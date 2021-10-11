2021/10/11,
社會

政府話無祖堂地數字？鄉紳話有喎

政府話無祖堂地數字？鄉紳話有喎
圖片來源：信報財經新聞直播

我們想讓你知道的是

負責批祖堂地地契嘅香港政府，竟然話唔知祖堂地係邊，明顯大家都知政府係講緊大話。

林鄭月娥建議釋放新界祖堂地買賣限制，如果2,400公頃祖堂地悉數售出，講緊個收益係以千億計，聽聞不少鄉紳已經笑到見牙唔見眼。奇就奇在，政府講到祖堂地咁大發展潛能，咁佢哋究竟係邊嘅呢？政府就話佢哋冇做祖堂地嘅資料，無數目、無面積統計[註]，自然就無分佈資料啦，林鄭喺施政報告話：「儘管沒有正式數字，但新界有不少祖堂地可供發展。」

吓？無數字無分佈資料，就話可供發展？負責批祖堂地地契嘅政府，竟然話唔知祖堂地係邊，明顯大家都知政府係講緊大話。政府唔講呢啲資料，效果就係公眾唔會知道呢啲土地嘅實質現況，例如有啲乜係上面、附近有冇地產商囤地，係咪等緊政府開綠燈就加速囤地，上面嘅活躍農地、寮屋等等就危危乎。

另一個能夠證明政府講大話嘅係，10月6日我哋嘅研究員深入元朗十八鄉，同梁福元做節目。梁福元突然在直播時間公開咗幅地圖出來，原來係佢自己課金課咗幾萬蚊畀地政總署做查冊嘅民間研究，先睇到成條村嘅祖堂地分佈（大家諗下佢查嚟做乜呢？）。即係政府自己本身就有祖堂地資料囉，不過只係當啲資料係商品咁賣啫。研究員重同梁福元就著點樣做業權調查進行深度技術交流，發現其實梁福元除左做村長都幾啱做researcher。

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圖片由作者提供

話說回來，呢啲資料本應就係公開資訊，市民本身就有權知道祖堂地嘅實質狀況，進而探究呢啲放寬建議有無官商鄉勾結嘅嫌疑，同埋祖堂地係咪真係如政府所講咁正，如果唔係，我哋有冇其他更好嘅土地供應選擇。2,400公頃嘅祖堂地嘅發展影響極為深遠，新界將會變天，公眾有權知道呢啲重要資料，而非只係為咗服務一小撮畀得起錢做全面查冊嘅鄉紳同地產商嘅專利。

註：2021年7月7日 立法會十題：發展祖堂地

本文獲授權轉載，原文可見於作者Facebook

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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