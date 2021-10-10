捷克國會大選變天：反對聯盟拿下過半席次，能否順利組成新政府，總統動向是關鍵
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大選結果對親俄羅斯的捷克總統齊曼和共產黨是一大打擊，齊曼是巴比斯的老盟友。齊曼先前表明，如果「不滿公民行動」贏得最多選票，他將會優先讓巴比斯籌組新政府，這也是反對陣營最擔心的景象。
捷克國會大選結果9日出爐，人民民主黨（ODS）等3黨組成的中間偏右反對聯盟「一起」（SPOLU）驚險擊敗現任總理巴比斯領導的「不滿公民行動」（ANO），人民民主黨黨魁費亞拉（Petr Fiala）有望取代巴比斯成為下任總理。不過，新政府能否順利成立，總統齊曼（Miloš Zeman）的動向是關鍵。
政治專家評論指出，這次選舉是自由民主的一次勝利，也象徵後共產黨時代的結束。由於總統齊曼的健康狀況明顯影響到政治權力，專家預測很有可能看到齊曼時代劃下尾聲，並表示這次大選是貨真價實的改變。
反對陣營拒絕與現任總理合作，承諾將削減預算赤字和改善政府透明度
（中央社）捷克國會大選結果9日出爐，人民民主黨等3黨組成的中間偏右反對聯盟「一起」驚險擊敗現任總理巴比斯領導的「不滿公民行動」，並誓言將會與盟友籌組新政府，它們合起來將會在國會掌握過半席次。
捷克電視台的計算顯示，「一起」與另一反對集團自由派「海盜和市長」聯盟（Piráti a Starostové），可望在200席國會眾議院合計贏得過半的108席。
這可讓此兩集團有機會取代巴比斯（Andrej Babiš）以及他的兩個結盟政黨，那兩個政黨在8日和9日舉行的國會大選中得票率皆未達5％門檻，無法按政黨得票比率分配席次。
67歲的巴比斯於選戰期間飽受批評，包括防疫不當、讓國家負債快速攀升以及圖利自己經營的事業等，但巴比斯否認所有指控。
57歲的「一起」領導人費亞拉曾任政治學教授和大學校長，他在記者會上表示：「我們已取得機會，我們將不再陷入債務困境，我們仍會是民主歐洲的一部分。」
他說：「在24小時內，將會與海盜和市長聯盟展開協商。選舉結果很明確，民主反對陣營贏得明顯過半數。」
99.97％計票結果顯示，由右翼人民民主黨（ODS）、中間偏右傳統、責任與繁榮黨（TOP 09）以及中間派基督教民主黨（Christian Democrats）組成的中間偏右聯盟「一起」得票率為27.78％，些微領先巴比斯領導的「不滿公民行動」得票率27.13％，「海盜和市長」聯盟得票率則為15.60％。
反對陣營拒絕與巴比斯合作，指稱巴比斯與其從政前創立商業帝國間的利益衝突，難以令人接受。
反對陣營已承諾將會削減預算赤字和改善政府透明度。但反對陣營也必須化解政策歧見，諸如對待歐盟夥伴的立場等，陣營內有疑歐派，也有支持與歐盟進一步整合派。
《衛報》報導，紐約大學布拉格學術中心主任、同時也是捷克政治分析專家的佩赫（Jiří Pehe）為這次國會大選的結果喝采，認為這是自由民主的一次勝利，也代表了後共產黨時代的結束。
「我們也許正在目睹巴比斯時代的結束，也由於巴比斯很大一部分是受到總統齊曼的支持，隨著後者的健康狀況也漸漸不行，我們也許有機會看到齊曼時代畫下尾聲。」佩赫如此說道，並表示這是貨真價實的改變。
佩赫表示兩大反對陣營將合作，是因為他們想要確保自由民主陣營不會遭受到如同在匈牙利和波蘭的攻擊，所以可以確定捷克未來的情形不會步上上述兩個國家的後塵。
