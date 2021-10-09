《華爾街日報》稱美特種部隊秘密駐台訓練國軍，華府輿論：比對台軍售更具實質意義

文：吳宗宜

美特種部隊秘密駐台訓練國軍已一年餘

外傳美軍自2020年以來，已秘密派員駐台訓練國軍，《華爾街日報》在10月7日援引幾名匿名美國官員，指出美軍特種部隊及陸戰隊已秘密駐台訓練國軍至少一年，以在中共不斷對台文攻武嚇之際，協助台灣提升防衛力量。

匿名人士拒絕透露此特訓已持續了多長時間，但表示此訓練是在拜登（Joe Biden）1月份就職前就開始的，美軍採輪調模式，於不同時間赴台協助訓練。國防部拒絕回應《華爾街日報》的報導，僅表示所有軍事交流都是按照年度計劃進行。

白宮和五角大樓同樣沒有證實或否認該報導，美國國防部發言人薩波（John Supple）表示，不會針對特定行動、往來或訓練發表評論，但重申美國一貫的對台立場，強調「美方對台灣的支持與和雙邊的國防合作，與台灣當前面臨的中國威脅有關，我們敦促北京履行其和平解決兩岸分歧的承諾。」

新美國安全中心（Center for a New American Security）印太安全研究員斯托克斯（Jacob Stokes）指出：「美軍駐台協助訓練是重要的一步，但其主要目的不是挑釁，而是提高台灣軍隊實際上的防禦能力。象徵和實質之間總是會有平衡，我認為透過悄悄地做這個計畫，意味著雙邊關係有更多的實質進展。」

霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授庫（Julian Ku）也表示：「這是一個公開的秘密，美軍一直在一些地方進行訓練，但公開承認是一件大事，我不知道這樣做有什麼好處。中國政府早就知道這件事，我們不是在告訴他們，而是在告訴中國公眾，這會給政府施加壓力，迫使他們採取行動。」

該報導似乎證實了我國媒體去（2020）年11月援引海軍司令部官員發言的報導，稱美軍曾來台訓練海軍陸戰隊和特種部隊進行小船和兩棲作戰，當時美國和我國官員皆否認這些報導，稱其為例行的台美軍事交流與合作訓練。

近年來，美國向台灣出售了數十億美元的軍事裝備，但不少現任和前任美國政府官員和軍事專家都認為，深化美台軍事單位之間的聯繫及交流，比單純進行軍售更為重要。

在川普（Donald Trump）政府時期擔任副國家安全顧問、現任史丹佛大學胡佛研究所的傑出訪問學者波廷傑（Matt Pottinger）指出：「在本世紀的前15年，台灣嚴重輕視國防戰略，購買了太多昂貴的設備，但這些設備都很可能會在軍事衝突的最初幾個小時內被摧毀；而購買便宜但致命的系統，如反艦導彈、智慧水雷，以及訓練精良的後備和輔助部隊，這些才可能會使北京在研究親台戰略上更複雜化。」

今年5月，後來成為助理國防部長的邁爾（Christopher Maier），在他的就任聽證會上告訴參議院軍事委員會，美國應該強烈考慮部署這樣的部隊到台灣，以幫助其加強自我防禦能力。「考量我們在多種領域的競爭，我確實認為這是我們應該認真考慮的事情，美國的特種作戰部隊可以向台灣部隊展示如何防禦兩棲登陸，或為保衛該島所需的其他行動進行訓練。」

中國外交部則老調重彈發表聲明，敦促美國遵守美中間的協議，停止對台灣的軍事援助：「中國將採取一切必要措施，保護其主權和領土完整。」國務院聲明也表示強烈反對台美之間任何形式的軍事勾結：「民進黨試圖與外部勢力合作，尋求獨立，拒絕統一，這使台灣人民陷入災難，他們的企圖注定要失敗。」

外交部發言人華春瑩則在9月1日的例行記者會上重申，一個中國原則是中美建立和發展外交關係的政治基礎和根本前提，「我們敦促美方恪守一個中國原則和美中三公報（美中三公報為1972年的《上海公報》、1979年的《中美建交公報》和1982年的《八一七公報》，美國於其中承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府……停止與台灣進行任何形式的官方往來，停止在錯誤和危險的道路上越走越遠。」

