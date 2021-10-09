亞洲首富搶下經營權：印度第一間7-11開張，預計衝擊傳統「柑仔店」

＊首圖為馬來西亞7-Eleven便利商店資料照，非印度孟買7-Eleven。

（中央社）印度首家7-Eleven便利商店預定今（9）日在商業大城孟買正式開業，以新的消費體驗挑戰印度普遍且傳統的「柑仔店」消費模式，未來是否如台灣小7一樣提供齊全服務值得觀察。

亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）的跨產業信實集團（Reliance）7日宣布簽下7-Eleven品牌在印度的經營權。集團新聞稿稱，首家門市9日將在人口逾2500萬的孟買開張。

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印度本土連鎖便利商店不多，7-11將衝擊傳統柑仔店

根據旅印度台商觀察，7-Eleven應是第一家打進印度的外國連鎖便利商店品牌；至於印度本土連鎖便利商店，見過的有24Seven、In & Out和The New Shop等，但門市並不多。

在德里從事旅遊業的洪沛妤告訴《中央社》，2017年她來到印度時就發現一家叫24Seven的連鎖便利商店，「店裏很明亮，零食、微波食品和飲料等，販售物品比一般雜貨店高檔，相對較貴，主打中、上消費階層。」

24Seven是印度莫迪企業（Modi Enterprises）旗下品牌，官網資料顯示，它只在印度10個都會區設有門市，以人口1675萬的德里為例，只有51家店；In & Out在全印度也只有300多家店，多半開在加油站。

洪沛妤說，為了方便，一般印度人仍習慣在住家附近的「柑仔店」（雜貨店）或小超市購買日常用品；只要是在同一個社區，這些店通常也有免費送貨到府的服務。

柑仔店商品五花八門，從零食、塑膠容器、衛生用品到蔬菜、穀物都有，但店內空間狹窄，客人通常無法進入，只能告訴店家需要什麼商品，再由店家取出；有時商品上積有灰塵，老闆會先用抹布擦拭。

傳典工程副總經理鍾宏駿說，7-Eleven應可為印度人帶來新的消費體驗，未來可以觀察它是否會像台灣的便利商店一樣，提供寄送包裹、繳費和影印等附加服務，徹底改變印度人的消費習慣。

鍾宏駿說，安巴尼把首家7-Eleven開在孟買，可說是極具戰略眼光，因為孟買是一座高度西化的城市，民眾比較樂於接受新鮮及流行的事物。

他認為，7-Eleven的出現勢必衝擊柑仔店，但「因為印度太大，便利商店不可能一下子達到像台灣那種密度，民眾現階段還是只能到附近的柑仔店消費，所以衝擊不見得馬上顯現。」

目前，印度的生活用品及雜貨市場，約有7成由傳統「柑仔店」把持，其餘則由家族經營的中型賣場以及新興的社區小超市瓜分。

觀察人士認為，安巴尼與7-Eleven的合作，顯示出印度的大財團正嚐試透過聯合外資，擴大控制零售業。

事實上，許多跨國通路商早已覬覦印度這個約14億人口的消費大餅，但印度政府長年的保護政策，比如本土採購和持股比例等壁壘，卻令多數外國業者裹足不前。

現任莫迪政府希望透過開放市場來刺激國內產業的進步，逐步鬆綁一些限制，吸引了如IKEA、迪卡儂等品牌近年開始登陸印度。台商相信，未來會有更多跨國品牌進軍印度龐大且零散的零售市場。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範