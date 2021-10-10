捷克國會大選變天：反對聯盟拿下過半席次，能否順利組成新政府，總統動向是關鍵

捷克國會大選結果9日出爐，人民民主黨（ODS）等3黨組成的中間偏右反對聯盟「一起」（SPOLU）驚險擊敗現任總理巴比斯領導的「不滿公民行動」（ANO），人民民主黨黨魁費亞拉（Petr Fiala）有望取代巴比斯成為下任總理。不過，新政府能否順利成立，總統齊曼（Miloš Zeman）的動向是關鍵。

政治專家評論指出，這次選舉是自由民主的一次勝利，也象徵後共產黨時代的結束。由於總統齊曼的健康狀況明顯影響到政治權力，專家預測很有可能看到齊曼時代劃下尾聲，並表示這次大選是貨真價實的改變。

反對陣營拒絕與現任總理合作，承諾將削減預算赤字和改善政府透明度

（中央社）捷克國會大選結果9日出爐，人民民主黨等3黨組成的中間偏右反對聯盟「一起」驚險擊敗現任總理巴比斯領導的「不滿公民行動」，並誓言將會與盟友籌組新政府，它們合起來將會在國會掌握過半席次。

捷克電視台的計算顯示，「一起」與另一反對集團自由派「海盜和市長」聯盟（Piráti a Starostové），可望在200席國會眾議院合計贏得過半的108席。

這可讓此兩集團有機會取代巴比斯（Andrej Babiš）以及他的兩個結盟政黨，那兩個政黨在8日和9日舉行的國會大選中得票率皆未達5％門檻，無法按政黨得票比率分配席次。

67歲的巴比斯於選戰期間飽受批評，包括防疫不當、讓國家負債快速攀升以及圖利自己經營的事業等，但巴比斯否認所有指控。

57歲的「一起」領導人費亞拉曾任政治學教授和大學校長，他在記者會上表示：「我們已取得機會，我們將不再陷入債務困境，我們仍會是民主歐洲的一部分。」

他說：「在24小時內，將會與海盜和市長聯盟展開協商。選舉結果很明確，民主反對陣營贏得明顯過半數。」

99.97％計票結果顯示，由右翼人民民主黨（ODS）、中間偏右傳統、責任與繁榮黨（TOP 09）以及中間派基督教民主黨（Christian Democrats）組成的中間偏右聯盟「一起」得票率為27.78％，些微領先巴比斯領導的「不滿公民行動」得票率27.13％，「海盜和市長」聯盟得票率則為15.60％。

反對陣營拒絕與巴比斯合作，指稱巴比斯與其從政前創立商業帝國間的利益衝突，難以令人接受。

反對陣營已承諾將會削減預算赤字和改善政府透明度。但反對陣營也必須化解政策歧見，諸如對待歐盟夥伴的立場等，陣營內有疑歐派，也有支持與歐盟進一步整合派。

過去4年來支持巴比斯少數政府的共產黨，於這次大選被踢出國會，是自二次世界大戰結束以來頭一遭。巴比斯的另一執政夥伴中間偏左的捷克社會民主黨（Social Democrats）於這次大選也未能跨越5％得票門檻。

大選結果對親俄羅斯的捷克總統齊曼和共產黨是一大打擊，齊曼是巴比斯的老盟友。齊曼先前表明，如果「不滿公民行動」贏得最多選票，他將會優先讓巴比斯籌組新政府，這也是反對陣營最擔心的景象。

巴比斯雖承認「一起」作為反對聯盟贏得最多選票，但未釋出他準備轉入在野黨的訊號。巴比斯說：「倘若總統齊曼授權我這麼做，我將會主導籌組新內閣談判。」

Photo Credit: AP / 達志影像 捷克現任總理巴比斯。

但如果由3個中間偏右自由派和保守派政黨組成的「一起」以及「海盜和市長」聯盟堅守攜手合作承諾，巴比斯勢必無法掌控國會過半席次。巴比斯預定於10日會晤齊曼並於13日再度會晤。

人民民主黨黨魁費亞拉告訴記者和支持者，任何新政府必須獲得國會多數支持，他預期總統齊曼將會尊重此事實。

總統有權決定委託誰組織新政府，反對派黨魁能否出任總理仍有變數

（中央社）捷克大選結果揭曉，反對派組成的2大聯盟成功拿下過半席位，人民民主黨黨魁費亞拉有望取代巴比斯成為下任總理。不過，新政府能否順利成立，總統齊曼的動向是關鍵。

捷克8、9日兩天舉行4年一度的眾議院選舉。根據初步開票結果，中間偏右的聯盟「一起」拿下27.8％的選票，驚險勝過巴比斯領導的「不滿公民行動」（ANO）的27.1％。「一起」是人民民主黨等3個保守和自由派政黨為了這次大選組成的新聯盟。

排名第3的是海盜黨和「市長與獨立人士」黨（STAN）組成的「海盜和市長」聯盟，得票率15.6％。

眾議院是捷克最重要的民意機構，共200席。「一起」和「海盜和市長」拿下過半的108席，2個聯盟的5位黨主席9日晚上宣布將組成聯合政府，因此人民民主黨黨魁費亞拉有望取代現任總理巴比斯，成為捷克的下一任總理。

費亞拉在競選總部高舉勝利手勢，接受支持者歡呼。他說，這是誠實和以價值為導向的政治的勝利，「改變已經來到，我們就是改變」，他承諾將實施完全不一樣的政策。

57歲的費亞拉出身捷克第二大城布爾諾（Brno），在大學教授政治學，2012年至2013年曾任教育部長。

巴比斯向勝選者道賀，「只差一點，這就是人生」。他說，其他黨靠組成聯盟才勝選，如果只算一個黨，他的黨「不滿公民行動」其實贏了。

不過，費亞拉能否出任總理仍有變數，因為根據捷克憲法，總統有權決定委託誰來組織新政府。總統齊曼是巴比斯的盟友，選前多次表示只會委託得票率最高的一個黨來組織新政府，也就是巴比斯領導的「不滿公民行動」，而非人民民主黨等3黨組成的「一起」聯盟。

不論「一起」或「海盜和市長」，都是為了拉下巴比斯才成立的新聯盟，不可能與巴比斯聯合執政。因此，未來幾天齊曼的動向成了新政府能否順利成立的關鍵，如果他真的委託巴比斯領導新政府，捷克政壇將陷入難解的僵局。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航