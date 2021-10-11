各國COVID-19兒童疫苗施打資訊一次看

全球多個國家已從今（2021）年6月，陸續規劃兒童或青少年施打COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，在各國的緊急使用授權（EUA）核准各家疫苗。各國針對孩童施打疫苗規定有許多不同，台灣科技媒體中心將持續蒐集各國政府與媒體等資料，並更新整理以下表格提供參考：

對象 12-15歲，12歲以上患免疫功能低下疾病提供第三劑 12-17歲 歐盟歐洲藥品管理局（EMA）批准12-17歲 12歲以上

（15歲以下需監護人同意） 2-18歲 6歲以上（需經監護人同意）：9/6批准， 廠牌 輝瑞/BNT（BNT162b2） 輝瑞/BNT（BNT162b2） 輝瑞/BNT（BNT162b2）：12-15歲



莫德納（mRNA-1273）：12-17歲 輝瑞/BNT（BNT162b2）、莫德納（mRNA-1273） 古巴國產

（Abdala、Soberana 02）：

9/15 送審WHO的EUA[19] 科興（CoronaVac）：6歲以上（中國已批准用於3-17歲）



輝瑞/BNT：12-17歲 型式與期程 兩劑（0.3 ml/劑）間隔3週；建議免疫功能低下者4週後追加第三劑 建議至少一劑，兩劑間隔8至12週；建議風險較高者兩劑間隔8週。 輝瑞/BNT：兩劑間隔3週，劑量同16歲以上。



莫德納：兩劑間隔4週，劑量同18歲以上。 暫未有資料。 先以一劑覆蓋率為主。

11-18歲規劃兩劑Soberana 02，再一劑Soberana Plus。 科興：兩劑，間隔28天，同一般成年人。 兩劑覆蓋率＊ 全國：54.61％



12-15歲：42.9％



16-17歲：51.1％ 全國：65.59％



尚未有18歲以下的統計數據。 全國：62.22％ 全國：57.51％



12-19歲：<10％

（2021/8/31） 全國：43.41％ 全國：73.37％ 常見副作用 注射部位疼痛、疲倦、頭痛、發冷、肌肉痛、發燒和關節痛。 注射部位疼痛、疲倦、頭痛和輕度類似感冒症狀。 輝瑞/BNT：同美國、英國資料。



莫德納：注射部位疼痛和腫脹、疲倦、頭痛、肌肉和關節痛、淋巴結腫大、發冷、噁心、嘔吐和發燒。 暫未有資料。 Soberana 02：

注射部位疼痛（20％）、注射部位紅腫發炎（5％）、全身性的不適感（5％）。 暫未有資料。 參考資料 [3][4][10] [1][2] [11][12] [5][6][16] [7][8][13][20] [14][15]

＊兩劑覆蓋率：亦即「完整兩劑疫苗的覆蓋率」，全國比例資料來自「Our World in Data」；不同年齡的比例來自各國衛生機構[9][17][18]

資料最後更新日：2021/09/28

世界衛生組織WHO列入緊急使用清單（EUL）的COVID-19疫苗及日期

研發公司疫苗名稱通過日期

輝瑞/BNT（Pfizer） Comirnaty（BNT162b2） 2020年12月31日 印度血清研究所（SII） Covishield 2021年2月16日 牛津/阿斯特捷利康（AstraZeneca） AZD1222（包括印度和韓國製造） 2021年2月16日 嬌生（Janssen） Ad26.COV2.S 2021年3月12日 莫德納（Moderna） Spikevax（mRNA-1273） 2021年4月30日 北京國藥（Sinopharm） BBIBP-CorV 2021年5月7日 科興（Sinovac） CoronaVac 2021年6月1日

最後更新日：2021/09/24

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航