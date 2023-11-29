地方調解委員「說之以情」助民眾解決紛爭，2022年全國調解案件近11萬件成立創新高

隨著法律資源普及，現在民眾發生糾紛時，經常會選擇告上法院。但假如案件起訴後都要送到法院審理，司法體系恐怕不勝負荷。近年來司法院、各地方政府和法務部都積極推動「調解制度」，鼓勵民眾透過訴訟以外的方式處理糾紛，省錢省事又有保障。

去年鄉鎮市區調解委員會辦理調解業務共有13萬3297件，調解成立比率82%，創歷年新高。法務部今（29）日請3位調解過死亡車禍、家事糾紛的委員們分享心法。調解委員們表示，不同於法院審判「講法理」，調解重視的是「動之以情」，若只爭論是非對錯、忽略內心感受，調解難以成功。

調解成立比例創新高82%

根據法務部統計，去年鄉鎮市區調解委員會辦理調解業務計結案13萬3297件，較前一年的12萬4881件增加6.7％，主要是因COVID-19疫情已逐漸趨緩，辦理調解業務逐漸恢復運作，而調解成立比率也從81.2％成長至82%，共有10.9萬件調解成功，創歷年新高。

2022年調解總結案數以台中市2萬907件最多，新北市1萬9577件次之，高雄市1萬4559件居第3；調解成立比率以台中市94.95%最高，彰化縣90.67%次之，台南市85.61%、宜蘭縣84.31%居第3、4。

若以案件類型區分，去年調解結案件數中，刑事事件結案8萬8896件、占66.7％，以傷害案件7萬9837件最多。民事事件結案4萬4401件、占33.3％，以債權、債務糾紛案件3萬363件最多。

鄉鎮市區調解為事件未進入法院進行訴訟程序之前解決紛爭途徑之一，免費為民眾調解關於民事及刑事告訴乃論的案件。調解一經成立，經管轄法院核定後，其效力等同法院判決。

調解委員分享：雙方沒有委屈勉強，才不會製造更多問題

鄉鎮市調解委員是調解事件的靈魂人物，在第一線的實務經驗及調解哲學相當寶貴，來自台中、高雄3位調解委員今天也分享案例和調解的心得。

台中的調解委員湯順科指出，當民眾上法院是要在法理上爭論，但在調解時，動之以情是最優先，再來才是說之以理。最後調解時「明之以法」也很重要，調解時必須和兩造當事人講清楚法律後果，協助雙方釐清彼此在法律上的爭點，然後透過引導讓雙方漸漸卸下心防與敵意，回到理性溝通，進而達到雙贏局面。

來自台中的調解委員劉興榮也分享一件死亡車禍案例，一輛計程車遭轎車擦撞後，追撞一對騎機車的夫妻，丈夫當場死亡，肇事的計程車司機則在隔天自殺。

調解委員表示，首次調解時現場氣氛非常悲痛，死者家屬都哭個不停，肇事方也都非常難過，他先讓各方宣洩情緒，等氣氛平靜後，再請各方提出對賠償金額的想法。另外也請到場的保險公司理賠專員回去盡可能爭取最高的理賠金額。一開始數字差異極大，但經過數次調解後，各方都有退讓，也有人不再追討賠償，最終達成共識。

調解委員葉美利認為，通常不幸事件或者衝突發生時，通常會先釐清問題責任，接著就是處理情緒問題。很多時候兩造當事人只是期待對方真誠的說明與道歉，調解時如果只顧爭論是非對錯，忽略了當事人心裡的感受，調解恐難竟其功。

葉美利也強調，比起刑事訴訟和民事訴訟，調解不需要寫訴狀、委任律師，省時又省錢。且比起私下和解，透過調解程序產生的筆錄，具有法律效力，可以依法要求對方執行，和判決同樣具備法律保障效果。

現在很多人喜歡在發生衝突時提起刑事過失傷罪告訴，有時是為了要「以刑逼民」取得賠償金，但與其在刑事訴訟中被國家裁罰，不如把這筆罰金用來賠償對方，更能有效率的解決彼此的紛爭衝突。

另外刑事訴訟中的告訴乃論罪，必須在6個月內提告，許多民眾擔心逾期就會「先告再說」。但假如聲請調解，依據《鄉鎮市調解條例》第31條，就算調解多次後未成立，時間已經超過6個月，事件還是可以移請檢察官偵查，也視為在聲請調解同時就已提出告訴，民眾不需擔心自己因為聲請調解導致告訴逾期，無法爭取權益。但法務部解釋，實務上還是希望民眾能在事發後6個月內就聲請調解。

法務部表示，台灣司法改革國是會議的重點議題及改革方案包括強化調解、仲裁等訴訟外紛爭解決機制（Alternative Dispute Resolution，簡稱ADR），使紛爭能儘早於訴訟外獲得相當程度的解決，以疏減訟源，讓法官和法院的負擔不至於過重。鄉鎮市調解制度為我國獨特且重要的訴訟外紛爭解決機制，對於排解民眾紛爭及促進地方和諧，幫助很大。

目前全台共有367個調解委員會，法務部為《鄉鎮市調解條例》的法規主管機關，除了提供法規諮商外，也辦理了調解委員團體意外險、調解專業知能的精進研習，以及編列3500萬元的預算獎勵績優調解委員，並舉辦表揚等相關業務，未來會持續推廣鄉鎮市調解業務，並協助調解委員會提升調解效能與品質。

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核稿編輯：楊士範