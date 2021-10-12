蔡英文、朱立倫與柯文哲，是誰沒在捍衛「中華民國」？

蔡總統在國慶的演說，有關兩岸關係的內容受到關注，尤其是近期共機擾台創下單日架次最高紀錄，中國不但升高武力恫嚇的動作，更不時對台滲透，意圖製造台灣政治紛亂，蔡英文必須以總統之姿提出國家因應國際及兩岸情勢的立場與底線。

當然，就在雙十國慶的前一天，中國國家主席習近平在中國的「紀念辛亥革命110周年大會」中發表演說，這和蔡總統的國慶演說形成強烈的對比，台灣與中國的國家規模差距甚大，但國家領導的高度與氣度卻不成正比，這完全體現了民主與專制之間價值的落差。

藍白跟風？習近平從辛亥革命連結中共史觀

讓人遺憾的是，國民黨與民眾黨無視兩岸根本上的問題，一昧批評蔡總統的國慶演說。

回任國民黨主席的朱立倫，回應蔡總統的「四個堅持」酸說「做比說重要」，以台北市長出席國慶典禮的民眾黨主席柯文哲在離開會場後，立馬貼出早就擬好的千字臉書文，抨擊民進黨「操弄反中情緒」，兩位在野黨主席不約而同提及孫中山的辛亥革命，甚至大讚三民主義的時代意義。

這種看似在回味威權時代「政治意識洗腦」的「長輩文」，實際上，卻有如在和極權中共隔岸交相賊。

習近平談辛亥革命，當然是要竄改中共在「推翻滿清」歷史的缺席事實，對中共來說，操作最近跟辛亥革命的連結，當然是要凸顯中華人民共和國的法統地位，以及中共以黨領政的正當性。

中共擅用套路，是對外宣稱自己在歷史上的「實現」，從「辛亥革命」談起，無非是要在「歷史上」刨起中華民國的唯一繼承地位，提及「孫文」及「民族主義」，更是要連結「具中國特色的社會主義」的意識型態，別忘了，具名份與威望的孫文夫人宋慶齡，可是中共政權的座上賓，「新中國」的造王者。

Photo Credit: 中央社

但從朱立倫、柯文哲擁抱孫文的三民主義來看，當然各有所求。前者當然要力保國民黨持續鑲嵌在「中國」的路徑上，後者無非是要發揮「民眾黨」的「政治變色力量」，只要能蹭聲量「有什麼不可以」。

其實端看兩位在野黨領袖的發言，便可看出思維不但與現況脫節，許多觀點陳述根本是前後矛盾。例如蔡總統提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，這是常識也是事實，理應是國內各政黨的最大公約數，至少在路線上不會有太大的差異才是，但這些人卻刻意把虛渺的「兩岸和平」擺在「事實真相」之前，極其可悲。

讓歷史與時俱進「中華民國台灣」，才不會「減壽」

想想看，是誰沒在捍衛「中華民國」？

中共作為「新中國」的法統代表，自然不會承認「中華民國」存在，當國台辦回批蔡總統的國慶演說，再提及「台灣屬一個中國」的基調，再貼上近期慣用的「謀獨」標籤，其實這並不意外。

同樣的道理放在國民黨身上，朱立倫會放大檢視民進黨的「中華民國說」，深陷在文字上的「雞蛋裡挑骨頭」困境，其實是國民黨棄守「中華民國」的自甘墮落，無論是「九二共識」或是「一中各表」，接受中共重塑的歷史觀，深陷在謬誤的國家認同之中。

當國台辦表示「台灣的前途由全體中國人民共同決定」時，國民黨、民眾黨仍然執迷不悟，反正將中共「事實扭曲」的邪惡歸責於民進黨政府，這是最低廉的政治操作。

Photo Credit: 中央社

朱立倫跟柯文哲，難道相信一個極權政體的中共、取消任期限制的習近平能代表「全體中國人民」？還是為了中共所恩賜的和平假象和經濟統戰，要讓「全中國人民」取代「全體台灣人民」，台灣的未來要臣服於中國專制下「政治動員的人海戰術」？

對照習近平「沒有好下場」的恫嚇，朱、柯兩人連輕描淡寫都省去，直接當作沒看到！

持平而論，1949年之前，中華民國當然代表著中國；但是，1949年之後的中國，中共趕出國民黨，建立了中華人民共和國，逐漸在國際社會上刨除「中華民國」法統地位的餘孽。

1949年開始，「中華民國」在台灣續存也改了命，沒有履行自中國敗退後的「反攻承諾」，1980年代民主浪潮，也不得不接受台灣的民主化與本土化發展，中華民國從「來台灣」、「在台灣」到「是台灣」，確實在台灣持續運行72年的歷史。

在此建議批評者應該要有與時俱進的史觀，而不是一再以「中國思維」來自欺欺人，這不是「減壽」，而是把事實說清楚。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航