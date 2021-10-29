大哥級囚犯打造「獄中司令部」發起暴動，拉美各國監獄讓司法當局顏面掃地

文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授）

拉丁美洲監獄多「大哥級」囚犯，監獄動亂動輒百人死傷

拉丁美洲監獄羈押的受刑人有勢力龐大的販毒集團大毒梟（如墨西哥）、左派游擊隊的領導人物（如秘魯及哥倫比亞）等赫赫有名凶狠罪犯，加上監獄嚴重超收囚犯，獄中生活環境惡劣，而獄政官員腐敗受賄，監獄成為另外一個幾乎不受管控的世界。

服刑中的犯罪團體，在監獄內持續遙控經營員在獄外的販毒、走私等違法事業，在監獄內亦開發對其他囚犯強收保護費、販毒及對違禁品抽稅等財源。

不同幫派經常為爭奪監獄控制權而發生流血武裝衝突，數十人死亡的血拚已不是大新聞，監獄暴動中敵對陣營囚犯甚至被斬首，如2019年7月巴西Altamira監獄暴動中，有16名囚犯被斬首。（拉丁美洲近35年造成10人以上死亡的重大監獄暴動事件，請參閱附表1及2）

附表1：南美洲近35年重大監獄暴動事件（10人以上死亡）

資料來源：作者綜整

附表2：墨西哥、中美洲及加勒比海近35年重大監獄暴動事件（10人以上死亡）

資料來源：作者綜整

巴西1992年監獄大暴動事件拍攝為電影

巴西聖保羅的卡蘭迪魯（Carandiru）監獄原設計關押囚犯3250人，但在20世紀90年代，所羈押的囚犯超過8000人。黑幫為爭奪獄中控制權，不斷發生暴動事件。2002年9月巴西政府關閉卡蘭迪魯監獄。在運作的46年期間，共有1300名囚犯在卡蘭迪魯監獄喪生。

1992年10月2日，卡蘭迪魯監獄發生嚴重暴亂，在平亂過程中111名囚犯遭軍警擊斃，另有110名受傷。1992年卡蘭迪魯監獄大暴亂後，囚犯成立了勢力龐大的「首都第一司令部」（First Capital Command, PCC）組織。

卡蘭迪魯監獄囚犯於2001年2月在「首都第一司令部」主導下發動大規模暴亂，约8000名探監親屬及獄方工作人員被挾持為人質，巴西全國各地22座監獄亦同步爆發規模不等的暴動響應。

2003年拍攝的電影《監獄淌血》（Carandiru） 即係以1992年10月發生在卡蘭迪魯監獄的大暴動事件為背景。

瓜地馬拉總統警衛官成為「獄王」的監獄傳奇

1998年4月24日瓜地馬拉吉拉迪（Juan Gerardi Conedera）主教發表一篇人權調查報告，指稱瓜地馬拉36年內戰期間，90％的違反人權事件與軍方有關，兩天後吉拉迪主教遭殺害；2000年1月曾任阿爾蘇（Álvaro Arzú Irigoyen）總統警衛官的利馬（Byron Lima Oliva） 上尉被控涉案被捕，遭判刑20年。

利馬上尉畢業於瓜地馬拉軍官學校1984年班、接受過特種作戰及情報專業訓練，並曾在當時瓜地馬拉最有權勢的總統府參軍長室（Presidential General Staff, EMP）服務。憑藉其軍事專業背景及良好之人脈關係，利馬上尉進入最惡名昭彰的Pavón監獄服刑後，隨即建立自已的安全衛隊，掌控監獄中販毒、勒索及走私違禁品等。

利馬上尉在獄中享有完全的特權，能接受媒體專訪、可使用臉書，甚至可以離開監獄到外度周末，被稱為「瓜地馬拉最有權勢的囚犯」。

瓜地馬拉Pavón監獄待遇菲薄的獄吏，對凶神惡煞的犯罪集團份子根本無能力管理，監獄內設立由犯人組成的「秩序與紀律管制委員會」（comité de control del orden y la disciplina），由囚犯擔任主席。2016年7月18日，Pavón監獄發生另一幫派囚犯為爭奪控制權的暴動，造成利馬上尉等13個受刑人，以及正在獄中與利馬上尉會面的阿根廷女模特兒Joanna Elizabeth Birriel遭槍擊死亡，結束利馬上尉「獄王」的監獄傳奇。

全球「頭號毒梟」挖地道越獄，墨西哥司法當局顏面盡失

墨西哥錫納羅亞販毒集團（Cártel de Sinaloa） 為美國最大的毒品供應商，其首領古斯曼（Joaquin Guzman） 有全球「頭號毒梟」之稱，2009年以10億美元資產登上《富比士》（Forbes）雜誌的「全球億萬富豪」（The Forbes World's Billionaires）排行榜及「全球最有權力名人」（The World's Most Powerful People）榜；另入選《時代》「全球最有影響力100人」（Time 100） 榜。

在2011年5月賓拉登（Osama bin Laden）被美軍擊斃後，古斯曼在《富比士》「全球十大通緝犯」（The World's 10 Most Wanted Fugitives） 排名升至第一。

古斯曼之所以成為世界知名人物，不是因為從一個窮人家小孩翻身成為世界頭號大毒梟的成長歷程，而是他的兩次越獄紀錄。古斯曼1993年被捕遭判20年徒刑；2001年他藏在監獄洗衣車中成功越獄，逃亡13年後於2014年落網。2015年7月古斯曼的同夥從墨西哥戒備最森嚴的「高原」 （Altiplano） 監獄外，挖了一條長達1.5公里的隧道，古斯曼騎著一輛特製小摩托經由隧道成功逃離監獄。

古斯曼領導的販毒集團在美墨邊境挖地道運送毒品，有專業工程師及設備，加上偷渡進監獄的GPS （全球定位系統）的手錶，精確設定牢房位置，成功挖出一條由監獄外直通古斯曼牢房的地道。在第二次越獄後，古斯曼於2017年落網，被引渡至美國受審；2019年7月，美國紐約聯邦法院判處古斯曼終身監禁。

2012年由吉布森 （Mel Gibson） 主演的電影《致命反擊》（Get the Gringo），描述有關墨西哥的監獄生活，令人對拉丁美洲的監獄管理大開眼界。

新冠肺炎疫情擴散期間，拉丁美洲各國嚴重超收犯人、公共衛生條件低落的監獄受到更大的衝擊，受刑人因恐懼受感染而引發囚情不穩。

2020年3月，哥倫比亞發生因疫情影響而集體逃獄及暴動事件，造成23人死亡。2021年期間，厄瓜多除9月發生監獄大暴動外，亦於2月及7月發生造成79人及22人死亡監獄暴動事件；另5月份巴拉圭一所監獄發生暴亂導致10死，瓜地馬拉監獄亦發生暴動，造成7名囚犯喪命。

拉丁美洲許多國家監獄皆有確診病例而導致囚情不穩情事發生，使得原本即失控的拉丁美洲監獄前景更加艱難。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航