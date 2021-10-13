小時候胖就是胖：兒童BMI>85%須當心，肥胖兒童過半長成肥胖大人

文：陳菁兒醫師（中山醫院小兒科、遺傳暨新陳代謝科）

國中小學童平均每六人就有一人有肥胖問題

依據教育部學童體位資料顯示，2017學年度國小學童肥胖比率為14.6％；國中生肥胖比率更高達16.9％。平均每6人就有一人有體重的問題！雖然依據WHO肥胖盛行率定義計算，我國5-19歲兒童及青少年之肥胖盛行率近年有微幅下降趨勢，但兒童和青少年肥胖會對身心造成負面影響。肥胖防治應著重於從兒童時期做起！

小朋友怎麼樣算肥胖？BMI對照表自我檢測

小朋友依照不同年紀，過重及肥胖的BMI標準值不同。根據衛生福利部定義，滿兩歲以上兒童或青少年，BMI值在85百分位以上時為過重 ，95百分位以上時診斷為肥胖 ，95百分位切點值的120％以上時為極度肥胖。

爸爸媽媽可以利用以下這個計算機幫小朋友測量看看喔：

兒童肥胖恐導致三高及心血管疾病

兒童肥胖造會造成全身性的健康問題，也是各類慢性病的根源。兒童肥胖容易合併代謝症候群，主要會增加日後心血管疾病的風險，包含高血壓、高血脂、左心室病變及糖尿病。也可能導致腸胃問題，如：脂肪肝、膽結石、胃食道逆流，甚至導致氣喘惡化，關節問題與肌肉骨骼不適。另外，兒童肥胖也會與性發育提早及骨齡超前相關。在精神層面上，肥胖兒童也比較容易焦慮不安與憂鬱，對於心理健康及社交學習上也有負面影響。肥胖兒童若沒有提供適當介入措施，過半於進入成年期仍經常持續肥胖，造成的身心負面影響持續惡化，甚至造成癌症。

代謝症候群是什麼？

若肥胖加上以下四項中的兩項，即稱為代謝症候群：（兒童10歲以上才會用這個診斷）

空腹血漿血糖數值≧100mg/dL

高密度膽固醇≦40mg/dL

三酸甘油酯≧150mg/dL

高血壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg或收縮壓/舒張壓大於該年齡與性別群組的第95百分位

我的孩子如果體重過重（BMI>85％）或肥胖（BMI>95％）該怎辦呢？

菁兒醫師建議小朋友每半年測量一次身高體重。當小朋友過重時，就要追蹤並進行生活習慣的改變，避免變成肥胖。而肥胖兒童容易合併代謝症候群，包含高血壓、高血脂、高血糖等風險，必須轉介至小兒科，依照不同年齡建議不同的處置建議：

年紀小於2歲過重（BMI>85％）的小朋友 2-8歲間的肥胖（BMI>95％）小朋友，或是過重（BMI>85％）的小朋友但合併危險因素（例如：肥胖家族性疾病、家族性膽固醇血症、早發性心臟血管疾病的家族史）會建議抽血檢測是否有血糖，血脂或血壓的異常。 9歲以上過重（BMI>85％）的小朋友

遠離肥胖，健康生活三原則 「健康吃、運動多、睡眠足」

高脂食物及含糖飲料增加、蔬菜水果攝取量及身體活動量減少，是導致現今兒童及青少年過重或肥胖的主因。由於小朋友還處在成長期，過度節食或偏激的飲食控制可能會導致營養素不足反而會影響生長。家庭的介入，幫助小朋友養成良好的生活習慣，遵守健康生活三原則 「健康吃、睡眠足、運動多」才是遠離兒童肥胖治本的方法。

健康吃：不建議節食，增加健康飲食為重點

好的飲食習慣

每天吃早餐 在家用餐少外食 規律正餐不分心（不邊看螢幕邊吃飯） 定時定量慢慢吃。 關於點心：減少頻率（避免營響正餐）、點心內容（避免餅乾糖果）、固定吃點心時間（避免想吃就吃）

好的飲食內容

低熱量均衡飲食，包括多樣蔬菜水果、全穀、肉魚豆類及優質乳製品，以增加鈣、維生素Ｄ等微量營養素幫助骨骼及生長。 避免油炸高脂及精緻甜食，含糖飲料。 關於乳製品：一歲以後選擇原味或低糖的奶製品（鮮奶，原味優格）。若是過重或肥胖兒童，兩歲以後建議飲用低脂乳品。 關於果汁：一歲前不要喝果汁。新鮮水果優於果汁。

睡眠足：睡眠不足與肥胖有關。充足的睡眠不但可以預防肥胖還可以幫助長高喔！

兒童及青少年建議的睡眠時間（包含晚上睡眠及午睡）如下：

4-12個月：每天睡眠12-16小時 1-2歲：每天睡眠11-14小時 3-5歲：每天睡眠10-13小時 6-12歲：每天睡眠9-12小時

運動多：減少靜態時間，增加活動時間

降低靜態生活活動時間，轉化成動態生活

降低靜態看電視看螢幕的時間：兒童及青少年每日觀看螢幕的時間不應超過兩小時。 增加動態生活：上、下樓少坐電梯改爬樓梯。也可以幫忙一些簡單家務，像是收拾書桌客廳等。

運動時間

兒童與青少年每天應該有60分鐘的中高強度身體活動時間，像是走路、戶外遊戲、跳繩、騎單車等。 記得每隔20分鐘就要補充一次水分！ 如果沒有連續時間運動，每次至少運動10分鐘，累積起來也是很有用的。

小朋友預防肥胖勝於治療，讓我們一起從小建立良好生活習慣，打造健康生活！

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航