2021/10/09,
國際

美國放寬33國旅遊限制：接種世衛核准6款疫苗可入境，台灣不受限

美國放寬33國旅遊限制：接種世衛核准6款疫苗可入境，台灣不受限
Photo Credit: 中央社

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包括台灣在內的其他國家旅客，僅須持登機前3天武漢肺炎檢測陰性報告，或染疫後康復證明，即可登機入境美國。

（中央社）美國疾病管制暨預防中心（CDC）今（9）日表示，國際旅客入境美國所須出示的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗接種證明，獲認可的品牌涵蓋世界衛生組織（WHO）允許緊急使用的6款疫苗。

白宮9月20日宣布，美國將在11月針對來自33國的航空旅客解除旅行限制，包括中國、印度、巴西、英國、愛爾蘭、南非、伊朗及26個歐洲申根國家。這些旅客須出示完整接種COVID-19疫苗的證明，但白宮當時並未說明會接受哪些品牌的疫苗。

由於美國食品暨藥物管理局（FDA）目前認可的輝瑞（Pfizer）/BioNTech、莫德納（Moderna）和嬌生（Johnson &Johnson）疫苗並非在所有國家都普遍使用，若干國家先前曾施壓美國總統拜登政府接受世衛核准的疫苗。

美國疾管中心發言人今天告訴《路透社》，由美國食藥局授權或核准、或世衛組織所列允許緊急使用的6款疫苗，都將符合赴美旅行的規範。

世衛目前列入允許緊急使用清單的疫苗包括輝瑞/BNT、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、嬌生、莫德納、中國國藥及科興疫苗。

美國航空協會（Airlines for America）樂見疾管中心的決定，並表示「我們期盼與行政主管單位合作，於2021年11月初執行這項新的全球疫苗及採檢規定」。美國航空協會代表了美國航空（American Airlines） 、達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空（United Airlines）及其他航空公司。

新的疫苗規定適用於幾乎所有搭機抵美的外國旅客。美國疾管中心還須定案，並公布針對國際旅客的接觸史追蹤新規則；疾管中心已於上月15日將新規則送交白宮審查。

《新頭殼》報導，不過台灣並沒有在美國之前下令的33國入境限制範圍內。包括台灣在內的其他國家旅客，僅須持登機前3天COVID-19檢測陰性報告，或染疫後康復證明，即可登機入境美國。CDC建議旅客入境美國後自我隔離7天，並在入境後3至5天內再度檢測；若未檢測則建議自我隔離10天。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範


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