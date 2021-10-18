《草山紅》：戰後台灣茶的蓬勃發展，得力於日本、北非、美國、歐洲與東南亞這五個主要消費市場

文：陳志豪

戰後的外銷契機

台灣茶產業雖曾於一九四○年代，受到第二次世界大戰影響，紅茶事業亦隨日本在戰爭中失利而受挫。但台灣的茶產業並未被擊倒，不到十年，茶產業在戰後初期政經環境不穩的局面下，仍迅速站穩腳步，打開新的外銷市場。

一九四五年二戰結束後，台灣茶產業有了新的發展契機。當時，世界主要的紅茶產地：印度、錫蘭、爪哇等國，尚未能從戰爭前後的動盪局面中恢復，故當時沒有明顯受到戰火波及的台灣紅茶，反倒有了生產上的優勢。儘管一九四五年台茶出口量曾銳減至28208公斤，但隔年起便陸續恢復產量與出口，且於一九四九年時輸出高達14,594,658公斤的茶葉，恢復至日治時期台茶輸出的規模。原本在戰爭末期受挫的台灣茶產業，很快便擺脫戰爭的陰影，邁向下一個產業的高峰時期。

戰後台茶可以提高產量，亦得力於本地茶農、茶商與公部門的努力。一方面，民間茶商與茶農積極吸收新的技術，因應外銷需求開發商品，同時透過自身努力，拓展海外市場。另一方面，公部門整併了日治時期的資會社，如三井、三菱、東橫等，其產業皆由中華民國政府接收，隨後交由台灣農林公司（前三井）統一經營。各地茶園經營權的整合，有利於後續生產上的規劃。一九四六年台茶取得外銷契機後，便得因應外銷需求，提高產量。

一九五○年代，台灣茶的外銷也曾遭遇幾波挫折。例如，一九五五年印度、錫蘭茶出口產能恢復後，台灣紅茶即受到打擊，外銷量暴跌五成，對紅茶事業影響甚鉅，多家茶商因此倒閉；一九五九年，北非摩洛哥等國引進中國、日本等地綠茶，使得綠茶出口也一度受到影響。所幸，台灣茶商靠著快速調整生產與出口策略，很快便穩定對外的銷量。從一九六五至一九八○年這段期間，台灣茶的生產與外銷皆邁向了高峰，平均每年出口達到兩千萬公斤左右，遠勝於過往的輸出量，成為戰後台灣不可或缺的出口產品。

戰後台灣茶的蓬勃發展，得力於日本、北非、美國、歐洲與東南亞這五個主要市場的消費。當時，輸往日本產品主要為煎茶型的綠茶；輸往北非的主要產品為綠茶；輸往歐美的主要產品則是紅茶；輸往東南亞則是紅茶、包種茶以及少量烏龍茶。每年的出口情況，則視不同需求而調整。

以一九六五、一九六六兩年的出口統計為例，一九六五年台灣茶出口20,149,652公斤，其中紅茶占六四％、綠茶占二三％、包種茶占十二％、烏龍茶占一％。隔年，台灣茶出口19,277,947公斤，規模相去不遠，但是各種產品的占比不同，紅茶占三五％、綠茶占五一％、包種茶占十二％、烏龍茶占二％。由此可見戰後台灣茶靈活因應不同市場需求，製作不同產品的情形，且以紅茶、綠茶為主。

台茶的登場

戰後為了因應各市場的不同需求，品種改良便成主要工作。從一九六八年以後的茶樹品種改良，皆以「台茶」為名進行編號。台灣茶品牌更為響亮，也是戰後台灣茶產業的指標變化。

「台茶」品種的研發，來自於戰後「茶業改良場」的研究與推動。從日治時期以來，台灣便有兩處茶葉研究單位——安平鎮茶業試驗所與魚池紅茶試驗所。戰後，這兩個單位皆為台灣省農業試驗所接收，迭經多次改制、改隸的變化，最後於一九六八年與同為日治時期成立的林口茶業傳習所，合併改組為「台灣省茶業改良場」（後改為行政院農業委員會茶業改良場），安平鎮試驗所改為桃園本場，林口、魚池則為文山、魚池分場。隨後，又於台東、南投設立台東分場與凍頂工作站。日治時期以來的研究能量，到了戰後不僅延續下來，還有進一步的擴編，讓茶改場成為「台茶」發展的重要研究單位，也成為茶產業的重要支柱。

