新增1名本土「舊案」確診，指揮中心：下一輪BNT「全年齡層都打得到」

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增1例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土個案及10例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之本土個案（案16411）為40多歲女性，10月9日因其他原因就醫採檢，並於今日確診，Ct值34.9；衛生單位已匡列接觸者98人，其中67人列居家隔離、1人列自主健康管理、其餘30人列自我健康監測。

指揮中心提到，該案位於台北市內湖區的某幼兒園，與先前的新北幼兒園一案無關，而該確診者今（2021）年5月下旬已有咳嗽症狀，研判為舊案，今日再次採檢PCR結果亦為陰性，因此其他人是否繼續上課，會根據居家採檢結果做判斷。

今日新增10例境外移入個案中，為5例男性、5例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自印尼、美國、菲律賓、新加坡及蒙古入境。

下一輪BNT預計將涵蓋所有年齡層，10月底前可望施打

問到下一期的疫苗施打安排，指揮中心發言人莊人祥表示，第12輪疫苗注射規劃在10月18日至20日預約，10月22日至31日施打，並會包含AZ、BNT與莫德納三種選項。

其中，BNT目前規劃12期將開放44至23歲施打，等於全年齡層都打得到；AZ目前在等一批貨，確認之後會再說明；莫德納下一輪則規劃給7月16日前接種的70歲以下者施打第二劑，詳細仍需要進一步規劃，明天會提供更細節的說明。

莊人祥也提醒，疫苗預約登記系統預計將在10月13日做登記結算，如果有意願施打BNT但還沒打第一劑的民眾，應盡快上意願平台登記。

被問到近來台灣疫情趨緩，實聯制似乎有鬆懈的狀況，指揮中心表示目前觀察場所仍都有在執行，會希望民眾都能配合，讓制度繼續下去；針對國慶煙火大量遊客進入高雄的狀況，指揮中心也指出高雄有針對觀賞者設定人流管制，並將原本的5萬人降至2萬，遊客也可由手機觀察人次變化，後續會繼續觀測。

指揮中心有條件開放全國醫院「慢性病房」探病

由於國內疫情趨於穩定，衡酌醫療機構住院病人及民眾探病需求，指揮中心除了原先已開放探病醫院加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急或例外情形者得探病外，已於10月10日函文各縣市政府轉知各醫療院所，得有條件開放全國醫院之慢性病房探病。

指揮中心表示，民眾至上述病房單位或符合條件情形之探病注意事項不變：

探病者須不具COVID-19相關症狀、未曾接觸確診個案或具相關公共場所活動史，且進入醫院務必全程佩戴口罩及落實手部衛生。 探病時段為每日固定一時段，每名住院病人限每次至多2名訪客為原則。 所有探病者應出具探視日前3天內自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢測陰性證明。若「完成完整COVID-19疫苗接種（已完成疫苗應接種劑次並達14天以上）」或「確定病例符合檢驗解除隔離條件，且距發病日3個月內」，則可不必採檢。

指揮中心提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間仍該儘量避免不必要的探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，若仍有探病需要，應配合實名登記及院方相關管理措施，相關規定也將視疫情發展滾動式修正。

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核稿編輯：羅元祺