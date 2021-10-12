習近平辛亥周年講話就要把「中華民國」給亡了，國民黨卻仍無動於衷？

由於中國內部政經情勢充滿不少變數，加上美中對峙，更使得北京與民主陣營之間的衝突關持續升高，為了轉移內外交迫的壓力與矛盾，中共除了在全球採取更為激進的戰狼外交外，更選擇在台海週邊海域進行各項軍事活動，從中國十一國慶以來，中共軍機繞台的密度與強度都達到飽和狀態。

深入觀察，習近平的「戰爭邊緣策略」政治動機不難理解，由於台灣在民主政治核心價值、地緣政治的戰略地位、全球供應鏈的關鍵技術、防疫的公共財這幾個議題中，都有不可替代的角色，對台啟動各項銳實力攻勢，可視為北京向華府與民主世界傳遞政治訊號的手段，同時也讓台灣內部出現更多的矛盾衝突。

中共真正的目標：剷除「中華民國」的法統

「和戰兩手、軟硬兼施」本來就是中共統戰的本質，除了軍機繞台的「武嚇」外，為了搶佔話語權藉機操作「文攻」，習近平在蔡英文發表國慶講話前，刻意以紀念孫中山與辛亥革命110年為題，再度高舉九二共識與兩岸和平，最後撻伐台獨數典忘祖，必然受到歷史的審判。

直白說，這些統戰話術除了符合對台三戰「法律戰、輿論戰、心理戰」的意義外，壟斷孫文詮釋權，徹底剷除中華民國昔日的法統，才是中共更為深層的政治目標。

孫文在中共眼中，始終是開啟聯俄容共的「革命先行者」，這種歷史定位自然符合自身的政治立場，更刻意將歷史時空拉到國共第一次合作的背景上，卻刻意不提孫去世後清黨分道揚鑣的結果。

Photo Credit: AP / 達志影像

「中華民國在大陸」的歷史，正被習近平剪輯掏空

就意識形態的內涵觀察，毛澤東曾經以「舊民主主義」與「新民主主義」區別國共兩黨在革命性質上的差異。舊民主主義是資產階級所領導的革命，這種革命雖然帶有民族革命的色彩，但是在經濟社會的變革中仍帶有反動的本質，其所依托的經濟基礎、上層建築始終脫離不了既得利益者的結構。

換言之，中共是用「對開」的方式定義孫中山領導的革命，認為這種變革至多只是權力的轉移，乍看民國推翻清朝追求民主，但骨子裡依舊是剝削者的政權，並不是有意義的革命。至少從中共的角度來看。

相對來說，所謂新民主主義，則是在中國共產黨所領導的下所謂「人民範疇」的革命，這個聯盟是由「工人、農民、民族資產、小資產」四大階級所組成，排除了地主、富農與買辦階層，革命的目的在與徹底打破中國傳統的政治、經濟與社會制度，同時為建立社會主義創造條件。

在毛澤東的認知中，這種革命才是徹底顛覆舊體制，並朝向「新社會、新秩序」的方向移動，這也是中華人民共和國在1949年成立時，毛澤東在天安門廣場宣稱「新中國」的原因。

Photo Credit: AP / 達志影像

由此看來，習近平企圖將1911年的辛亥革命的孫中山（正確來說，應該是在武昌的同盟會與新軍）與1949年毛澤東的「新中國」與「新民主主義」加以連結，透過這種政治加工與人為剪輯的方式將「中華民國在大陸」的歷史給掏空，習近平一夕之間擁有與孫文、毛澤東般的政治高度，可謂一舉數得。

「中華民國」快要被共產黨亡了，國民黨卻仍無動於衷？

這種觀念置換或是片面結讀並不是第一次 ，中共早在抗日的詮釋權中創造「十四年抗戰」的說法。所謂「十四年抗戰」就是對比國府所定義的「八年抗戰」，是將中日衝突的起點回溯到1931年的918事件。

中共的用意，在於將1933年成立的東北抗日聯軍、1934年長征北上抗日、1936年國共第二次合作所組成抗日民族統一戰線這三個獨立事件，裁縫剪輯成為以「共產黨為中心」的歷史論述。

值得關注的，習近平的講話除了搶佔歷史與意識形態話語權外，還企圖將破壞兩岸關係的責任全歸給「不接受九二共識的台獨勢力」。這種顛倒加害者與被害者關係的論述，本來就是中共大內宣的手段，更是近年來認知作戰的套路。

然而，國民黨口中最愛標榜自己守護中華民國，隨時隨地高舉國父思想與九二共識，面對習近平對於歷史的斷章取義甚至袍根挖墳的作法，卻反而無動於衷。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航