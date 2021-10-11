2021/10/11,
各國COVID-19兒童疫苗施打資訊一次看
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各國針對孩童施打疫苗規定有許多不同，台灣科技媒體中心將持續蒐集各國政府與媒體等資料，並更新整理以下表格提供參考。
全球多個國家已從今（2021）年6月，陸續規劃兒童或青少年施打COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，在各國的緊急使用授權（EUA）核准各家疫苗。各國針對孩童施打疫苗規定有許多不同，台灣科技媒體中心將持續蒐集各國政府與媒體等資料，並更新整理以下表格提供參考：
|對象
|12-15歲，12歲以上患免疫功能低下疾病提供第三劑
|12-17歲
|歐盟歐洲藥品管理局（EMA）批准12-17歲
|12歲以上
（15歲以下需監護人同意）
|2-18歲
|6歲以上（需經監護人同意）：9/6批准，
|廠牌
|輝瑞/BNT（BNT162b2）
|輝瑞/BNT（BNT162b2）
|輝瑞/BNT（BNT162b2）：12-15歲
莫德納（mRNA-1273）：12-17歲
|輝瑞/BNT（BNT162b2）、莫德納（mRNA-1273）
|古巴國產
（Abdala、Soberana 02）：
9/15 送審WHO的EUA[19]
|科興（CoronaVac）：6歲以上（中國已批准用於3-17歲）
輝瑞/BNT：12-17歲
|型式與期程
|兩劑（0.3 ml/劑）間隔3週；建議免疫功能低下者4週後追加第三劑
|建議至少一劑，兩劑間隔8至12週；建議風險較高者兩劑間隔8週。
|輝瑞/BNT：兩劑間隔3週，劑量同16歲以上。
莫德納：兩劑間隔4週，劑量同18歲以上。
|暫未有資料。
|先以一劑覆蓋率為主。
11-18歲規劃兩劑Soberana 02，再一劑Soberana Plus。
|科興：兩劑，間隔28天，同一般成年人。
|兩劑覆蓋率＊
|全國：54.61％
12-15歲：42.9％
16-17歲：51.1％
|全國：65.59％
尚未有18歲以下的統計數據。
|全國：62.22％
|全國：57.51％
12-19歲：<10％
（2021/8/31）
|全國：43.41％
|全國：73.37％
|常見副作用
|注射部位疼痛、疲倦、頭痛、發冷、肌肉痛、發燒和關節痛。
|注射部位疼痛、疲倦、頭痛和輕度類似感冒症狀。
|輝瑞/BNT：同美國、英國資料。
莫德納：注射部位疼痛和腫脹、疲倦、頭痛、肌肉和關節痛、淋巴結腫大、發冷、噁心、嘔吐和發燒。
|暫未有資料。
|Soberana 02：
注射部位疼痛（20％）、注射部位紅腫發炎（5％）、全身性的不適感（5％）。
|暫未有資料。
|參考資料
|[3][4][10]
|[1][2]
|[11][12]
|[5][6][16]
|[7][8][13][20]
|[14][15]
＊兩劑覆蓋率：亦即「完整兩劑疫苗的覆蓋率」，全國比例資料來自「Our World in Data」；不同年齡的比例來自各國衛生機構[9][17][18]
- 資料最後更新日：2021/09/28
世界衛生組織WHO列入緊急使用清單（EUL）的COVID-19疫苗及日期
研發公司疫苗名稱通過日期
|輝瑞/BNT（Pfizer）
|Comirnaty（BNT162b2）
|2020年12月31日
|印度血清研究所（SII）
|Covishield
|2021年2月16日
|牛津/阿斯特捷利康（AstraZeneca）
|AZD1222（包括印度和韓國製造）
|2021年2月16日
|嬌生（Janssen）
|Ad26.COV2.S
|2021年3月12日
|莫德納（Moderna）
|Spikevax（mRNA-1273）
|2021年4月30日
|北京國藥（Sinopharm）
|BBIBP-CorV
|2021年5月7日
|科興（Sinovac）
|CoronaVac
|2021年6月1日
最後更新日：2021/09/24
延伸閱讀
- 輝瑞BNT兒童疫苗有望10月供5至11歲施打，莫德納、Novavax研發流感與COVID-19二合一疫苗
- 古巴替2歲幼兒接種自家開發「主權2」疫苗，未公佈試驗數據能推「疫苗外交」嗎？
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航