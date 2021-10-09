習近平辛亥週年談話強調和平統一「反台獨」，並警告國際台灣議題不容外來干涉

（中央社）中共總書記習近平今（9）日說，北京將堅持「和平統一、一國兩制」基本方針及「一個中國原則和九二共識」，推動兩岸關係和平發展。而「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」。

習近平還聲稱，台獨分裂是「祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患」。凡是「數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判」。

北京官方上午在人民大會堂舉行「紀念辛亥革命110周年大會」，習近平在會中發表講話時，針對兩岸關係作上述表示。

習近平表示，孫中山先生說過「統一是中國全體國民的希望。能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害」。「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。這是中華民族歷史演進大勢所決定的，更是全體中華兒女的共同意志」。正像孫中山先生所說，「世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡」。

他宣稱，

以和平方式「實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益」。北京堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展。「兩岸同胞都要站在歷史正確的一邊，共同創造祖國完全統一、民族偉大復興的光榮偉業」。

習近平又說，中華民族具有「反對分裂、維護統一的光榮傳統」。台獨分裂是「祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判」。

他聲稱，「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的「堅強決心、堅定意志、強大能力」。「祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現」。

學者：強調不容外來干涉，暗指美國介入

中共總書記習近平今天對辛亥革命110年發表談話。學者分析，對台內容仍定調「和平統一、一國兩制」，但延續中共建黨百年時強化「反獨」的論述，以應對現今情勢。

北京當局上午舉行「紀念辛亥革命110周年大會」。習近平在會中表示，將堅持「和平統一、一國兩制」基本方針及「一個中國原則和九二共識」，推動兩岸關係和平發展，而「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」。

習近平還表示，台獨分裂是「祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患」。凡是「數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判」。

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳接受《中央社》記者訪問時分析，習近平的談話基本延續任內的對台方針，即「和平統一、一國兩制」，沒有大的變化。

不過，他指出，習近平在「反獨」方面，接續7月1日中共建黨百年談話時的強硬用語，強調「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」，顯然是應對當前的國際情勢，並且暗指美國介入。

國立政治大學東亞研究所所長王信賢接受《中央社》記者採訪時也指出，與前任中共領導人胡錦濤、江澤民執政時在紀念辛亥革命週年的談話相比，習近平的說法更側重「反獨」。

他認為，這種論述差異凸顯中共現今面對「百年未有之大變局」的內外情勢。因此，習近平透過強調「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」，藉此對內外宣示。

張五岳也提到，習近平強調中共「繼承孫中山先生革命事業」，又指「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決」，以此強化中共促統、反獨的必然性。

王信賢則表示，習近平提到辛亥革命並未「解決中國前途命運問題」，問題在於缺乏「堅強領導、正確道路」，而這兩項則是習近平任內最強調的施政方針。

王信賢認為，習近平今天的談話延續中共建黨百年大會時的論述，強調中共執政正統性，彰顯中共帶領中國走向偉大復興，藉此為明年的中共第20次全國代表大會鋪陳。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範