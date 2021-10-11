《智齒》：給消失中香港的情書，原著及你可能錯過的電影細節

加拿大攝記之父Ted Grant說過：「When you photograph people in color, you photograph their clothes. When you photograph people in black and white, you photograph their soul（當你以彩色去拍攝人物時，你拍的是他們的外衣；當你以黑白去拍攝時，拍的是他們的靈魂）」

電影中角色與城市的靈魂

香港電影《智齒》，由鄭保瑞執導，改編自雷米的同名小說。電影曾以彩色版本發佈預告，但終映版本卻為黑白；鄭保瑞在映後分享表示黑白色調似乎更能表達人性混沌。看完電影後，筆者深深感受到鄭保瑞的鏡頭，除拍出了角色的靈魂外，也拍出了城市的靈魂。

圖片來源：電影《智齒》劇照

如果角色的外衣，是他們的職業與生存模式，那他們的靈魂，就得加上內心與掙扎才完整；如果城市的外衣，是繁華而平和的表象，那她的靈魂，就要加上後巷與撕裂的聲音才完全。

《智齒》呈現的，是鄭保瑞擅長的暴力美學與社會小人物的故事，跟《狗咬狗》的風格有點相似，透過暴力卻唯美的畫面，把劇本強勁的張力表達出來：兩齣電影中異曲同工的城市舊區與垃圾、警察私慾與腐敗，還有低層人物掙扎與生存，彷彿都是社會靈魂的一部分，反映出從這角度看社會，看到的社會才真的完整。

電影中的黑白色調模糊了血與肉的輪廓，稀釋了血、汗、雨、淚，但畫面的壓迫力與想像力卻更加強烈；電影的細節也處理得很精緻，片頭的螞蟻、斬哥的飾物、王桃的手機、山田的照片、任凱的講座單張等，以此傳達角色的心境，比直接用台詞交代劇情更精巧，需要的，是觀眾用心細味。

筆者看了原著小說，發現電影的版本加強了角色間的故事，也新增了部分角色，令主題更明顯，也讓角色更有生命力與說服力。

下文討論電影的中英文名字意思、分析劇情細節及角色，並略述電影與原著小說異同。

（以下內容涉及電影及原著小說內容）

智齒的意思——成長

原著是中國小說，而「智齒」在中國有「立事牙」之稱，在小說中還有一段是科長知道任凱在長智齒，於是笑說「小孩啊，還沒立事呢」；因此，不管是小說還是電影，任凱掉出來的智齒，也許象徵了他的成長，不再是初出茅廬非黑即白的正義小子，而是明白有時遊走於灰色地帶才是王道的成人了。

說白一點，任凱（李淳飾）在電影剛開始時並不認同斬哥（林家棟飾）的做法，剛畢業的他對「正義」有所堅持，跟長官爭辯，認為警察有槍不能濫用私刑，可見其對規矩的執著；他對王桃（劉雅瑟飾）也一直抱持惻隱之心，但自失槍事件開始，他雖沒像斬哥那樣對王桃拳打腳踢，但面對驚魂未定的王桃，為了尋回失槍，任凱還是猛烈搖晃身軀瘦小的她；原著並沒有這一段，電影新增這情節，令角色更鮮明，人性也更立體。

圖片來源：電影《智齒》劇照

又，電影裡任凱聽從了斬哥的建議，並沒按規定上報失槍一事，也沒上報王桃因己方被疑犯擄走；最後雖然向長官自首失槍，但當他發現斬哥為自己篡改紀錄頂替了罪名，他也許就接受了斬哥的好意了。電影沒明確交代這點，只是在電影開場時可以看到他重遊最後決戰之地，而小說則相對暗示了接受，交代了任凱要求馬上復職；只是，在任凱心裡，是否因斬哥的死，無法再報換槍之恩而又有了新包袱？假如不是擔心失槍的事被發現而上報了王桃被擄走，王桃是否不用經歷現在這一切，任凱又會否認為王桃的意外是自己的責任？

電影沒有批判角色的行為，只呈現了變化。成長與進化，沒有說明好壞，就只是角色的一種改變。

智齒的意思——包袱

隨了成長外，智齒會否還比喻了角色內心不可分割的包袱？掉出的智齒，也許比喻了角色終於卸下的包袱。

牙痛折磨身心卻難以輕易擺脫，直到任凱的智齒被山田收（池內博之飾）意外打掉後，任凱終於脫離折磨他良久的牙痛。與此同時，隨智齒脫落，電影也接近尾聲，任凱不僅智齒脫落，還尋回失槍，卸下兩大包袱；斬哥制伏兇手破案，同時尋回因自己而遇險的王桃，終於釋懷而展露電影中唯一一次發自內心的笑容。

