2021/10/11,
健康

新增1名本土「舊案」確診，指揮中心：下一輪BNT「全年齡層都打得到」

新增1名本土「舊案」確診，指揮中心：下一輪BNT「全年齡層都打得到」
Photo Credit: 指揮中心提供

我們想讓你知道的是

BNT目前規劃12期將開放44至23歲施打，等於全年齡層都打得到，10月底前可望施打，疫苗預約登記系統預計將在10月13日做登記結算，如果有意願施打BNT但還沒打第一劑的民眾，應盡快上意願平台登記。

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增1例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土個案及10例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之本土個案（案16411）為40多歲女性，10月9日因其他原因就醫採檢，並於今日確診，Ct值34.9；衛生單位已匡列接觸者98人，其中67人列居家隔離、1人列自主健康管理、其餘30人列自我健康監測。

指揮中心提到，該案位於台北市內湖區的某幼兒園，與先前的新北幼兒園一案無關，而該確診者今（2021）年5月下旬已有咳嗽症狀，研判為舊案，今日再次採檢PCR結果亦為陰性，因此其他人是否繼續上課，會根據居家採檢結果做判斷。

今日新增10例境外移入個案中，為5例男性、5例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自印尼、美國、菲律賓、新加坡及蒙古入境。

下一輪BNT預計將涵蓋所有年齡層，10月底前可望施打

問到下一期的疫苗施打安排，指揮中心發言人莊人祥表示，第12輪疫苗注射規劃在10月18日至20日預約，10月22日至31日施打，並會包含AZ、BNT與莫德納三種選項。

其中，BNT目前規劃12期將開放44至23歲施打，等於全年齡層都打得到；AZ目前在等一批貨，確認之後會再說明；莫德納下一輪則規劃給7月16日前接種的70歲以下者施打第二劑，詳細仍需要進一步規劃，明天會提供更細節的說明。

莊人祥也提醒，疫苗預約登記系統預計將在10月13日做登記結算，如果有意願施打BNT但還沒打第一劑的民眾，應盡快上意願平台登記。

8xf3y38os5yuqcrrdzs2xn2istvmna

被問到近來台灣疫情趨緩，實聯制似乎有鬆懈的狀況，指揮中心表示目前觀察場所仍都有在執行，會希望民眾都能配合，讓制度繼續下去；針對國慶煙火大量遊客進入高雄的狀況，指揮中心也指出高雄有針對觀賞者設定人流管制，並將原本的5萬人降至2萬，遊客也可由手機觀察人次變化，後續會繼續觀測。

指揮中心有條件開放全國醫院「慢性病房」探病

由於國內疫情趨於穩定，衡酌醫療機構住院病人及民眾探病需求，指揮中心除了原先已開放探病醫院加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急或例外情形者得探病外，已於10月10日函文各縣市政府轉知各醫療院所，得有條件開放全國醫院之慢性病房探病。

指揮中心表示，民眾至上述病房單位或符合條件情形之探病注意事項不變：

  1. 探病者須不具COVID-19相關症狀、未曾接觸確診個案或具相關公共場所活動史，且進入醫院務必全程佩戴口罩及落實手部衛生。
  2. 探病時段為每日固定一時段，每名住院病人限每次至多2名訪客為原則。
  3. 所有探病者應出具探視日前3天內自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢測陰性證明。若「完成完整COVID-19疫苗接種（已完成疫苗應接種劑次並達14天以上）」或「確定病例符合檢驗解除隔離條件，且距發病日3個月內」，則可不必採檢。

指揮中心提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間仍該儘量避免不必要的探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，若仍有探病需要，應配合實名登記及院方相關管理措施，相關規定也將視疫情發展滾動式修正。

延伸閱讀

新聞來源

核稿編輯：羅元祺


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。