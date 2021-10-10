輕颱圓規最快今晚發布海警，明後天離台最近，不排除預警性封閉蘇花路廊

中央氣象局今（10）天表示，輕度颱風圓規結構持續重整增強，預計今晚就會發布海上颱風警報，東半部地區、北部地區轉為有短暫雨的天氣，如北部山區、宜蘭等地從今晚起至明（11）天降雨會逐漸明顯。

公路總局第四區養護工程處今天表示，明天下半天東部迎風面可能出現強降雨，不排除就蘇花路廊等山區道路實施預警性機動管制封閉，提醒用路人及早規劃行程，以免影響行程。

發布陸警機率尚未完全排除，明、後兩天「圓規」離台最近

（中央社）中央氣象局今天表示，颱風圓規結構持續重整增強，最快晚間會發布海上颱風警報，東半部地區、北部地區將轉為有短暫雨的天氣；11、12日颱風離台灣最近，將帶來大雨或豪雨。

氣象局說，颱風圓規今天下午2時中心位置在北緯17.5度，東經128.1度，以每小時27公里速度，向西北進行。中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，七級風暴風半徑150公里。

氣象局預報員林秉煜在天氣預報直播時表示，颱風圓規目前結構仍在重整，逐漸增強，雲圖上面可看到颱風北邊及南邊雲系較厚實，代表有強對流的地方，未來圓規會向西北移動、逐漸通過巴士海峽。

林秉煜指出，預估11日圓規會抵達呂宋島一帶，11、12日距離台灣最近；若路徑維持不變，氣象局最快今晚發布海上颱風警報，發布陸上颱風警報的機會還沒有全部排除。

林秉煜說，今晚開始東半部地區、北部地區轉為有短暫雨的天氣，如北部山區、宜蘭等地從今晚起至明天降雨會逐漸明顯；11、12日東半部地區、北部山區雨勢可能達大雨或豪雨以上等級的雨量。

此外，林秉煜提醒，氣象局明天將發布陸上強風特報，台南以北、東半部地區、恆春半島、綠島、蘭嶼跟澎湖、金門、馬祖預估在明天到12日會出現9到12級的強陣風；台灣附近各沿海風浪也都會來到3至5公尺左右。

林秉煜提到，背風面的彰化以南到台南地區，還有南投及金門地區，明天可能還是會出現局部攝氏36度高溫，而東半部因受到整體下雨明顯影響，溫度大概為27至29度間。

預估明下半天出現較強雨勢，不排除預警性封閉蘇花路廊

（中央社）颱風圓規外圍環流影響，公路總局四工處今天表示，預估明天下半天可能出現較劇烈雨勢，不排除就蘇花路廊等山區道路實施預警性機動管制封閉，籲用路人及早規劃行程。

國慶連續假期，不少民眾出遊，蘇花路廊車流也不少，公路總局四工處發布新聞稿表示，截至今天下午3時止，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為6442輛，北上花蓮往宜蘭方向為5362輛，最高每小時交通量南下為761輛、北上為953輛，全線車流順暢。

明天為國慶連假收假日，預估蘇花路廊北上車流約可達1萬2700輛，屆時交控中心將持續動態實施蘇花改大客車通行路肩措施，並依據交通動態調控蘇花路廊沿線號誌路口，並協同現場警力指揮疏導以維護交通秩序。

由於颱風圓規逐漸接近台灣，根據氣象局預報，明天下半天開始，東部迎風面地區可能出現強降雨。四工處指出，為維護用路人安全將逐級提升警戒，不排除就蘇花路廊等山區道路實施預警性機動管制封閉，提醒用路人及早規劃行程，以免影響行程。

今天海上風浪逐漸增強，海巡署第一三岸巡隊則是針對海岸及港口等區域柔性勸導遊客不要太靠近海邊；花蓮北區景點如七星潭、洄瀾灣等都可見許多遊客到訪。

遠雄海洋公園今天有逾7000人入園，其中約有近2000名遊客持振興五倍券入場消費。園方表示，今天單日入園人數創今年新高。

《Newtalk新聞》報導，氣象局表示，目前在西北太平洋有三颱：為17號獅子山，18號圓規與19號南修，而「獅子山」颱風目前移入中南半島，對台灣影響小，而今早8時台灣東邊較遠的海面形成的第19號颱風「南修」，則將往西北方向前進，氣象局表示該颱風對台灣也無直接影響。

而受到圓規颱風外圍水氣的影響，今晚開始北部將出現局部短暫陣雨，而直至明天早上，北部、東半部及恆春半島都將有明顯雨勢，也不排除有豪雨以上等級，預估今日晚間8時將針對台灣南方巴士海峽發布海上颱風警報。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航