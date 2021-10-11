【2021諾貝爾經濟學獎】美國學者扭轉「最低工資提高會降低就業率」誤解，「關連性研究」推進社會科學實用性

2021諾貝爾經濟學獎於台灣時間10月11日揭曉，由加州大學柏克萊分校的卡德（David Card）與麻省理工的安格瑞斯（Joshua Angrist）和史丹佛大學的因本斯（Guido Imbens）共享獎項。

負責評審諾貝爾經濟學獎的瑞典皇家科學院表示，卡德因為其「勞工經濟的前瞻研究」——特別是其對於最低薪資、移民和教育對勞工市場影響的研究而獲獎；安格瑞斯和因本斯則是因為他們「在『關連性研究（causal relationships）』中的研究方法貢獻」，證明社會科學的「自然實驗法（natural experiment）」能夠推導出精確結論，而得殊榮。

扭轉「最低薪資越高，就業率越低」的誤解、推進社會科學實用性

根據頒獎典禮中的展示舉例，在一般狀況下，要研究「就學」對個體產生的影響十分困難，「自然實驗法」則會挑選在除夕夜和新年第一天的學生作為研究對象——因為他們出生時間極為接近，但會在研究地的不同學年入學——搭配疫情下的停學狀況，即可做出教室學習對學生影響的精確研究。

而在卡德的實驗中，為了驗證1990年代以來「最低工資提高，就會導致低就業率」的理論，他選擇在賓州與紐澤西的邊界，挑選數家速食店進行研究，最後發雖然相較與賓州，紐澤西調漲了基本工資，但並沒有出現就業率降低的情況，因此證明兩件事情並沒有直接的連結。

In one example David Card – awarded the 2021 prize in economic sciences – and Alan Krueger (now deceased) used a natural experiment to investigate how increased minimum wages affect employment.#NobelPrize pic.twitter.com/k9lk1684AI — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021

除了最低工資之外，卡德的相關研究，也證明移民對勞工市場的部分影響，雖然「有關聯（Correlation）」但非「因果關係（Causation）」，也讓學界對勞工市場有了更進一步的了解。

三位得獎者將共享1000萬瑞典克朗（約3200萬台幣）的獎金，其中卡德將分得50％，安格瑞斯與因本斯平分剩餘的半數獎金。

諾貝爾獎季結束，「氣候科學家得物理獎」成為最大亮點

事實上，諾貝爾獎原本沒有經濟學獎，1968年時瑞典中央銀行為了慶祝創行300年紀念，捐款給諾貝爾基金會並在次年新增並首度頒獎，該獎項與「其他諾貝爾獎」規則相同，也由瑞典皇家科學院擔任評委，正式名稱為「瑞典中央銀行紀念諾貝爾經濟學獎」（The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel）。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 本次典禮，也是諾貝爾基金會董事會副主席漢松（Göran K. Hansson）最後一次主持

隨著諾貝爾經濟學獎公布，也為今年的諾貝爾頒獎季畫上休止符。

今年和平獎得主為菲律賓記者瑞薩（Maria Ressa）以及俄羅斯《新報》（Novaja Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）；文學獎由坦尚尼亞作家古納（Abdulrazak Gurnah）摘冠；醫學獎由美國學者朱里雅斯（David Julius）獲得；化學獎則由德國化學家李斯特（Benjamin List）以及美國化學家麥克米倫（David MacMillan）共獲殊榮。

值得一提的是，諾貝爾物理獎今年首次由氣候科學家奪下，日本氣象學家真鍋淑郎、德國物理學家哈塞爾曼（Klaus Hasselmann）以及義大利物理學家帕里西（Giorgio Parisi）共享獎項，讚揚他們在地球的氣候、人類如何影響氣候上的瞭解基礎，以及相關的理論貢獻。

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責任編輯：丁肇九

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