山田一直懷念媽媽的觸碰，其戀母情結甚至驅使他犯罪以把對媽媽的情感，投射到跟媽媽同樣沒左手手掌的可樂（廖子妤飾）身上，再擴展至把其他受害人的手掌切斷，對他來說，無法重拾母愛的痛苦，猶如地獄，被制伏／被殺後的他，也許反而是種解脫？

圖片來源：電影《智齒》劇照

小說的主題似乎止於任凱的成長，但電影則多了救贖的主題。

Limbo的主題——贖罪

智齒的英文片名是《Limbo》，「Limbo」一字除了有「無法控制又沒進展的膠著狀態」的意思，同時亦為中世紀天主教的神學概念「靈薄獄」，指地獄邊緣，是基督降生以前，或像夭折的嬰兒一樣，還未受洗就死亡而無法進入天堂，於是只能棲身該地等待救贖。

斬哥的飾物中，有一條十字架鏈子，也許他或太太是天主教徒？可是，斬哥不僅無法寬恕王桃，還利用她的內疚來達成自己的目的，甚至想要置她於死地。

至於王桃，她一直用生命來向斬哥寫道歉信，在她的手機中，斬哥名字被儲存為「Sorry Sir」，深刻反映了她的懊悔。與原著不同，電影中的王桃已經坐牢贖罪，但法律是一回事，人心是另一回事，沒有得到斬哥的一句原諒，王桃每天活在生不如死的地獄。

斬哥與王桃，二人受害者與加害者的身分多次逆轉，最後斬哥對王桃說的，跳過了「原諒你」而變成「對不起」，斬哥找回王桃，道了歉，釋懷地笑了。對王桃來說，噩夢才要開始；雖然最後斬哥終於原諒了她，但她卻身心受重創而患上PTSD，從一層地獄掉到另一層地獄，呼應了電影文案「活著比死亡更無能為力」。

垃圾美學

與《狗咬狗》風格相近，《智齒》還是充滿鄭保瑞式垃圾美學。如鄭保瑞所言，電影拍出已經消失的、即將消失的香港。即使是後巷、垃圾場，其實都是香港的一部分，除了他在訪問提及過的裕民坊、觀塘及土瓜灣外，筆者猜電影開場沒多久滿是神像的地方，可能是瀑布灣公園。

圖片來源：電影《智齒》劇照

瀑布灣公園的神像，有佛教、道教，也有基督教的，就如《智齒》戲名似乎是天主教的概念，但戲裡似乎又有佛教的因果概念；此外，瀑布灣公園的神像，其實主要是居民搬走時，沒有一併帶走才會棄置該地。

垃圾本來不是垃圾，被拋棄後才變成垃圾。筆者想起新加坡電影《小孩不笨2》中的台詞：「資源放錯地方就是垃圾，垃圾放對地方就是資源」。

電影中文件顯示王桃是孤兒，其實她一直很努力地生活，也是有良知的人，錯在誤入歧途。與小說相比，感覺上電影版的王桃更可憐，畢竟小說中的王桃，還覺得疑兇是關心、珍惜與愛護她的。小說中的王桃，在電影中分成王桃與可樂兩個角色，編劇把疑兇對小說王桃的愛，分給了可樂，於是電影中的王桃，就一直孤伶伶。

小說中的王桃（電影中的可樂）會把情感猶如斯德哥爾摩症候群地投射在疑犯身上，其實大概只是她們渴望愛的表現；電影的片頭用上了不少螞蟻圍成「LIMBO」，會否暗示「螻襪尚且貪生」，被社會視為「垃圾」的人，其實也很努力在生活？王桃多次表明「不想死」，儘管多努力也沒人愛，為了生存，她還是認真去生活，死命要逃離死神的召喚。

任凱曾以「不正經的人」去形容一眾受害人，斬哥更說可樂與山田是「垃圾」，令可樂大為反感。沒人生而為「垃圾」，也沒人想被標籤為「垃圾」，一些自以為高人一等的人，喜歡用自己的視角去踐踏別人的努力；假如身為「有槍有執法權」的警察失槍，他又是否會變成別人眼中的「垃圾」呢？如斬哥與任凱上報王桃失蹤的事，王桃是否不需經歷這些苦難？如王桃早在年幼時可以遇到對她循循善誘的人，她的命運又是否會大為改寫呢？

可惜，生命並沒有可以問如果的空間。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin