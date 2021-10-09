【2021台北電影獎】評審團主席揭曉評選內幕：劉冠廷最後險勝翻盤，王童：「台灣電影自由度很高，大家都很棒」

2021年，以獎勵台灣電影為主旨的「台北電影獎」於今（9）日揭曉賽果，今年評選方式分為三階段進行，得獎名單由4位決選評審與9位複選評審組成之評審團選出，決選評審團主席邀請導演王童擔任，決選評審包括資深藝術總監黃文英、台北電影獎最佳攝影陳大璞、金馬獎最佳剪輯得主劉悅行。

本屆台北電影獎共有400件作品報名，包括劇情長片51部、紀錄片75部、短片209部、動畫片65部，雖然遭受疫情的嚴峻考驗，但仍創下歷屆最高的報名件數。在歷經複選評審將近12小時激烈討論，最後選出共計31部作品入圍（劇情長片15部、紀錄片5部、短片6部、動畫片5部），其中以《無聲》入圍8項最多，《同學麥娜絲》、《消失的情人節》與《當男人戀愛時》入圍7項居次。

最終以《消失的情人節》拿下最佳劇情長片、導演、剪輯、視覺效果4項大獎成為最大贏家，至於「百萬首獎」則頒給紀錄片《捕鰻的人》，而《捕鰻的人》除了百萬首獎之外，也榮獲最佳紀錄片、攝影，拿下3大獎項也讓紀錄片揚眉。

頒完獎之後，本屆評審團主席王童以及台北電影節總監李亞梅在後台揭曉評選內幕。李亞梅表示，這次的評選會議總共討論11個小時，單項目的最佳女主角、美術設計討論最久，都討論了45分鐘。

李亞梅進一步解釋：「最佳女主角的項目，一開始陽靚、李霈瑜的票數高出其他入圍者，各拿下5票，票數未過半的狀況下，第二輪投票則是8比5，由陽靚勝出，不過有評審想要翻案，因此多討論了李霈瑜的表演，才花費比較多的時間。」

最佳男主角的部分，《當男人戀愛時》邱澤在假投票時就拿下過半10得票，正式投票時也是10票勝出。

不過最佳男配角的得主《詭扯》劉冠廷就較有懸念，劉冠廷一開始與《無聲》金玄彬各別拿下4票平手，第二輪時，金玄彬反倒以票數4比6超車，到了第三輪時才由劉冠廷7票獲獎，對於劉冠廷能翻盤，李亞梅解釋：「主要也是因為劉冠廷有兩部作品入圍，投給劉冠廷兩部片的評審們，有討論一件事，是要不要先看看他哪部片的機會比較高，要不要先集中票數，而後就在《詭扯》跟《同學麥娜絲》之間，以《詭扯》得票數比較多，就留下來跟金玄彬對決，最後勝出。」

至於最佳導演的陳玉勳，假投票就以8票拿下過半票數，正式同票也以10票獲獎。

而攤開本屆入圍名單，《緝魂》入圍6項大獎表現精湛，但最終未獲半獎，成為今晚最大遺珠，對此，李亞梅解釋《緝魂》在最佳女配角、視覺效果最有機會，但都欠缺臨門一腳，「最佳女配角假投票時，《詭扯》百白獲得6票，《緝魂》孫安可獲得4票，但評審真的很喜歡百白，接下來百白就以9票獲獎；至於視覺效果，評審則是認為看不出來的效果值得肯定，最終頒給《消失的情人節》。」

評審團主席王童則補充：「我也只有一票，我尊重每個評審的態度，大家對於美的感覺不太一樣，最後必須尊重票數最多的得主，《緝魂》是非常整齊的電影，我個人也很喜歡，我認為張震的表演是他最為突破的一部，他也是非常好的演員，這部片子他的內與外都在表演，但就是差了幾票，有些評審不認為張震有超過邱澤，邱澤的表演可能比較討人喜歡。」

而對於台灣電影今年的表現，王童則表示：「我認為台灣電影越來越精彩，台北電影節這幾年有個主題——「創新」，整體來說台灣電影自由度很高，尤其台北電影獎鼓勵了很多年輕人，百萬首獎《捕鰻的人》就非常精彩，很真實，很容易打動，今年的台北電影獎入圍的作品我都覺得很棒，雖然易智言導演講入圍跟得獎差很遠，但在我心中真的每個人都很棒。不過得獎與否就那麼殘酷，每個人都只有一票，每個人也都要去辯證，也要說出個道理，例如百白，很多老師討論後，我才發現他的厲害之處。」

最後，王童說：「我覺得演員成長了、技術人員成長了，這真的是好事，台灣電影的生命力越來越旺盛，期許台北電影節／台北電影獎越辦越好。」

2021台北電影獎得獎名單如下：

最佳造型設計：《怪胎》董彥秀

最佳美術設計： 《同學麥娜絲》趙思豪

最佳視覺效果 ：《消失的情人節》郭憲聰

最佳動畫片：《夜車》

最佳男配角： 《詭扯》劉冠廷

最佳聲音設計： 《無聲》郭禮杞、李東煥

最佳配樂：《無聲》盧律銘

最佳短片：《鋼琴課》

傑出技術：動畫製作《廢棄之城》

最佳新演員：《無聲》陳姸霏

最佳剪輯：《消失的情人節》賴秀雄

最佳紀錄片：《捕鰻的人》

最佳女配角：《詭扯》百白

卓越貢獻獎：黃建業

最佳攝影：《捕鰻的人》許哲嘉

最佳編劇：《我沒有談的那場戀愛》徐譽庭

最佳男主角：《當男人戀愛時》邱澤

最佳女主角：《愛．殺》陽靚

最佳導演：《消失的情人節》陳玉勳

最佳劇情長片：《消失的情人節》

百萬首獎：《捕鰻的人》

核稿編輯：楊士範