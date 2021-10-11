【專訪】眾籌千萬拍電影，導演趙羅尼欲為港產片覓出路

「你知唔知3百萬可以喺香港地做得啲咩，係連一間住得有尊嚴啲嘅樓都買唔起呀！」夜幕低垂，掛著「學」牌的客貨車徐徐泊在街邊，年輕人激動地說著。倏忽引擎聲由遠至近從旁飆速擦過，砰的一聲，一名爛醉男子被私家車撞得血流披面，奄奄一息。

黃秋生飾演的教車師傅，這時才不徐不疾地向身旁年輕人開口，講述聽起來荒誕莫明的一句句話。說甚麼自己是一名殺人中介，專門安排伏擊十惡不赦的有錢人；說甚麼危險駕駛引致他人死亡的刑罰不高……

「有冇興趣幫下我？搵架車撞死佢哋，我幫你免費補鐘，幫你一take ok ，事成之後再有2百萬。」

畫面一轉，教車師傅在地下室囚禁著不同「犯人」，被囚者如牲畜般呼救，如奴隸般哀號。一臉邪氣的秋生對鏡頭問：「想睇呀？」

想睇就要「課金畀錢」。

圖片由受訪者提供

港產片，眾籌覓出路

這十多分鐘短片，是港產電影《堅尼地道殺人事件》（簡稱《堅尼地道》）的宣傳影片。導演趙羅尼（Ronnie）欲眾籌一千萬港元開拍，並建立平台在網上播放。為期38天的眾籌計劃，至截稿時尚餘兩星期，暫籌得200多萬港元，情況似乎並不樂觀。但他仍抱持希望，「本身都唔太樂觀，期望係可能籌到（目標的）五成，但依家只得兩成。不過未到最後一刻都唔知嘅，十幾日可以發生好多事。」

三十有多的Ronnie正職廣告導演，一邊工作賺錢，一邊「瞓身」這次眾籌計劃。他感恩父母和太太一直的支持，「佢（太太）話，除非賣埋層樓去拍電影啦，咁佢一定會反對。雖然我用嗰啲錢都唔細，但係唔係冇飯開就OK。」

不只因為想拍電影，他亦希望藉這次機會為香港電影尋求出路。「其實電影喺香港係好難搵食，我諗冇乜邊個年青世代嘅導演係可以拍戲當飯食。老啲嗰班就唔計啦，可能有啲都北上（發展）。」

圖片由作者提供 《堅尼地道殺人事件》導演趙羅尼（Ronnie）

他表示，過往以劇本尋求投資者的方式比較被動，投資者往往會因口味、市場，或是政治等因素卻步，眾籌正好可以打破這個僵局。「如果眾籌畀觀眾去決定電影生死，導演嘅自由度就會較大。」猶其是《堅尼地道》這類題材小眾，又觸及社會議題的劇情片。

劇情片，離不開社會

觀乎Ronnie的作品，由網片到電影都會觸及種種社會問題。成名作短片《公屋・居屋・私樓》，改編自2014年網絡潮文《女朋友帶你返屋企食飯》，以「有私樓有雞髀食」為題，講述勢利伯母對不同居住背景男友的各種態度。又例如《我的生涯規劃》中，小朋友的人生目標，竟是謀求毒害父母。

荒謬的劇情，盡見對社會的不同觀察，這或多或少與他的出身有關。Ronnie在香港專業教育學院（IVE）電影課程畢業後，先後在《有線新聞》及《蘋果新聞》擔任新聞剪接，工作期間每日接觸大大小小的社會時事，總是讓他有感而發，於是便拍片到網上分享，講社會不公、講雨傘運動……Ronnie其後創立「香城映畫」，轉行做廣告導演，2019年上映的《失蹤》，是他首部擔任導演及編劇的長篇電影作品。

他解釋：「做創作其實不外乎係由自己出發，或者係由一啲身邊見到嘅事出發。嗰個時刻覺得呢樣嘢觸動到我，覺得嗰樣嘢值得去講，咁我就會去做，所以係無可避免會攞一啲社會性嘅嘢去講。」然後用他擅長的方式切入，以黑色和荒誕帶出他想說的話。

圖片由受訪者提供

堅尼地，社會無進步

《堅尼地道殺人事件》亦是由一宗新聞衍生而來。

2009年1月23日農曆年廿八，落馬洲發生致命交通意外。5名紮鐵工人乘坐的士時，被一輛反方向行駛的貨車迎頭相撞，的士內6人當場死亡。42歲貨車司機僅受輕傷，後證實酒精超標三倍多。

時任行政長官曾蔭權到場慰問死者家屬，有人情緒激動向曾蔭權下跪，「佢三年之後放監又車死過啲人咁點啊，啲法例要改㗎嘛……嗰個係我姪仔啊，你點樣賠返俾我啊？你點解決呀。」

