該是由內而外，由小至大：先用心做好內容，創造幾個小型特色景點，從半日遊的串連發展成一日遊的行程，最後再衍生出整體可供過夜留宿的經濟效益。

小鎮文創需要策劃、籌備、溝通和改造設計的過程，欲速則不達，短則幾個月長則數年，只有耐心培育的根基，才能長出豐碩紮實的成果。

不求樣板山水，但求深度體驗

目前大部分的中國內地旅遊市場，還是以「大山大水」為主流，這跟台灣20年前的觀光樣貌很像，總得要看到那些懸崖峭壁、湖泊瀑布、奇廟巨佛，才會有到此一遊的感覺。

一種看完就顯得空虛的感受。

更別說很多地方的風景樣貌其實很類似，差異性不大，市場區隔有限；或常是找塊市郊土地開發順帶鏟平個小村，然後搬來一堆仿效建築：江南古鎮或歐洲城堡之類。

但這終究只是過於淺薄的樣板作法，極度缺乏內涵深度，當哪天又出現另一個更新更炫的園區，很快就會被眾人所遺忘。

一個地方的故事永遠值得挖掘，就如台灣雖小，但溫暖的城鎮、多元的風土、多樣的人文，就能不斷吸引遊客回流，一次次感受不同的旅行體驗。

Photo Credit: 中央社

減少企業壟斷，活化溫暖共榮

很多人會說，有了大型遊樂園區，就可以提供當地很多就業機會；但事實上，這是一把雙面刃。

青年返鄉只是換個老闆打工，跟青年返鄉創業為家鄉貢獻，完全是兩回事。

企業財團無非是以賺錢營利為目的，單純地追求利潤；而一群商家集合眾人之力改善改造，是大家一起希望這個家鄉變好、變美，期許讓遊客來了就不想走，走了還會拉著親友再來。

小鎮文創代表著不同年齡層的人、不同背景的人，都能提供專長服務進入這個產業鏈：像是開民宿、當導遊、手工藝課程、特色餐廳、風格咖啡店，甚至是書店、烘焙坊等等，還能配合既有節慶與祭典，創造共生共榮的無限可能。

「就業機會」往往指的只是一份薪水，「創業機會」才是真正能開啟地方活化的鑰匙；進而帶動年輕人願意返鄉投入，成功讓觀光核心融入當地產業經濟。

「深度體驗」才是真正的旅遊元素，「人情溫度」才是真正的觀光願景。 我相信在十數年之後，中國也會像台灣一樣，有更多年輕人投入文創產業，開啟觀光旅遊的嶄新面貌。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航