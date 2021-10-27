《魷魚遊戲》 揭露資本主義殘酷競爭，大亨口中的「好雨知時節」是怎樣的一種諷刺？

韓國劇集《魷魚遊戲》火遍全球，創下諸多歷史記錄。作為生存競技類的影視作品，《魷魚遊戲》並非獨創，但是它卻能在短時間內脫穎而出，在80多個國家的Netflix平臺榮登榜首。不得不承認，這是一部跨越語言文化隔閡的人性實驗。

《魷魚遊戲》主題設定是一群各國都會有的魯蛇，在走投無路的情況下，參加了一場生存競技遊戲，遊戲雖然簡單，卻能決定生死。每個人生命都被明碼標價，最後活下來的人可以捧得456億韓元的巨額獎金。

俗話說，幸福的家庭總是相同的，不幸的家庭各有各的不幸。《魷魚遊戲》的456位參賽者來自社會的各行各業，有名校畢業的財經高材生，也有不學無術的地痞流氓；有風燭殘年的長者，也有懵懵懂懂的少年；有被在地老闆壓榨的外國移工，也有投奔自由後悵然若失的脫北者......他們各有各的不幸，也各有各的可惡。

和以往的《飢餓遊戲》、《大逃殺》、《今際之國的闖關者》等生存競技類遊戲的參賽者被動參賽不同，《魷魚遊戲》是完全自願，甚至還有民主投票決定遊戲繼續與否。當經歷過第一個遊戲的殘酷殺戮後，很多人選擇退縮，最終投票決定中止，不少人回到原來的生活中，主辦方也不害怕退出者的檢舉。後來男主向警方報警，警方反而認為他是喝多了酒，把他趕走。

他們作為社會的邊緣人，很多時候是一個隱形的存在，經濟破產的同時也意味著個人聲譽和社會資源的破產，沒有人會傾聽他們的聲音，也沒有人會去幫助他們。

他們生活的現實世界有時對他們來說才是地獄，參加遊戲，冒死獲得巨額獎金才是他們唯一的出路。而主辦方承諾的遊戲給予外界沒有的人人平等的規則，也深深吸引著他們，儘管後來發生的事件證明了有人的地方就不會有平等。

正如喬治・歐威爾（George Orwell）的《動物莊園》所言：「所有的動物一律平等，但有些動物比其他動物更平等。」當一群參賽者冒著走錯一步就會墜落深淵的風險，在玻璃棧道上踟躕不前時，另一群戴著面具、舉杯暢飲的富豪們卻像看鬥獸場裡的表演一樣稀鬆平常。

魯蛇的物欲橫流與富豪的虛空一切

現代詩人卞之琳在《斷章》中說：「你站在橋上看風景，看風景人在樓上看你。」 你在凝視深淵的同時，深淵何嘗不是在凝望著你。富豪們看魯蛇們為了追求物欲互相殘殺，充滿刺激；魯蛇們何嘗不是在嘲笑富豪們精神虛空，不可思議。

留下「上帝已死」豪言的尼采（Friedrich Nietzsche），認為喪失自身行為目的之虛無主義時代已經來臨。《魷魚遊戲》的結局，遊戲幕後的大Boss奄奄一息地躺在床上說：「我就是那個用錢生錢的人，當有了很多錢，滿足了各種欲望，人生還有什麼意義呢？」

叔本華（Arthur Schopenhauer）也認為，我們的世界不過是在盲目求生的意志下形成，從盲目的意志暫時逃離的方法就是沉浸於藝術，而且為了能夠徹底逃離，就只能藉由同情他者和他人共同痛苦，或者藉由宗教解脫。

2018年韓國導演李滄東執導的電影《燃燒》，裡面的富二代沉浸於一種燃燒活人的快感，《魷魚遊戲》裡的大Boss看膩了殺人遊戲，竟自己親身體驗。也許是對人或是對人性的悲觀主義，這些上流社會的人很難對下流人有悲憫之心，大Boss臨死前也篤定沒有人會管在冰天雪地裡快要凍死的流浪漢。

而宗教似乎也不能讓人解脫，《魷魚遊戲》裡有多處揭露了宗教虛偽的一面，比如一位表面虔誠的大叔，在過玻璃橋的時候一直跪地祈禱，祈求上帝保佑他，說他一直善良，但是他的語言卻與行為不符，嘴上說著罪過，手還是推倒前面的人來驗證玻璃的可靠性。

