【2021台北電影獎】會外賽、非正式競賽等大獎揭曉，《刻在你心底的名字》領銜帶動台灣電影

2021第23屆台北電影獎今（8）日下午於台北晶華酒店舉行入圍記者會，席間除了頒發入圍證書之外，也揭曉了非正式競賽以及台北電影節會外賽得獎項得主。

其中，台北電影獎非正式競賽得主，「媒體推薦獎」頒給文學紀錄片《削瘦的靈魂》，「觀眾票選獎」則由聚焦校園霸凌的《無聲》奪下；台北電影節會外賽「台灣電影行銷獎」由同志愛情電影《刻在你心底的名字》獲「最佳電影行銷」，描述強迫症（Obsessive- Compulsive Disorder，OCD）患者的《怪胎》獲得「最佳海報」，至於「最佳預告片」則由去年票房大黑馬《孤味》獲得。

今年的「媒體推薦獎」由9位台灣現職媒體從業人員擔任評審，關鍵評論網也位列本屆的評審團之一，而《削瘦的靈魂》得獎理由為：「本片將作家七等生的瑰麗文字體現到大銀幕上，帶領我們直擊這位鬼才小說家的內心世界，探照他的情慾與精神，《削瘦的靈魂》建立起電影嶄新的紀錄觀點，華美但不虛張，繁雜且井井有序，證明影像是創作者最活靈活現的媒介，展現無限可能。」

《削瘦的靈魂》導演朱賢哲領獎時感到出乎意料，更表示感謝目宿媒體、工作團隊和七等生，沒有七等生就沒有這個片子。至於目宿媒體的行銷代表劉怡芬則說：「『他們在島嶼寫作系列』已經邁入第10年，有別過去的13部片，《削瘦的靈魂》傳主非常不同、行銷也卯足全力用影像介紹作家，讓觀眾可以親近文學，未來也將秉持初衷，繼續拍攝。」

Photo Credit: 台北電影節提供 媒體推薦獎由聯合報文字記者（左）頒發給《削瘦的靈魂》導演朱賢哲（中）、目宿媒體行銷代表劉怡芬（右）。

「觀眾票選獎」則由新銳導演柯貞年的《無聲》拿下，《無聲》去年擔綱起台北電影節的開幕片，在台北電影節起步之後，在去年年底入圍金馬獎8項大獎，挾著這股氣勢，《無聲》回娘家，以競賽片之姿入圍本屆台北電影獎8項大獎，並在明日正式頒獎前，就獲得了觀眾票選獎。顯示從專業影人到普世觀眾，皆表示了對這部片子的欣賞。

製片王威人表示：「《無聲》在去年擔任台北電影節的開幕片，是電影的的第一站，希望不論是聽人或聾人都會喜歡。 希望我們都可以平等同理的看待所有人。」

Photo Credit: 台北電影節提供 台北電影節主席（左）易智言頒發台北電影獎非正式競賽觀眾票選獎給《無聲》製片王威人。

至於台北電影節與滾石文化、台北市廣告業經營人協會共同主辦，廣告雜誌協辦的會外賽「台灣電影行銷獎」，今年評審團匯聚了各界專業人士，包含夢之怪物創意總監李宗柱、米蘭營銷策劃執行創意總監李惠穎、台灣電通創意長周麗君、貓取廣告創意總監莊偉程、天馬行空總經理王婷妮、光點華山行政暨節目總監陳伯任及資深電影監製陳鴻元。

「最佳電影行銷」獎落同志作品《刻在你心底的名字》的行銷團隊，此團隊包含美商索尼影業發行股份有限公司、結果娛樂股份有限公司 、氧氣電影有限公司。《刻在你心底的名字》去年票房賣出破億成績，打破了同志電影在台灣的天花板，寫下新紀錄，更捧紅了新星陳昊森、曾敬驊，而由盧廣仲演唱主題曲〈刻在我心底的名字〉目前在網路平台YouTube更有將近4700萬次的觀看次數，且更榮獲金馬獎、金曲獎的肯定。

