奧地利「全球最年輕總理」因涉收買媒體辭職，是止損滅火還是以退為進？

在2017年以31歲之齡當上奧地利總理——同時也是全球最年輕民選領袖——的庫爾茨（Sebastian Kurz），日前捲入貪腐醜聞並面臨倒閣壓力，起初雖表示自己會續留職位，但在10日卻突然宣布辭去總理一職，並提名現任外交部長查倫柏（Alexander Schallenberg）接任總理。

《BBC》報導，庫爾茨所屬的奧地利人民黨（ÖVP）遭控在2016至2018年間，透過財政部門，以納稅人公款合法及非法資助新聞媒體，要求他們報導對人民黨有利的民調內容。除了庫爾茨，還有9名人員與3個組織都正受調查，總理辦公室及財政部門都被搜索。

對此，庫爾茨表示這些指控都是「毫無根據」的，在他的辭職聲明中也表示，現在大家最需要的就是「穩定」，為了解決這個僵局，他願意為了避免混亂而下台，來確保一切能穩定。

庫爾茨下台仍保有黨權，但查倫柏也不是省油的燈

事實上，庫爾茨雖然卸任總理，卻仍保留人民黨黨魁與國會黨團領袖的身份，仍可能在聯合政府中繼續發號施令。

《POLITICO》分析中提到，庫爾茨突然決定辭職的原因，應與他正面臨巨大的不信任投票威脅有關，一旦成真，不只會讓他的政黨失去執政機會，他的政敵更會進一步檢視他這套「政治機器」的各個關節，摧毀他2017年執政至今所建立的一切。

這樣的擔心也在調查人員進入總理辦公室後加劇，與人民黨共組聯合政府的綠黨表示將不會再支持庫爾茨，讓他決定快刀斬亂麻。更何況，庫爾茨至今仍掌握著黨權，他當時讓偏右的人民黨成功復興的實績，也讓黨內同志忠心於他。

接任總理的查倫柏｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

而他推出接任總理的外交部長查倫柏是職業外交官，不僅受人民黨支持，原本考慮和人民黨拆夥的綠黨黨魁兼副總理科格勒（Werner Kogler）透過聲明表示：「我認為這對政府未來工作是正確的一步」，還說自己和查倫柏擁有「深具建設性」的合作關係。

雖然由庫爾茨提拔的查倫柏看似忠心耿耿又是核心幕僚，但在查倫柏掌權之後與庫爾茨的關係是否會改變，仍有待觀察。《POLITICO》的分析指出，查倫柏出身顯赫，家族世代身居軍隊或政府要職，而他個人在兩年前當上外交大臣時還默默無聞，短短時間就登上頂峰，其權力操弄的能力絕對不容小覷。

副總理被爆「通俄」、要求難民「別到歐洲」，庫爾茨執政風波不斷

庫爾茨在2017年當上奧地利總理後，執政期間其實風波不斷。

2019年5月時媒體爆出，時任奧地利副總理史特拉赫（Heinz-Christian Strache）在2017年奧地利國會大選登場前，在西班牙伊維薩島會見一名自稱為投資客、親戚為富豪的俄羅斯籍女子，並對她承諾以政府合約換取選戰支持。

這起「通俄門」事件嚴重影響奧地利政府形象，庫爾茨被迫在該年9月提前大選，選前更因不信任投票通過而遭解職，但因為人民黨在大選中獲得大勝，二次重回總理寶座。

而在塔利班奪下阿富汗政權後，立場偏向保守派的庫爾茨也表示，反對奧地利收容更多逃離阿富汗的難民，更表示先前接收大量阿富汗難民和尋求庇護者的奧地利「已做出不成比例的大量貢獻」，認為逃離阿富汗的人應該留在該區域。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