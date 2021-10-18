2021/10/18,
健康

「高齡產婦」的定義、懷孕風險與注意事項有哪些？

「高齡產婦」的定義、懷孕風險與注意事項有哪些？
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我們想讓你知道的是

根據醫師的評估下，若有產程遲滯或生產困難的風險，可能會建議採取剖腹產。

文：李俊逸醫師

在醫學上，34歲以上就是屬於高齡產婦。隨著年齡升高，胎兒的染色體異常、低出生體重以及其他先天缺陷的機率會隨之升高。根據醫學研究統計，產婦在25歲時誕下唐氏症胎兒的機率為1/1250；當產婦在33歲時誕下唐氏症胎兒的機率為1/250。

高齡產婦風險有哪些？

高齡產婦在懷孕的孕期中和生產後會有許多潛在風險，所以高齡婦女在準備懷孕前需要謹慎考量。

高齡產婦懷孕中的風險：

  • 自然流產：根據國健署統計，35至39歲產婦的流產機率為24.6％，40至44歲的產婦流產率高達51％。產婦和伴侶的年齡越大，在孕期初期流產機率會隨之增加。
  • 妊娠糖尿病：因胎盤中分泌的荷爾蒙影響胰島素的阻抗性加強，而導致胰島素無法正常作用。罹患妊娠糖尿病的機率會隨著產婦的年齡增長而增加，是不能忽視的妊娠併發症之一。
  • 妊娠毒血症（子癇前症）：因孕期中血管壁內細胞變化，而血管內的血壓升高，使產婦全身浮腫。同時，運輸到胎兒的血液量也會減少，導致胎兒在子宮內生殖遲滯。
  • 難產：高齡產婦因骨盆韌帶彈性小，體力較不足，生產時將胎兒往外推的力量也較少，生產過程中較不順利。此外，若產婦出現妊娠併發症時，需要做剖腹生產的機率也會增加。

在孕期不同時期，高齡產婦需注意的風險

孕期

高齡產婦風險

早期

胚胎著床不易，流產機率高

中期

妊娠併發症，需注意血壓、血糖指標

生產

剖腹產機率增加

寶寶生產後的潛在風險

  • 早產兒：根據國健署統計，40歲以上高齡產婦誕生的每100位新生兒就有15.9位是早產兒，是25-29歲產婦的2倍。
  • 低出生體重：35歲以上的高齡產婦生產的新生兒中低出生體重（1500-2499公克）的發生率為10.94％，而極低出生體重（低於1500公克）的發生率為1.3％。

產婦年齡

25-29歲

30-34歲

35歲以上

早產

8.31％

9.76％

13.15％

低出生體重

8.01％

8.77％

10.94％

極低出生體重

0.68％

0.87％

1.3％

高齡產婦注意事項

備孕時期注意：

  • 高齡備孕夫妻建議在備孕時做育兒檢查，提早確認是否有潛在的遺傳疾病
  • 若備孕時程超過半年則建議到不孕症科門診做進階的不孕檢查

懷孕時期注意：

  • 國健署提供14次例行產檢補助以及針對高齡產婦的高風險懷孕婦女產前遺傳診斷（羊膜穿刺）檢驗費補助，適時觀察孕婦和胎兒的身體變化及健康狀況。
  • 根據國健署公佈的「國人膳食營養素參考攝取量」，建議備孕婦女和懷孕初期的孕婦每日攝取600微克的葉酸（促進胎兒神經發展的元素，如：深綠色蔬菜、豆類），在孕期後期的孕婦每日攝取鐵元素45毫克（母體和胎兒製作血紅素的元素，如：紅肉、深綠色蔬菜）。
  • 懷孕期間孕婦應該維持均衡的飲食習慣，不需特別增重或減重，孕婦體重比孕前體重增加10-14公斤為宜。若孕婦的體重過低，會增加胎兒發育不良或早產的風險；若孕婦的體重過高，可能會有胎兒過大的風險。
  • 孕婦在懷孕期間建議每日運動30分鐘，有益於降低罹患妊娠糖尿病以及難產的風險。
  • 懷孕期間建議避免長期接觸危害物質，例如菸（包括二手菸）、酒精，以免影響胎兒的發展及增加流產的風險。
  • 疫情期間建議孕婦要加強自我健康管理措施，例如戴口罩、勤洗手，降低感染風險

生產時期注意：

懷孕後期的孕婦需留意自己的身體狀況，若出現早產症狀或產兆症狀，請儘速就醫。

早產症狀

產兆症狀

子宮規則性收縮

腹部悶痛

腹痛

腹部下墜感

胎動明顯減少

落紅

陣痛（規律陣痛）

破水

根據醫師的評估下，若有產程遲滯或生產困難的風險，可能會建議採取剖腹產。

高齡想懷孕，通常都是如何受孕的？

現今生殖醫學持續發展，高齡夫妻想要懷孕，除了自然懷孕之外，也可以考慮人工生殖的備孕方式。

  1. 使用冷凍卵子：若女性曾做過凍卵療程，可以將卵子解凍與伴侶的精子授精和培養，利用年輕的卵子做試管嬰兒。
  2. 試管嬰兒：試管嬰兒適合35歲以上且備孕半年無法懷孕的婦女，現今的試管嬰兒技術可以提升高齡夫妻的成功懷孕率，減少備孕時程。
  3. 借卵試管嬰兒：借卵療程適合高齡婦女或無法順利取卵的婦女，借卵療程使用的卵子來自健康年輕的捐卵者，提高試管活產率。
  4. 借精試管嬰兒：借精療程適合高齡夫妻或無精症患者，精子來源都會經過嚴格的篩檢，以確保胚胎的健康。
  5. 輔助技術：現今生殖醫學已發展出不同的輔助技術，能幫助不孕夫妻提升懷孕率。
  • ERA：預測最適胚胎移植的時期，提升胚胎著床率
  • PRP：利用自體的血小板幫助子宮內膜組織增生
  • AI智慧選胚：使用AI人工智慧系統輔助評估胚胎形態和等級
  • PGS：篩選染色體正常的胚胎，降低多胞胎的風險，減低流產的機率
  • 紡錘體鏡定位技術：減低精蟲顯微注射損傷卵子的風險，提供胚胎著床率

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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