Photo Credit: AP / 達志影像

中國持續加強文攻武嚇，美國堅定支持盟友

美軍協助訓練國軍的報導，是在台海危機升級之際所發布的。

過去數月，共機頻繁騷擾我國空域，尤其是自10月1日至5日起連續五天以來，共派出150架軍機侵入台灣的防空識別區（ADIZ），是有史以來最大規模的軍事挑釁，10月4日更創單日新高記錄，多達56架次軍機侵入我國的ADIZ。

自蔡英文總統於2016年上任以來，北京不斷加強對台灣的軍事施壓，在近日創紀錄數量的共機侵擾我國防空識別區的事件後，蔡總統和外交部長吳釗燮，都發出了中國可能開戰的警告。

蔡總統表示，如果台灣垮台，將是地區和平和民主聯盟的災難，這代表在當今的全球價值競賽中，威權主義比民主主義更佔上風。

她也曾多次表示，台灣將不惜一切代價捍衛自由和民主生活方式：「台灣不尋求軍事對抗，我們希望與鄰國和平、穩定、可預測和互利共存。但台灣也會不惜一切代價，捍衛其自由和民主的生活方式。」

國防部長邱國正也表示，現在兩岸情勢是他從軍40年最嚴峻時刻，2025年後，中共封鎖控制台海周邊的能力日趨完備，具備全面犯台能力。

吳釗燮告訴澳洲ABC電視台，台灣正在為中國發動入侵做準備。「我們非常擔心中國會在某個時候對台灣發動戰爭，我們非常擔心如果中國國內的不滿聲音或經濟成長緩慢變得非常嚴重，台灣可能成為目標。台灣的國防掌握在我們自己的手中，我們絕對致力於這一點。如果中國要對台灣發動戰爭，我們會戰鬥到底，我敢肯定，如果中國要對台灣發動攻擊，我認為他們也會遭受巨大的痛苦和損失。」

陸委會也指責北京嚴重破壞台海和平穩定現狀，副主委邱垂正發表聲明：「我們要求北京當局立即停止其非和平和不負責任的挑釁行為，中國是造成台灣海峽兩岸緊張局勢的罪魁禍首，它進一步威脅了地區安全和秩序。」並表示台灣永遠不會妥協和屈服於威脅。

美國發表聲明，譴責北京持續的對台軍事恫嚇、挑釁，在10月7日的例行記者會上，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示：「我們呼籲北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓和脅迫。」並重申美國對台灣承諾堅若磐石，過去多年來均有助維繫台海與區域和平穩定：「我們會持續與朋友、夥伴站在一起，推進共享的繁榮、安全與價值，也會持續深化與民主台灣的關係。」

美國國務院也說明，美方多年來政策一貫且明確，即奉行美國的「一中政策」，此基於美中三公報、《台灣關係法》與六項保證，構成美方兩岸政策的基礎。

美國總統拜登並表示，在10月5日與中國國家主席席近平通話時，談及台灣問題，雙方同意遵守「台灣協議」（Taiwan agreement），「我已經與習近平談過台灣問題……我們將遵守台灣協議，我清楚表明，他不應該做協議外的其他事情。」

川普政府任期內批准多項對台軍售項目，包括F-16V戰機、戰車，以及魚雷、導彈等多項防禦性武器。今年8月，拜登政府則首次批准了對台灣7.5億美元的軍售，其中包括榴彈砲、裝甲車和機槍。

正在歐洲訪問的美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），於10月7日在瑞士蘇黎世，會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪後，接受英國廣播公司（BBC）訪問時稱，美國密切關注破壞台海和平的行動：「當我們看到那些從根本上破壞區域穩定的行動時，我們將挺身而出發聲，無論是私下還是公開皆然。」

被問及美國是否準備好為了捍衛台灣而採取軍事行動時，蘇利文則表示：「我這麼說吧，我們現在就要採取行動，以避免那一天到來。」

美國中央情報局（CIA）也在10月7日證實將建立一個新的任務中心，以優先收集有關中國的情報。前美國副國務卿、現任中央情報局局長伯恩斯（William Burns）稱：「中國政府是我們在21世紀面臨的最重要的地緣政治威脅。縱觀我們的歷史，中央情報局都會直面我們遇到的任何挑戰，現在我們面臨新時代最嚴峻的大國競爭考驗，中央情報局將持續站在最前沿面對這項挑戰。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航