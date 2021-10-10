浙江義烏快遞量全球第一，若中國持續限電將嚴重衝擊雙11出貨

中國多個省分從9月底開始大規模限電，能源消耗排名居前的浙江省義烏市，過了「十一」長假依然遭到限電。如果限電持續到雙11前夕，有「世界超市」之稱的義烏必定「爆倉」。於是，幾乎所有快遞站點都不假思索地租用柴油發電機給快遞分揀機緊急供電。

上海高級金融學院教授陳欣上月底發表評論指出，這次限電後引發中央相關部門關注，並放寬政策，允許電價適度上漲。雖然相關企業的股價應聲上漲，但是是否能改善財務體質，仍需觀察。

義烏快遞量全球第一，持續限電將嚴重衝擊雙11購物節

（中央社台北9日電）多方訊息顯示，有「世界超市」之稱的浙江省義烏市，9月下旬迄今仍遭限電，恐持續到年底。這個小商品經濟中心若無法正常出貨，勢必嚴重衝擊即將到來的中國雙11購物節。

中國多地限電已造成原物料飛漲、產業鏈大亂。義烏是中國小商品經濟中心，也是網路電商第一重鎮。去（2020）年雙11首日，義烏收寄快遞達3435.84萬件，快遞量全球第一。

綜合網路訊息，浙江9月下旬祭出限電限產後，能耗排名居前的義烏，過了「十一」長假依然遭到限電。浙江此前被中央點名上半年能耗強度降低率未達進度要求，為拚年底前達到指標，這波限電恐將持續。

許多義烏勞工在網路社群抱怨，白天在工廠工作沒冷氣吹，晚上回宿舍，空調也被切斷；為迴避尖峰用電，一些工廠改半夜趕工。有勞工因而怒嗆「工人的命也是命」。

據陸媒《IT之家》報導，雙11前夕，「世界超市」義烏卻陷入了一片黑暗中，街燈暗了，柴油發電機卻整日轟鳴，站在快遞密集的街鎮上，分貝高到如同幾十輛柴油拖拉機在耳畔碾過。

這個場景在去年12月就曾發生過，當時浙江無預警「拉閘限電」，正在趕年底前出貨的義烏大受衝擊。

報導稱，義烏這波「限電潮」比去年底來得更早一些，這裡的快遞站點已經做好打持久戰的準備。

報導引述義烏東苑工業區的一名快遞網點負責人倫哥（化名）指出，去年12月15日開始「供一停三」，主要靠園區的柴油發電機「續命」。今年從9月24日、25日開始分區限電，他們又租用了一台柴油發電機，「十一」長假期間從未停過。

「每天下午到傍晚停電，正好是我們發件最忙的時候。為了平息周邊居民的噪音投訴，臨近居民區的快遞點只能在晚上停掉柴油發電機摸黑加班，或者分派給工業區內的快遞點消化」，倫哥說。

青岩劉村一家快遞網點負責人則說：「去年因為限電突然，我們沒有立馬上發電機，每天操作單量從50萬件降到20萬件，這次大家都淡定多了。」

報導指出，每天3000多元的柴油發電機成本，相當於在雙11高峰期多雇用3、4名臨時快遞員，這是一筆不小的開銷。但業者最擔心的是快遞積壓，如果限電持續到雙11前夕，今年義烏必定「爆倉」。於是，幾乎所有快遞站點都不假思索地租用柴油發電機給快遞分揀機緊急供電。

義烏還是電商直播第一重鎮，但受到限電影響，業者直播跟著斷線。

《燃財經》報導，當地一家直播電商機構創始人陳光最近一直透過微信朋友圈求救，到處打聽有沒有直播間出租。他說，實在沒招了，做直播電商兩年多，從未遇到過缺電這樣的事情。以前他在杭州做直播電商，後來遷回義烏老家，自己招4、5名主播直播帶貨，沒想到讓直播陷入困頓的，不是退貨，不是平台違規，而是缺電。

「不僅工廠園區限電，我們電商園區也限電了，義烏的電商園區集中在北苑，數十家企業在這邊，這裡邊也會有一些生產工廠，上邊給的額度是每天6000度電，我們用到下午1點就沒電了，就只能找直播間，沒電肯定直播不了」，陳光說。

他並指出，人們都說義烏是美國大選的晴雨表，這也是中國小商品市場的風向標。9月20日之後，接觸到的一部分工廠開始「上2休3」或者「上2休4」，工廠一休息，他們拿到的貨就少，出廠價普遍漲了10%。

陳光直嘆，關鍵是直播電商受影響，直播不了，工廠的貨就流通不開，因為線上銷售環節就卡死了。「但願不會影響到雙11，希望這只是短期的現象」。

中國金融學者：平衡電力供需的有效機制仍是市場化手段

（中央社）中國多個省分從9月底開始大規模限電，原因指向能耗雙控與煤炭短缺。然而中國金融學者認為，這次限電顯示能源供應管理機制有瑕疵，需要調整。

今年9月21日，浙江省下令多個高耗能行業即日起停產，「早上告知，晚上就斷電」，讓企業措手不及。透過媒體與網路傳播，浙江此舉被視為這波限電的起點，隨後各省市的調控政策陸續被端上檯面。

《財新網》30日刊發上海高級金融學院教授陳欣的評論指出，全國範圍內發生大限電，說明國家原有能源供應管理機制存在瑕疵，需要調整。

他分析，供給制度改革促使煤價價格增加、利益分配影響發電企業、限電迫使地方政府的管理制度調整，多種因素交錯影響，顯示的是電力利益相關者的複雜博弈仍未達到平衡。

陳欣指出，煤電是中國最重要的電源，具有優異的穩定性和調峰特性，短期內難以被新能源取代。然而，先後對煤炭行業和電力企業實施供給側改革，打亂了市場的天然週期。

他說，中國對於煤炭業的利益壓制，迫使其不斷挖掘內部蘊藏的潛力以提高效率，這樣的行為造成的效果，其中之一就是將壓力轉嫁至下游的發電業，造成供電不斷下降。此外，市場化電力交易改革以及確保工商業平均電價只降不升的要求，又使得電力企業在博弈中處於不利地位。這些政策重新分配行業利益，影響相關電力企業的盈利與價值。

火力發電企業面臨大幅虧損，自然發電的積極性不高，停機檢修的機組明顯增多；電廠不堪虧損自主降載，電力缺口因此加大。

陳欣提到，這次限電後引發中央相關部門關注，並放寬政策，允許電價適度上漲。雖然相關企業的股價應聲上漲，但是是否能改善財務體質，仍需觀察。

陳欣在文中提到，平衡電力供需的有效機制仍是藉由市場化手段，將煤炭價格的上漲傳遞給下游高耗能行業。國家對電價的持續限制並不利於產業結構優化和高耗能企業減排，這次限電給各地政府調整電價機制，提供了較好的機會。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航