（一）戰後的品種改良

在品種改良上，一九五二年後，茶改場便於日治時期的基礎上，持續進行新的「台茶」 品種研發，因應市場對於產品的需求，直到二○一九年，總共培育出二十四種新茶樹品種。其中，今日較為知名的茶種，如台茶十二號「金萱」、十三號「翠玉」、十八號「紅玉」等，皆是市面上的生產主力。茶改場歷年推出的茶種，如表6–1所示。

Photo Credit: 衛城出版

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（二）因應國際貿易的製茶工法

除了品種的研發以外，戰後台灣茶商在綠茶的製茶工法上也有新的變化。綠茶工法可分為炒菁製綠茶，如珠茶、眉茶；以及蒸菁製綠茶，如煎茶，前者主銷北非，後者則銷往日本。一九四八年，英商協和洋行首先從上海引進炒菁綠茶製作法，來到台灣生產，故台灣茶產業得於戰後搶占非洲北部的綠茶市場。

由於北非氣候乾燥，較缺乏蔬菜飲食，故茶葉為生活必需品，日飲多次，但當地對茶葉的水色、新陳等品質不甚看重，只要茶葉外型整齊、色澤平均，即視為良品，故台灣所產的綠茶，可以很快打入北非市場。其中，以摩洛哥對台灣炒菁綠茶的進口量最大，一九五九年台灣綠茶出口量為3,456,469公斤，其中94.75％皆銷往北非的摩洛哥，可見摩洛哥為台灣綠茶出口的主要市場。在這波新興的綠茶熱潮下，大屯山區的石門一帶，也投入了鐵觀音等綠茶品種的生產與製作。

蒸菁綠茶興起於一九六三至一九八○年代，由於日本製茶成本高昂，轉向台灣尋求成本較低的蒸菁綠茶回銷日本，台灣業者亦發覺生產蒸菁綠茶利潤空間大，便積極向日本購入製作蒸菁綠茶的機械，開始生產煎茶。至一九七三年，全台約有一百二十餘家可生產煎茶的製茶工場，當年度銷往日本的煎茶多達一千兩百萬公斤以上，占外銷茶總數的五一．四％。隨著北非、日本消費市場的興起以及製茶工法引入，戰後台茶的主要輸出產品，便從紅茶轉為綠茶為主要出口產品。

不過，紅、綠茶的製作，主要是在發酵程度上有所不同，但同樣倚靠機械大量生產。因此，日治時期台灣製茶業者開始啟用的釜炒、揉捻、乾燥等機械，於戰後都可繼續通用，並迅速切換於製作各式外銷茶品。

台灣茶商最厲害的，除了持續吸收新的知識、技術外，更能靈活因應國際市場的需求。例如，曾任台灣區製茶同業公會理事長的黃正敏指出，即使工場早上仍在生產綠茶，只要發覺歐洲紅茶市場訂單急迫，工場老闆一聲令下，三個小時後工場就能開始改做紅茶。可見，台灣茶產業的靈活、機動性，無疑是產業蓬勃發展的重要原因。

（三）大屯山區的茶金歲月

戰後台茶的蓬勃發展，也讓大屯山區的茶產業有了新的景象。在一九七○年代左右，大屯山西側地區的茶園面積，在新北市三芝地區約有一千五百甲，淡水、石門地區則約有九百甲，皆較日治時期的茶園面積更高。金山地區雖較日治時期略減至三百多甲，但產量有所提高，顯見變化不大。

以成果較佳的石門地區為例，戰後不僅當地茶園面積最高曾增加至一千四百甲，整體產量也較過去提升了將近一．五倍，每年多保持在三十至四十萬公斤的產量。

至於新北市萬里與台北市北投、士林地區的茶園面積則較日治時期下降不少，萬里、北投、士林皆已降至一百甲以下。以北投地區來說，當地茶園除了面積略有減少外，最重要的是採茶範圍僅剩過去的四分之一左右。也就是說，戰後大屯山區茶產業的榮景，主要集中於西側的淡水、三芝與北側的石門與金山地區。

