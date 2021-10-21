人生何需咬牙切齒，治療「磨牙」有方法

文：劉凱皓醫師（品御牙醫／家庭牙科醫師）

「我老公晚上睡覺磨牙超大聲，我都睡不著！」 「醫師，我太太說我晚上睡覺磨牙超大聲，牙齒會不會壞掉啊？」 「我有 磨牙 該怎麼辦？要怎麼治療？」

磨牙到底該怎麼辦？要怎麼治好？

一、咬合板

磨牙的常見治療方式為戴上咬合板，戴上咬合板，雖然只能治標不治本，不代表自此徹底告別磨牙，但可以把傷害降到最低。

什麼是咬合板？咬合板是什麼？

咬合板屬於保守性物理治療，咬合板的厚度可使垂直高度增加，戴咬合板可以提供上下顎骨、咀嚼肌一個穩定的關係，使咀嚼肌群放鬆，降低顳顎關節的壓迫，並保護牙齒不會因不正常咬合壓力而磨耗或斷裂，同時也降低咬合干擾，減少引發磨牙的機率。

對於夜間磨牙，也可以用類似於運動護牙套的硬式咬合板來防止傷害。這種由透明牙科樹脂製成的咬合板，可保護牙齒過度磨耗。但咬合板無法停止磨牙，僅具治標效果。

硬式和軟式

硬式咬合板是目前最常用的治療方法之一，用在減少上下排牙齒睡覺時的磨牙，以降低磨牙對牙齒造成的耗損，減輕顳顎關節壓力，減少肌肉活動力。

咬合板有軟式、硬式之分，儘管硬樹脂壓鑄而成的咬合板使用上比較不舒適，但硬式咬合板的耐磨性較好，也較容易調整，臨床上還是建議以硬式咬合板來治療。

咬合板治療前後，我該注意什麼？

盡可能在晚上睡覺期間配戴。 維持充足與良好的睡眠品質。 配戴之前請將牙齒刷乾淨避免造成蛀牙。 有異物感、口水增加、不易入睡的情況，會漸漸改善。 長型臉的人，咬合板厚度不能太厚，以免嘴閉不緊，醒來覺得口乾舌燥。 每次戴上咬合板時，短時間內會覺得稍緊，這是正常的現象。 請將咬合板浸泡保存於冷水中，勿用熱水浸泡使其變形。 咬合板可用清水或是搭配假牙清潔錠清洗，保持乾淨。 定期回診追蹤，咬合板若破損或壞掉，請務必暫停配戴，盡快回診。

Photo Credit：品御牙醫 （左）正常的牙齒；（右）磨牙後的牙齒。

戴錯咬合板可能使磨牙更嚴重！

嚴重時可能引起臉歪嘴斜，或是其它更嚴重的磨牙後遺症，不可不慎！

戴上咬合板口內空間變小，更難呼吸，如有睡眠呼吸中止症者雖然戴了咬合板、牙套，暫時好像改善了磨牙的困擾，但因躺下來的睡姿會讓嘴巴打開，舌頭後退，呼吸道側壁變窄，影響到睡眠、呼吸，戴上牙套會讓嘴巴更閉不起來，因此睡眠呼吸中止症會變得更加嚴重，睡得更差之外，磨牙困擾也會跟著惡性循環。

若青春期的孩子因為韌帶過度鬆弛導致顳顎關節障礙，夜間磨牙常會造成起床時會有下巴卡住、嘴巴無法打開的情形，這時必須戴特別的咬合板，把下顎固定在特殊的矯正位置。否則，若僅僅戴普通的咬合板，磨牙時前移的關節盤被關節頭推擠，很容易卡住、受傷。

二、治療睡眠呼吸中止症

許多病人常問醫師：「我為什麼這麼累？」很有可能是因為睡眠品質不佳。

睡眠呼吸中止症是一種睡眠障礙。患者在睡眠中，因不能呼吸而導致睡眠呼吸中止，並常於睡夢中醒來，醒後會回復正常呼吸。

睡眠呼吸中止症常見症狀

睡覺時張口呼吸，以及鼾聲震天又嘎然中止。 呼吸中止與缺氧及，在睡夢中驚醒。 人在睡覺時，上呼吸道（包括鼻咽、口咽及喉部）發生反覆性的塌陷，因而堵住呼吸道造成呼吸變淺且變費力，更嚴重者會造成氣道完全堵塞而吸不到空氣及窒息。 睡眠呼吸中止症好發族群 肥胖造成頸圍較粗，呼吸道狹窄，使得維持呼吸道通暢的肌肉張力不足而容易塌陷。 先天顱顏異常者（先天下巴較小、下巴後縮、扁桃腺過大或懸壅垂過大，造成氣道狹小所致）。 酗酒、服用安眠藥鎮定劑。

Photo Credit：品御牙醫 找出磨牙原因，對症下藥

在治療夜間磨牙或許應該回到造成夜間磨牙的源頭，由睡眠呼吸中止症開始。尋求睡眠中心的整夜睡眠多項生理檢查，找出問題對症治療，才是根本之道！治療需要各科醫師通力合作。改善睡眠品質，告別磨牙。

結論

「放輕鬆～放輕鬆～放輕鬆～」

磨牙改善對治療磨牙患者而言，改善生活習慣與盡量放鬆為首要，必要時尋求精神科醫師或心理師協助。如果是睡眠呼吸中止，也建議睡眠呼吸檢查。

硬式咬合板是目前最常用的治療方法之一，用意在避免睡覺時，上、下排牙齒「硬碰硬」，但咬合板或許只是治療磨牙的其中之一方法。有任何問題還是請就醫，當面請教醫師。

文章為醫師經驗談，每人口腔情形盡不相同，如有不適儘早就醫檢查才是正解

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本文經品御牙醫授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航