在歐洲居住的港人，大多都有光顧過壽司店。

吃日本料理，都是思鄉的一環。因為日本文化長年在香港流行，壽司和刺身都成了港人飲食重要部分。來到歐洲，除中餐外，都會搜搜附近那裡有壽司店，然後找一個周末去試試。一個迴旋盤上的一碟碟不同顏色碟子的壽司，中間站着幾名師傅。等候入座時，你已仔細聽聽他們是在講日文，還是四川或蘭州口音的普通話，再決定是否還排隊。侍應多是亞裔，或有幾個兼職的當地人或東歐移民。在壽司店講德文，在德國餐牌上選擇平常在香港愛吃的，都是嶄新的體驗。在座位上，靜觀鄰座當地人用筷子的手勢，發現很多應該是常客。雖偶有一兩枱要用刀叉，但大多數起筷熟能生巧。

居歐港人，最不理解是當地人常問自己是否愛吃壽司，又或是家鄉是否每人都吃壽司。大部分歐洲人，總搞不清東亞國家。日本歷史源遠流長，比歐洲史長不知多少。這個民族與西方接觸，近代的可數到1852年美國船長佩里（Matthew C. Perry）的叩關。這位與黃秋生同姓的軍官，當年從美國東岸出發，路經C朗拿度家鄉馬德拉島、曾流放拿破崙的聖海倫娜島、印度、新加坡、澳門，最後抵達江戶灣，亦即現在的東京灣。這事件被視為日本現代化的開頭，也使日本人認真面對歐美崛起的挑戰。之後，日本開始西化，日本人也出國學習，也開啟了日本和西方人的接觸。百多年後，雖然日本動畫和科技聞名歐美，但西方人對東亞仍認知淺薄。而香港人接觸歐洲，數到1842年的《南京條約》，比日本還早十年。

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2006年，倫敦一間連鎖壽司店，更成為前俄羅斯特務利特維年科被毒殺的其一現場。據調查，這位流亡英國的特務，被兩位來自俄國的情報人員約到那壽司店見面。那天，後兩者已帶同毒劑，想在大家吃壽司時下毒，但不知何故不成功。兩周後，這兩名特工再把利特維年科約到酒店，請他喝茶，之後他就急劇中毒，全身潰爛，三周後身亡。那家壽司店，無辜變了凶案現場，之後也探測出輻射。從此在歐洲吃壽司，也蒙上一層陰影，令人想起這件震驚的事。在德國一角的壽司店，燈光掩暗下坐著兩個神神秘秘的人，總令人猜想背後有何秘密。

不少港人在歐洲也學會包壽司，從此不須再光顧餐廳，還可邀朋宴客。日本料理受不少歐洲人歡迎，會弄壽司，是重要的技能。邀約三五友人坐在露台，眺望慕尼黑的伊薩河，教他們幾句中文，然後品嚐壽司，成了歐亞文化交流的妙法。之後，他們都會感激你，讓他們知道亞洲文化的精博。

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