評審解釋：「《刻在你心底的名字》成功打造兩位新演員的明星氣質，將主題曲營造成流行趨勢，帶動影片氣勢。影片行銷難度高，卻能透過多元、新穎的線上與線下活動吸引目光，清晰、有效地實踐策略，整體行銷佈局完整且兼顧細節。」

監製瞿友寧感謝索尼影業的幫助，讓台灣電影有更多被看到的機會，「孩子不是隨便養就會長大，認真養才會好看。而行銷就佔了其中很大一部分的工作。」美商索尼影業總經理余卜康也感謝瞿友寧對索尼影業的信任，他表示：「發行這部電影，就是一場最溫柔的同志平權運動，更感謝瞿導環島舉辦了三百多場的映前與映後活動，不放棄與觀眾溝通的機會。」

Photo Credit: 台北電影節提供 監製陳鴻元（左）頒發台灣電影行銷獎最佳電影行銷給《刻在你心底的名字》監製瞿友寧（中）、台灣索尼影業總經理余卜康。

「最佳海報」則由《怪胎》海報設計者陳世川拿下，值得一提的是，去年陳世川也以《江湖無難事》獲得此獎，今年是二度掄元。評審認為海報設計掌握整體行銷一以貫之的視覺美學，從字體、顏色等細節建立「怪」的風格，且明確點出愛情主題。設計美感加成風格，成功打造高吸睛度，完整發揮電影海報效力。

陳世川致詞表示：「特別感謝《怪胎》劇組，導演廖明毅和經紀人，以及參與設計的工作夥伴，他強調電影很有趣、電影海報設計也很有趣，未來會繼續做下去。」

Photo Credit: 台北電影節提供 台北電影節總監李亞梅（左）頒發台灣電影行銷獎最佳海報設計給《怪胎》海報設計師陳世川。

Photo Credit: 《怪胎》

最後，「最佳預告片」是由《孤味》預告剪輯陳俊宏奪下，評審表示：「該預告以女性故事為主軸，平均琢磨劇中每個女性角色，精準擷取豐富片段，在預告片中自成完整結構。有效連結完整故事內容，成功製造懸念，明確掌握目標觀眾。」

至於陳俊宏領獎時笑說：「過去很期待有預告片的相關獎項，終於等到台北電影節，雖然最近剪長片比較多，但還是希望大家可以找我剪電影預告，家裡還有小孩要養。」

Photo Credit: 台北電影節提供 光點華山行政暨節目總監陳伯任（左），頒發台灣電影行銷獎最佳預告片給《孤味》預告剪輯師陳俊宏。

而記者會上除了賽外獎的頒發，文策院院長李明哲、董事長丁曉菁也前往現場，宣布將與台北電影節合作，文策院透過「內容開發專案計畫──劇本開發支持」以及「國際合作投資專案計畫」，優先補助入圍今年台北電影獎最佳短片的導演發展第一部長片。導演只要提出具台灣元素的劇本企畫，就有機會獲得劇情與紀實類最高200萬元、動畫類最高300萬元的開發經費；製作過程中提出國際合資或合製企畫，也有機會得到最高美金30萬元的投資。

丁曉菁說明：「短片是新導演的重要名片，近年工作常常會關注到新秀創作，不管風格、題材、手法都令人耳目一新，期待文策院能透過資金挹注，幫助新導演面對合作夥伴、發行、通路的挑戰，進而在創作之路上走得更遠。」

Photo Credit: 台北電影節提供 左起：台北電影節主席易智言、文策院董事長丁曉菁、台北電影節總監李亞梅、文策院院長李明哲。

第23屆台北電影獎頒獎典禮將於10月9日晚間7點，在三立台灣台與MOD三立綜合台現場實況轉播，台北電影節Youtube、三立新聞網Youtube、Vidol TV、LINE TODAY、中華電信Hami Video將網路同步直播。

延伸閱讀

核稿編輯：楊士範