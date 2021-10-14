七成認為中國是經濟威脅，拜登政府勢必要調整「傷人七分、損己三分」的貿易政策

近七成美國人認為中國是經濟威脅

10月4日，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）於華府智庫「戰略與國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）公布拜登（Joe Biden）政府上任後首份「對中貿易政策」。同日，美國智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs），公布一份針對美國人民對美中貿易關係看法的研究報告。

報告中採用3月份的民調，僅有三成美國人認中國為經濟夥伴（economic partner），但卻有高達67％的美國人民視中國為「經濟威脅」（economic threat）。

在美中貿易與美國國家安全上，2019年正值美中貿易戰時，有64％美國人認為改善美中貿易關係能強化美國國家安全。然而，兩年後的2021年，僅有38％美國人認為美中貿易關係能加強國家安全。相反地，有高達58％的美國人認為美中貿易關係會弱化美國的國家安全。

在美中經貿政策方面，3月份的民調指出，有接近七成（69％）的美國人支持禁止中國科技公司在美國本土建設資訊網路。並且，有74％的民眾支持禁止美國企業向中國販售敏感的高科技產品。除此之外，7月份民調更指出，有高達86％的美國民眾認同制裁與侵犯人權相關的中國官員。

《霧谷晶策》分析，拜登政府就任後在科技、人權對中國相當強硬，除行政部門和國會跨黨派有所共識外，民眾的支持更使得政府和國會在這兩個議題上，對中強硬沒有包袱，可自由施展應對政策。

另外，2021年僅有38％美國人認為美中貿易關係能加強國家安全。有很大一部份原因是川普（Donald Trump）執政四年後，將國家安全與對中貿易連結而成的貿易政策，引起美國國內民眾對這議題的注意和警覺，也導致這份民調結果。

值得注意的是，雖說美國國內有不少聲音認為美國對中施加的關稅，最終會損害到美國的消費者。但報告中的7月份民調顯示，即便可能帶給美國消費者更大的代價，仍有57％民眾支持減少美中雙邊貿易，且有62％民眾支持對從中國進口的產品增加關稅。

戴琪、劉鶴再通話，雙方各有訴求

戴琪於4日演講完後，9日與中國國務院副總理、《美中貿易第一階段協議》（U.S.-China Trade Phase One）中方談判代表劉鶴，繼5月26日後第二次透過視訊，討論美中貿易關係。

根據美國貿易代表署（USTR）公布的會議重點，戴琪與劉鶴坦誠交流，兩人認同雙邊貿易關係，對美中關係與全球經濟影響的重要性。在會談中，兩人共同檢視《美中貿易第一階段協議》的執行情況，同意將針對部分長久以來未解決的問題進行協商。

戴琪強調，美國關切中國政府主導、損害美國勞工、農民與企業的「非市場政策」與作法。她期待於不久的將來，與劉鶴就上述議題採取進一步探討。

根據《新華社》的新聞稿指出，雙方在視訊通話中進行了「務實、坦誠、建設性的交流」，認為中美經貿關係對兩國和世界都非常重要，應加強雙邊經貿往來與合作。雙方也就中美經貿協議的實施情況交換意見，並表達各自的核心關切，同意透過協商解決分歧。

新聞稿指出，中國就取消加徵關稅和制裁進行交涉，就中國經濟發展模式、產業政策等問題闡明立場。雙方同意本著平等和相互尊重的態度繼續溝通，為兩國經貿關係健康發展和世界經濟復甦創造良好條件。

隨著美中雙方於經貿上對話頻率增加，可預期雙方未來的經貿交流將逐漸增加。一方面提供美中雙方在「分歧中尋找共識」的機會，另一方面也幫助美中關係朝正向發展。而這個發展，也朝著戴琪於4日演講中提到的最大重點，美中經貿要「再掛鉤」而不是「脫鉤」。

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美商務部長表態要加強與中商業

9月24日時，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在接受《華爾街日報》（Wall Street Journal ）表示，她會尋求美中商業合作的推動。美中兩國在國安、人權問題上緊張關係惡化時，她認為兩國的商業關係仍能互惠互利。她強調：「緊密的商業互動將有助於緩解任何潛在的緊張關係。」

另外，曾任歐巴馬（Barack Obama）政府聯準會主席、現任拜登政府財政部長的葉倫（Janet Yellen），曾於7月中提到：「依我個人之見，當初對中國實施關稅時，思慮不是很周延，未認清問題癥結所在和美國利益何在。」

葉倫又說：「在許多情況下，關稅是對消費者課稅。我認為，這麼做似乎真的傷害了美國消費者，而前任政府議定的那種協議，其實從許多方面來看，並不能解決我國與中國之間的根本問題。」

美中經濟合作態勢明顯

由上述經貿層面決策者的角度看來，《霧谷晶策》認為拜登政府在經貿上已有相當程度的表態。因為美國對中國施壓的狀況，並無顯著對美國與中國間貿易赤字有所助益，反倒傷害到美國消費者。

《霧谷晶策》認為礙於民意的壓力，以及國會裡共和黨的制肘，拜登經貿團隊仍得步步為營，無法一次解除對中國施加的關稅。美國貿易代表剛好也藉機與中國貿易談判對口副總理劉鶴，進行再施壓與再協調。

由《霧谷晶策》觀察推得，美國經濟目前遭逢太多不穩定的因素，包含疫情後的復甦趨緩、疫情產生的缺工問題，再加上因缺工問題產生的貨輪堵塞於大港口外，進而推升國內消費者的支出。加上美中貿易戰產生的關稅，又會轉嫁到消費者身上。

如此看來，美國勢必得調整其對中國的貿易政策。否則，長久以來，將會傷人七分、損己三分。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航