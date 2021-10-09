新增1歲女童確診但家人皆為陰性，113萬莫德納疫苗抵台將主力打第二劑

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增4例COVID-19確定病例，分別為1例本土個案及3例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。另外今再有台灣自購的莫德納113萬劑到貨，會以打第二劑為主。以及立陶萬捐贈的23.59萬劑AZ疫苗於下午抵台。指揮官陳時中表示，10月22日起將會是疫苗注射的高峰。

新增1例1歲女童本土個案

指揮中心說明，今日新增1例本土個案（案16396），為未滿5歲女童，今（2021）年10月5日出現發燒、腹瀉等症狀，10月7日就醫採檢，於今日確診（Ct值38）。衛生單位已匡列接觸者5人，其中4人列居家隔離，1人列自主健康監測，並均安排PCR及血清採檢。

陳時中說明，此個案的感染源不明，個案周圍接觸者陰性，個案抗體呈陽性，看來屬於舊案，且此個案才1歲，所以基本上除媽媽照顧以外，沒有接觸到托嬰中心、幼兒園或保母。目前家屬經檢驗都是陰性，對於社區幾乎沒影響。

此外，指揮中心表示，今日新增1例死亡個案（案8748），為70多歲女性，具慢性病史及其他確診者接觸史，5月30日安排接觸者採檢，5月31日檢驗陽性後收治住院，6月1日確診，9月17日解除隔離，10月4日死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞解釋，此個案家人5月確診後，她經篩檢也確診，8月經PCR檢驗2次陰性解隔離；該患者感染英國變異株，9月出院後，又因洗腎需求，再作篩檢，又確診、住院，期間曾使用免疫調節劑，也成功脫離呼吸器，但後來仍發生肺炎、呼吸衰竭等狀況，休克死亡。

2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。



另外今日新增3例境外移入個案，為1例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲，分別自美國（案16394、案16397）、及緬甸（案16395）入境，入境日介於9月24日至10月6日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。



指揮中心統計，截至目前國內累計357萬1519例相關通報（含35萬53809例排除），其中1萬6287例確診，分別為1651例境外移入，1萬4582例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

又有AZ和莫德納疫苗到貨，22日起會是注射高峰期

第八批採購 Moderna 疫苗113.21萬劑，已於台北時間10月8日凌晨自美國亞特蘭大啟運，於今天（9日）凌晨1時19分抵達桃園機場。

我國採購之Moderna疫苗目前共有371.21萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑、第六批8月15日24.96萬劑、第七批9月17日108萬劑及本批113.21萬劑，本批疫苗效期至2022年3月2日。

陳時中表示，這批疫苗主要會給在7月16日之前施打第一劑莫德納疫苗的民眾施打第二劑為主。

另外立陶宛政府繼今（2021）年7月31日捐贈我國2萬劑AZ疫苗，9月22日宣布捐贈我國第二批23.59萬劑AZ疫苗，預定於今（9）日下午運抵桃園國際機場，待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封縅作業。本批疫苗效期至2021年10月31日及11月30日。

陳時中說明，這批封緘檢驗完後，再加上最近還有一批AZ疫苗抵台，所以會併入這批一起來規劃，目前預計10月22日起會是注射的高峰期。

值此全球疫苗供不應求且疫情艱難時刻，立陶宛再度伸出援手，提供這批COVID-19疫苗，有助提升我國疫苗覆蓋率，指揮中心再次向立陶宛政府與人民致上誠摯謝意。

陳時中也表示，現在4種疫苗都在施打，昨天AZ第一劑就打了9000多劑、第二劑打了24萬劑；莫德納第一劑打了700多劑、第二劑打了3萬多；高端第一劑打了約1600劑、第二劑打了約8600劑；BNT第一劑打2萬7000多劑，第二劑則有23人。

昨天施打量有32萬劑，劑次人口比達到76.34%，而由於大部分打第二劑，因此人口涵蓋率增加不多，目前人口涵蓋率為58.52%。

延伸閱讀：

核稿編輯：楊士範