另一方面，總統齊曼的政治權力很明顯地受到健康狀況影響。上個月齊曼才在布拉格的軍方醫院住了8天，如今坐在輪椅上且受腿部的神經病變所苦，因此沒有如同原先預期的公開投票。原先預定在週日接受捷克當地有線電視台談國會大選結果的採訪，也因為其健康狀況而取消。
過去4年來支持巴比斯少數政府的共產黨，於這次大選被踢出國會，是自二次世界大戰結束以來頭一遭。巴比斯的另一執政夥伴中間偏左的捷克社會民主黨（Social Democrats）於這次大選也未能跨越5％得票門檻。
大選結果對親俄羅斯的捷克總統齊曼和共產黨是一大打擊，齊曼是巴比斯的老盟友。齊曼先前表明，如果「不滿公民行動」贏得最多選票，他將會優先讓巴比斯籌組新政府，這也是反對陣營最擔心的景象。
巴比斯雖承認「一起」作為反對聯盟贏得最多選票，但未釋出他準備轉入在野黨的訊號。巴比斯說：「倘若總統齊曼授權我這麼做，我將會主導籌組新內閣談判。」
但如果由3個中間偏右自由派和保守派政黨組成的「一起」以及「海盜和市長」聯盟堅守攜手合作承諾，巴比斯勢必無法掌控國會過半席次。巴比斯預定於10日會晤齊曼並於13日再度會晤。
人民民主黨黨魁費亞拉告訴記者和支持者，任何新政府必須獲得國會多數支持，他預期總統齊曼將會尊重此事實。
總統有權決定委託誰組織新政府，反對派黨魁能否出任總理仍有變數
（中央社）捷克大選結果揭曉，反對派組成的2大聯盟成功拿下過半席位，人民民主黨黨魁費亞拉有望取代巴比斯成為下任總理。不過，新政府能否順利成立，總統齊曼的動向是關鍵。
捷克8、9日兩天舉行4年一度的眾議院選舉。根據初步開票結果，中間偏右的聯盟「一起」拿下27.8％的選票，驚險勝過巴比斯領導的「不滿公民行動」（ANO）的27.1％。「一起」是人民民主黨等3個保守和自由派政黨為了這次大選組成的新聯盟。
排名第3的是海盜黨和「市長與獨立人士」黨（STAN）組成的「海盜和市長」聯盟，得票率15.6％。
眾議院是捷克最重要的民意機構，共200席。「一起」和「海盜和市長」拿下過半的108席，2個聯盟的5位黨主席9日晚上宣布將組成聯合政府，因此人民民主黨黨魁費亞拉有望取代現任總理巴比斯，成為捷克的下一任總理。
費亞拉在競選總部高舉勝利手勢，接受支持者歡呼。他說，這是誠實和以價值為導向的政治的勝利，「改變已經來到，我們就是改變」，他承諾將實施完全不一樣的政策。
57歲的費亞拉出身捷克第二大城布爾諾（Brno），在大學教授政治學，2012年至2013年曾任教育部長。
巴比斯向勝選者道賀，「只差一點，這就是人生」。他說，其他黨靠組成聯盟才勝選，如果只算一個黨，他的黨「不滿公民行動」其實贏了。
不過，費亞拉能否出任總理仍有變數，因為根據捷克憲法，總統有權決定委託誰來組織新政府。總統齊曼是巴比斯的盟友，選前多次表示只會委託得票率最高的一個黨來組織新政府，也就是巴比斯領導的「不滿公民行動」，而非人民民主黨等3黨組成的「一起」聯盟。
不論「一起」或「海盜和市長」，都是為了拉下巴比斯才成立的新聯盟，不可能與巴比斯聯合執政。因此，未來幾天齊曼的動向成了新政府能否順利成立的關鍵，如果他真的委託巴比斯領導新政府，捷克政壇將陷入難解的僵局。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 捷克國會大選 中間偏右反對聯盟險勝總理巴比斯[影]（中央社）
- 捷克大選變天 反對黨領袖費亞拉有望接任總理[影]（中央社）
- Czech PM’s party loses election to liberal-conservative coalition（The Guardian）
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航