曾蔭權闊佬懶理的態度，與家屬的無助成強烈對比，深深衝擊著在新聞剪接的Ronnie。「個畫面好觸動到我，幾年之後我睇返新聞佢點判，原來都係幾年就出返嚟。」6條人命，司機僅囚6年。為何危險駕駛車死人，刑罰大都較其他罪名輕？

對於種種拷問，Ronnie結合世代之爭等元素，劍走偏鋒以另類題材，在2016年寫成《堅尼地》故事藍本，而英文名「The Young The Old and The Rich」，正好講出當中矛盾。

「你仲有共鳴代表嗰樣嘢冇進步過。如果人人都買得起樓，就唔會有人睇我拍嘅嘢啦。呢套嘢仲要係我係四五年之前寫，所以根本成個社會都無進步過。」Ronnie無奈說，作品內容歷久彌新，是城市的悲哀。

圖片由受訪者提供 電影宣傳片拍攝，黃秋生（右）飾演教車師傅，顧定軒（左）飾年輕人。

一千萬，All or nothing

更悲哀的是，這個城市的問題每況愈下。

Ronnie當初寫好劇本時，打算只眾籌2百萬，其餘資金就尋求不同投資者支持，「但係因為呢兩年嘅事，覺得咁樣仲困難。」困難，在於政治掛帥，自2019年起各種風風雨雨，無論是電影內容或是演員人選，投資者又再多一重考慮，一切都無可避免，又無可奈何。

倒不如另覓出路，以自己做實驗。

左計右計，再參考外國經驗，最後得出眾籌「一千萬」這個數字。這始終不是個小數目，有人就質疑他獅子開大口。Ronnie解釋，一切都要作最壞打算，他要確保即使無人與他合作，都能獨力完成拍攝直到放映，讓支持者能如期欣賞這部電影。在眾籌平台抽取約10%佣金後，他要分配資金製作及寄送紀念品，並建立網上平台，拍電影的金額大約只餘下600萬。

「好老實，其實呢幾百萬對於電影製作嚟講都係好緊絀。我又唔想攞完啲錢冇交代，所以就set一個做到嘅金額先開始。」這亦解釋為何他會選擇「All or nothing」，即只有在期限前達成目標，才能獲得資金，否則眾籌資金會全數退回。

圖片由作者提供 Ronnie當初寫好劇本時，打算只眾籌2百萬，其餘資金就尋求不同投資者支持，「但係因為呢兩年嘅事，覺得咁樣仲困難。」

搞眾籌，高難度實驗

簡單計算，若每人認繳一千元，都需要至少一萬人支持才能達標。不過根據經驗，能在平台上吸引過萬人支持的項目實在寥寥可數，更何況是在香港。所以Ronnie決定推出不同「回報方案」供支持者選擇，由58港元到7萬多港元不等，豐儉由人。

每個價格都有相應的「回報」，除了電影網上串流門票、限定版海報、一張電影門票，還有藍光碟及T恤等。喜愛3D打印模型的Ronnie，更特別推出黃秋生角色造型人偶，「自肥」之餘亦盼吸引大家收藏。

圖片由受訪者提供 「秋生人偶」

但，反應不如預期，進度極不理想。

Ronnie坦言無太大期望，但每當有時間，他仍會緊張地開電話查看募資進度。「經過呢件事，我發現其實好多香港人都唔知眾籌係啲咩，好多人唔係好理解當中嘅運作係點。另一方面可能係我宣傳或者策略上不足。」

但無論如何，他都不欲賣慘情，「賣香港電影就死、賣自己付出好多錢、好慘呢啲無用㗎，做得一次做唔到第二次。」他始終將眼光放遠，視之為對港產片的實驗。

低潮中，見香港精神

一切只能摸着石頭過河，他曾打算聽天由命，採取半放棄態度，卻被無數有心人再次燃起動力。例如，有素未謀面的人樂意認繳價值74888港元的最高及名額。「7萬幾點講都係一個大數目，佢哋係真心想支持。早排仲有個後生仔主動聯絡我，話想幫我宣傳，佢仲緊張過我咁。」

該名年輕人是市集地攤搞手，欲為電影擺市集做推廣，並將收益會全數資助電影拍攝。一切說來「老土」，卻很「香港」，只盼以個人微小之力去改變現況，未到最後一刻仍不想放棄。

「點都好，其實我依家做到咁都已經係奇蹟。」若計劃成功，未來兩年Ronnie當然會埋頭於《堅尼地》拍攝；若不幸失敗，他打算重回網絡，經營YouTube Channel拍短片，在另一個渠道講自己想講的事。

「今次如果唔成功嘅，咁咪下一次囉，睇吓有邊位朋友可以參考呢樣嘢去做。」他堅信，成敗不在於一次是否達標，一次失敗並不代表此路不通。後來者抱持同樣信念，總會穿過前人努力開闢的通道，踏過逝者屍骸鋪成的道路，找到迷霧裡的出口。

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責任編輯：Alex

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