但是，我們也不能否認，大部分虔誠的人依然可以從宗教中尋求到生命的意義。

Photo Credit: Netflix

「好雨知時節」是一種怎樣的諷刺？

不知道該片的導演是不是有意關照中國市場，影片中不乏一些中國元素。第一處是電視新聞中播報，韓國家庭負債與GDP的比率達97.9％，排名世界首位，已經超越了中國。第二處是最後一場魷魚遊戲對決，天空突然下起了雨，臺上戴著面具的貴賓詩意大發，用流利地中文說出了杜甫的「好雨知時節」。

劇中披露的韓國家庭負債率高企的問題真實存在，中國自然也不例外。

據韓國銀行的資料，韓國今（2021）年第二季度的家庭負債總額突破1800萬億韓元，創下單季度歷史新高，比前一季度末增加了41.2萬億韓元。另外，韓國第一季的家庭債務占GDP比例已達105％。新冠疫情爆發後，韓國經濟活動受阻，失業率上升，家庭債務節節上升，房價卻不斷飆升。

另一方面，據國際清算銀行（BIS）統計，截至去（2020）年第三季度，儘管中國以61.1％的槓桿率在43個主要國家中僅排在第22名，但中國的居民槓桿率過去五年來的增幅高達22.2％，是這些國家中最高的，遠遠超過了美國（0.9％）、日本（7.2％）、德國（4％）等其他主要經濟體的增幅。

此外，中國央行資料顯示，截至去年年底，中國銀行卡的應償信貸餘額為7.91兆元，幾乎達到了紐約聯儲銀行統計的美國信用卡貸款餘額的1.5倍。2019年《中國消費年輕人負債狀況報告》顯示，信貸產品的滲透率在年輕人中已經接近九成，其中近一半的人實質負債。

除了個人、家庭負債率的高企，中國地方政府的債務也是一個看不見的空洞。日前，中國《證券時報》旗下的新媒體「資料寶」和騰訊財經聯合發佈「城市負債率排名」。統計顯示，中國絕大多數主要城市的債務率都超過了警戒線，其中有85城負債率超過100％。

中國和韓國的負債率高企問題在全球並非孤例，歐美也不例外，這可以說是一個全球性問題。疫情之下，不少人的生活都像《魷魚遊戲》裡的參賽者一樣絕處逢生，而另一群人卻像貴賓一樣悠哉遊哉地看著臺上的大眾做困獸之鬥。

去年疫情爆發後不久，就有不少學者指出，和以往的大流行疾病造成人口減少，貧富差距縮小不同，這次的大流行加劇了貧富差距。對唐詩宋詞信手拈來的人都知道，杜甫是中唐詩人，他以關心民間疾苦著稱，他有那句被後世廣為流傳的《茅屋為秋風所破歌》：「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏。」

當他的「好雨知時節」從一位漠視民間疾苦的富貴大亨嘴裡吐出來，是不是一種莫名的諷刺呢？

《魷魚遊戲》裡最後出場觀禮的貴賓，來自不同國家，戴著不同面具，他們周遊各國，觀賞各種生存競技遊戲。雖然有語言文化的隔閡，但是資本的力量無國界，將他們牢牢拴在了一起，中國的「好雨知時節」，不用翻譯，一旁的洋人就明白了它的浪漫。

我們的理想國應該怎樣？

我們生而為人，應該怎樣生活？兩千多年的古希臘哲學家蘇格拉底說過：「重要的不只是活著，而是要活得正當。」所謂的正當，就是要知道德性。

柏拉圖也認為，人的靈魂由理性、意志和欲望三者構成，它們運作得宜，各自成為智慧、勇氣與節制的德性。而前述三者和諧，可以產生正義的德性。

柏拉圖的理想國就是人的四樞德的放大，統治階級擁有智慧，防衛階級擁有勇氣，生產者階級擁有節制，它們三者就好比人的大腦、胸部和腹部，相互協調配合，產生了正義。後世的黑格爾認為，推動人類歷史的是絕對精神，馬克思則認為推動人類歷史的是物質和生產關係。不管動力如何，他們追求的目的卻並沒有很大差別，不外乎人類的自由和幸福。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航