蔡英文的國慶演說「四個堅持」，明著打破中共「一個中國」的迷思

蔡英文「玉山論壇」談話 ：台將更積極參與夥伴關係

我總統蔡英文10月8日出席年度「玉山論壇」發表主題演說表示：「台灣有意願、也有能力更積極參與區域夥伴關係。任何能讓世界變得更美好的努力，都不應該受阻於政治壓力或私心的脅迫。中國企圖孤立台灣的舉措，只會阻礙區域的繁榮與穩定。」

蔡總統也表示：「國際社會上許多理念相近的國家一再表示，願意和台灣站在一起，並肯定我們在印太區域的重要性。作為區域的重要夥伴，台灣對於實現此區和平與繁榮的未來，是不可或缺的，相信在座的各位也都認同。」

她提到：「我們也致力與區域要角合作，防止東海、南海及台灣海峽發生軍事衝突。台灣不求軍事對抗，希望與周邊國家在和平、穩定、可預測且互惠的原則下共存，但台灣也會竭盡全力捍衛我們的自由和民主的生活方式。」

此場論壇除了有我國國家安全會議秘書長李大維和外交部長吳釗燮出席外，還邀請了加拿大前總理哈珀（Stephen Harper）、澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott）、印度前國安顧問梅農（Shivshankar Menon）、現任美國在台協會孫曉雅處長（Sandra Oudkirk）、白宮前發言人桑德斯（Sarah Sanders）等人士。

習近平「辛亥談話」：統一歷史任務一定要實現、也能夠實現

北京當局在10月9日舉行了「紀念辛亥革命110周年大會」。中國國家主席習近平也藉機利用國父孫中山當時「統一中國」的理想，以及民族主義來批評「台獨」。習近平在會中表示：「將堅持『和平統一、一國兩制、一個中國原則和九二共識』，以推動兩岸關係和平發展，也重申『台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。』」

外界認為這次的「紀念辛亥革命110周年大會」，因當前台海情勢使然，相較於江澤民、胡錦濤時期更強調「反獨」。透過《中央社》的採訪和報導，有學者認為習近平之所以強調「繼承孫中山先生革命事業」，是為了要鞏固中國共產黨統治的正當性，並為明（2022）年二十大習近平的第三任期鋪路。

中國國民黨和中國共產黨都將孫中山先生視為中國偉人。國民黨將孫中山視為國父及偉大的革命家，而共產黨認為孫在中國史上開創了革命的思想。無論是過去台灣在權威體制時代的「反攻大陸」口號，或是中共當局不斷強調的「中華民族偉大復興」，都利用了孫中山「民族主義」的號召。對共產黨來說，還多了促進愛國情操與兩岸統一的功效。

蔡英文國慶演說：民主同盟、四項堅持

2021年10月10日，是中華民國110年國慶，也是當年國父孫中山辛亥革命成功建國的110週年紀念日。

總統蔡英文於今年國慶典禮演說向疫情期間雪中送炭的國際友人表達感謝，包含日本、美國、立陶宛、斯洛伐克、捷克、波蘭等國家。此外，她接著以台灣於國際供應鏈上的重要性開頭，從台日關係的深化、台歐關係的密切，逐一細數過去與「民主好朋友」合作的功績。

她強調：「我們相信自己有能力，和理念相近的夥伴攜手，為國際社會做出貢獻。台灣的國際形象，不再是亞細亞的孤兒；現在的我們，已經是能夠勇敢面對挑戰的『堅韌之島』。」

接著，蔡英文說：「當我們越好，中國給我們的壓力就越大。所以，我要提醒所有的國人同胞，我們沒有鬆懈的本錢。此時此刻的國際政治，正發生劇烈變化。威權主義的擴張，讓全世界支持自由民主價值的國家，都有警覺，而台灣正處在民主防線的最前緣。」

針對兩岸問題上，她表示：「台灣願意為區域的和平發展，貢獻一己之力。在兩岸關係的立場上，我們的善意不變、承諾不變，維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變。」她強調：「兩岸解決分歧，必須透過平等對話。」

此外，她也向北京喊話並提出「四項堅持」：一、永遠要堅持自由民主的憲政體制；二、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬；三、堅持主權不容侵犯併吞；四、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

Photo Credit: 中央社

國台辦、陸委會相互交鋒

無論是我國總統蔡英文的國慶演說，或是中國國家主席習近平的談話，都引發兩岸相關部門的交鋒。中國國台辦發言人馬曉光在10日傍晚，發新聞稿稱：「蔡的國慶演說內容鼓吹『台獨』、煽動對立，也稱民進黨當局否認『九二共識』，破壞對話基礎謀求分裂會關閉兩岸對話的大門。」

陸委會當晚也以書面形式表示：「蔡總統的談話展現兩岸政策的一貫性，傳達台灣人民的堅定與決心，呼籲北京當局放棄敵意思維及以武力解決爭議的手段。總統府也同時強調中華民國的主權獨立性絕不容任何惡意挑釁和詆毀。」

這次雙十節除了駐台大使館及代表處祝賀外，多國友台議員皆在社群媒體上祝賀，美國也有多位參、眾議員像是參議員盧比歐（Marco Rubio），以及今年6月中訪台的參議員蘇利文（Dan Sullivan）皆在推特上表達祝賀，而民主黨籍參議院外委會亞太小組主席馬基（Edward Markey）則致函蔡英文總統。

兩岸問題猶存，分歧各自擴大

《霧谷晶策》認為，蔡總統自「玉山論壇」的演講開始，就鋪陳台灣在區域扮演的重要角色，也提及台灣目前遭受到的威脅與困境，都是來自中國。中國對台灣的孤立，只會讓台灣得到越來越多國際友人的支持。加上目前美中對抗下的大環境，美國自然是站在台灣這邊，抗衡中國對台在外交上、經濟上、軍事上的種種施壓。

而習近平的「辛亥談話」，除一如往常警告台獨與外國勢力干涉外，《霧谷晶策》覺得習近平強調「和平統一」，完成中華民族復興的首要目標仍在。另外，習也藉著紀念辛亥革命110週年，試圖魚目混珠奪取「中國正統」的地位。

最後，《霧谷晶策》分析蔡總統的國慶演講，則毫無連任包袱約束，蔡親自擬稿更確立了民進黨執政的兩岸政策走向：明著推行「華獨」、實為推動「台獨」。依照「四個堅持」裡提到的，依照憲政體制、兩岸互不隸屬。意即《中華民國憲法》不變，也不會挑釁地涉及更改國號、國旗、領土。但是，實質上巧妙地把中華民國1949年撤退來台前後切割，再以「中華民國台灣」取代「中華民國」，賦予「新台獨」意涵。

這是蔡總統連任後，加上美國支持下的一大突破，台灣與中國認同分歧擴大的有力論述。目前國內支持中華民國的現狀與台灣的主權，皆為多數民眾主流意見。因此，蔡英文的論述能讓民進黨囊括多數台灣人的支持，進而挑戰習近平提倡的「一個中國、九二共識」。

不過，《霧谷晶策》也擔憂蔡總統提到的「中華民國」、「中華人民共和國」互不隸屬，則是民進黨政府的「戰略清晰」，明著打破「一個中國」的迷思，徹底邊緣化國民黨信奉的「九二共識」路線，以及正式對共產黨掀牌。這對中國而言，絕對是難以想像，更無法接受的言論。

兩岸關係，未來將每況愈下。

責任編輯：翁世航

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