產業榮景的另一現象，則是大屯山區製茶工場林立。依據新北市淡水區屯山里的李永棟先生所述，戰後僅屯山里一帶至少就有九間茶場，分別是金吉（謝金火）、萬有（陳萬生）、南陽（葉寶桐）、勝芳（潘九，大屯社平埔族）、瑞生（陳烏定）、榮記（王榮火）、建興（鄭火財）、日發（李根在）以及星光製茶場。由於當時有茶場並未取得工廠登記，故實際數量往往難以估算，但僅就屯山里的情況，仍不難想見製茶場林立的產業盛況。其他如石門、三芝等地的茶工場數量，亦不亞於淡水地區。

受惠於出口量的增加，當時茶工場的生產非常熱絡，經營新北市三芝區東亞茶業公司的謝堉均指出，過去工場幾乎二十四小時全天生產煎茶，三天就可以生產出一個二十呎小貨櫃容量的茶葉。不僅如此，由於當時市場價格波動甚快，有時今天茶葉沒上船，明天就可能價格下跌。因此，各處工場莫不加緊趕工，以因應市場需求與變化。

書籍介紹

本文摘錄自《草山紅：陽明山國家公園的茶業發展史1830-1990》，衛城出版

作者：陳志豪

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陽明山，一座被「茶」塑造的山

「茶」為這座山帶來了多元的族群，更讓這座山與世界相連

走在陽明山國家公園中，你是否曾經注意到：

有些茶樹混生在雜木林中，附近還有用途令人好奇的石屋遺跡？

走在許顏橋、三板橋上，你是否曾經好奇，是誰修築了這些道路？

其實，這些都是兩百年前，一種特殊的人為生產活動在山留下的線索。

今天陽明山國家公園的範圍，早在十八世紀便有先民發現環境適合種茶，並將山丘改造成茶園。十九世紀西方人拍攝的大屯山照片中，山坡上遍佈茶園，這裡已是重要的茶產區。

茶產業不可能憑空而生，是人帶來了茶種和技術，因此茶產業史也是人群的歷史。大屯山原是平埔族活動空間，清代漸有福建泉州、漳州和廣東等地的移民向平埔族租地種茶。人群也帶來信仰，三芝的尪公信仰，三芝、淡水的九庄輪祀大道公，士林的合諴宮媽祖遶境，都與種茶密切相關。今天陽明山上的許多古道、橋樑，也是因應早年運茶需求而建造。茶產業讓多元族群共同生存在這片土地上，歷史上卻沒有發生過械鬥的紀錄。簡言之，茶業塑造了陽明山的人文地理。

陽明山也因為「茶」，成為一座與世界相連結的山。這些茶經過大稻埕、淡水外銷至歐美各國。日治時期，因應國際競爭，總督府推動茶產業轉型。陽明山本地茶農合資成立公司，購入機器，改變製程，甚至率先投入生產紅茶，開創榮景。戰後，台茶繼續蓬勃發展，1970年代的巔峰時期，使得大屯山區出現製茶場林立的盛況。80年代的尾聲，國際出口減緩，島內市場右面臨中南部茶葉競爭，加上勞動人口流向製造業，陽明山的茶產業始步下歷史的舞台。

如今陽明山上的茶產業的榮景不再。然而，造訪陽明山的遊客，倘若細心觀察，仍然可以找到野化的百年老茶樹，或發現石造的茶寮遺跡，可以走在茶農、茶商往返的古道上，那些因茶產業而生根的民間信仰也存續不絕。這座山自然與人文的對話，仍然在時間中持續地進行著。

本書特色

第一本有關陽明山茶產業史的專書，看見兩百年來陽明山茶產業變遷。

了解今日陽明山人文地理，橋樑道路、住民記憶、民間信仰中茶產業的影響。

陽明山國家公園管理處委託調查，歷經三年計畫研究成果。

師大台史所助理教授陳志豪研究撰寫，從清代土地契約、商業紀錄，日治時期土地與產業調查報告，加上田野調查、訪問地方耆老，完成這本貫通古今的陽明山茶業史。

內附彩色照片，讀者可按圖索驥尋訪陽明山茶業遺跡。

Photo Credit: 衛城出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