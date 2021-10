七成認為中國是經濟威脅，拜登政府勢必要調整「傷人七分、損己三分」的貿易政策

近七成美國人認為中國是經濟威脅

10月4日,美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)於華府智庫「戰略與國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies)公布拜登(Joe Biden)政府上任後首份「對中貿易政策」。同日,美國智庫「芝加哥全球事務委員會」(Chicago Council on Global Affairs),公布一份針對美國人民對美中貿易關係看法的研究報告。

報告中採用3月份的民調,僅有三成美國人認中國為經濟夥伴(economic partner),但卻有高達67%的美國人民視中國為「經濟威脅」(economic threat)。

在美中貿易與美國國家安全上,2019年正值美中貿易戰時,有64%美國人認為改善美中貿易關係能強化美國國家安全。然而,兩年後的2021年,僅有38%美國人認為美中貿易關係能加強國家安全。相反地,有高達58%的美國人認為美中貿易關係會弱化美國的國家安全。

在美中經貿政策方面,3月份的民調指出,有接近七成(69%)的美國人支持禁止中國科技公司在美國本土建設資訊網路。並且,有74%的民眾支持禁止美國企業向中國販售敏感的高科技產品。除此之外,7月份民調更指出,有高達86%的美國民眾認同制裁與侵犯人權相關的中國官員。

《霧谷晶策》分析,拜登政府就任後在科技、人權對中國相當強硬,除行政部門和國會跨黨派有所共識外,民眾的支持更使得政府和國會在這兩個議題上,對中強硬沒有包袱,可自由施展應對政策。

另外,2021年僅有38%美國人認為美中貿易關係能加強國家安全。有很大一部份原因是川普(Donald Trump)執政四年後,將國家安全與對中貿易連結而成的貿易政策,引起美國國內民眾對這議題的注意和警覺,也導致這份民調結果。

值得注意的是,雖說美國國內有不少聲音認為美國對中施加的關稅,最終會損害到美國的消費者。但報告中的7月份民調顯示,即便可能帶給美國消費者更大的代價,仍有57%民眾支持減少美中雙邊貿易,且有62%民眾支持對從中國進口的產品增加關稅。

戴琪、劉鶴再通話,雙方各有訴求

戴琪於4日演講完後,9日與中國國務院副總理、《美中貿易第一階段協議》(U.S.-China Trade Phase One)中方談判代表劉鶴,繼5月26日後第二次透過視訊,討論美中貿易關係。

根據美國貿易代表署(USTR)公布的會議重點,戴琪與劉鶴坦誠交流,兩人認同雙邊貿易關係,對美中關係與全球經濟影響的重要性。在會談中,兩人共同檢視《美中貿易第一階段協議》的執行情況,同意將針對部分長久以來未解決的問題進行協商。

戴琪強調,美國關切中國政府主導、損害美國勞工、農民與企業的「非市場政策」與作法。她期待於不久的將來,與劉鶴就上述議題採取進一步探討。

根據《新華社》的新聞稿指出,雙方在視訊通話中進行了「務實、坦誠、建設性的交流」,認為中美經貿關係對兩國和世界都非常重要,應加強雙邊經貿往來與合作。雙方也就中美經貿協議的實施情況交換意見,並表達各自的核心關切,同意透過協商解決分歧。

新聞稿指出,中國就取消加徵關稅和制裁進行交涉,就中國經濟發展模式、產業政策等問題闡明立場。雙方同意本著平等和相互尊重的態度繼續溝通,為兩國經貿關係健康發展和世界經濟復甦創造良好條件。

隨著美中雙方於經貿上對話頻率增加,可預期雙方未來的經貿交流將逐漸增加。一方面提供美中雙方在「分歧中尋找共識」的機會,另一方面也幫助美中關係朝正向發展。而這個發展,也朝著戴琪於4日演講中提到的最大重點,美中經貿要「再掛鉤」而不是「脫鉤」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

美商務部長表態要加強與中商業

9月24日時,美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)在接受《華爾街日報》(Wall Street Journal )表示,她會尋求美中商業合作的推動。美中兩國在國安、人權問題上緊張關係惡化時,她認為兩國的商業關係仍能互惠互利。她強調:「緊密的商業互動將有助於緩解任何潛在的緊張關係。」

另外,曾任歐巴馬(Barack Obama)政府聯準會主席、現任拜登政府財政部長的葉倫(Janet Yellen),曾於7月中提到:「依我個人之見,當初對中國實施關稅時,思慮不是很周延,未認清問題癥結所在和美國利益何在。」

葉倫又說:「在許多情況下,關稅是對消費者課稅。我認為,這麼做似乎真的傷害了美國消費者,而前任政府議定的那種協議,其實從許多方面來看,並不能解決我國與中國之間的根本問題。」

美中經濟合作態勢明顯

由上述經貿層面決策者的角度看來,《霧谷晶策》認為拜登政府在經貿上已有相當程度的表態。因為美國對中國施壓的狀況,並無顯著對美國與中國間貿易赤字有所助益,反倒傷害到美國消費者。

《霧谷晶策》認為礙於民意的壓力,以及國會裡共和黨的制肘,拜登經貿團隊仍得步步為營,無法一次解除對中國施加的關稅。美國貿易代表剛好也藉機與中國貿易談判對口副總理劉鶴,進行再施壓與再協調。

由《霧谷晶策》觀察推得,美國經濟目前遭逢太多不穩定的因素,包含疫情後的復甦趨緩、疫情產生的缺工問題,再加上因缺工問題產生的貨輪堵塞於大港口外,進而推升國內消費者的支出。加上美中貿易戰產生的關稅,又會轉嫁到消費者身上。

如此看來,美國勢必得調整其對中國的貿易政策。否則,長久以來,將會傷人七分、損己三分。

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航