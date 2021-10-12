藻礁公投案：中油「第三天然氣接收站」環差案今登場，經濟部揭新證據反擊

因應年底登場的珍愛藻礁公投，今（12）日中油第三天然氣接收站（簡稱「三接」）外推方案將進行環差審查，經濟部反擊力度不小。今天一早就由經濟部次長曾文生召開記者會，強調這不是單純的環差案，而是關乎到一個重要的公投案，若不通過將影響台灣未來能源穩定供應，也會影響減碳、減煤的進程。

配合政府能源轉型政策，中油將在觀塘工業區（港）新建液化天然氣接收站，2018年10月，中油以「迴避替代修正方案」在爭議中通過環評，外界關心會影響當地大潭藻礁生態，環保團體發起「搶救藻礁」公投連署，希望接收站能改地點，應遷至離岸5公里外的海域。

不過經濟部今日公布「再外推方案」科學評估結果，第一，經過鑽探和中央大學高解析的地質分析等科學調查，發現水深18公尺以下，是沒有礁石在底下，反擊公投案提到「大潭海域離岸5公里內的海底都是藻礁」的說法。

經濟部說明，再外推方案較原方案再外推455公尺，將工業港外推到離岸1.2公里外，減少對藻礁的破壞，也不會浚挖、破壞礁體，也取消原本的填海造地21公頃、縮短1公里防波堤，讓海域更加開放，推算結構物影響海床面積不到2%，且鑽探岩芯顯示水下礁石離岸越遠越破碎，因此結構物影響礁石的面積只會更低。

Photo Credit: 經濟部 提供

針對三接再外推方案建港後海岸淤沙的變化，經濟部委託成大水工所團隊模擬了未建港與再外推方案的漲退潮水流，發現G1、G2藻礁區的淤沙會比沒建港的狀況來得少，反而有利藻礁生存。

Photo Credit: 經濟部 提供

另外，外界擔心水下和陸地上生態系是不是一樣的生態系，經濟部表示，經過調查，發現潮間帶與海底是2個不同生態系，浮游動植物和魚類組成不同，也就是說，並不是潮間帶到海底全都是藻礁，再外推方案主要設施在亞潮帶，即使對海底泥沙生物有影響，也與藻礁生態關聯甚微。

經濟部也提到，根據科學評估結果，三接再外推並不如公投方聲稱對環境生態皆為負面影響，反而具有許多正面效應。中央大學團隊以觀塘陸域、新竹海上浮標在2010至2020年的氣象資料，模擬推算觀塘港逐時風速與浪高，評估觀塘港所在位址，每年平均可營運天數高達341.9天，天然氣船進出港只需1個多小時，只要有2小時海上風浪低於限制，天然氣船就可以進港，因此觀塘港完全具有足夠的優勢和效益，將對北部的天然氣供應穩定帶來很大的貢獻。

經濟部：三接若砍掉重練要11年，年少137億度電

經濟部次長曾文生強調，如果藻礁公投通過，三接要砍掉重練，將「再耗11年」，要再找一個地方做天然氣接收站，有3年的時間要做前置的行政準備環境審查，3至4年拿來建港，還要建貯存槽，立即影響是大潭電廠8、9號機的興建與供電，預估一年少掉137億度電。如果用其他替代能源來發電，等同500萬噸的燃煤來發電，直接衝擊減煤、減碳排、減空汙的期程。

曾文生也提到，外界呼籲改移台北港的方案也是「基於錯誤認知」，他說一個天然氣接收站的興建，除了已經有完整的腹地和碼頭，沒辦法4-5年就做完。

曾文生說，在2050年之前，天然氣在台灣能源供應的角色不會消失，依經濟部規畫，台灣北中南有3個非常重要的接收站，包括桃園觀塘、台中港及高雄永安，也有海管、陸管把這些接收站串連起來，在供電能力和穩定上都有很大的效果，像是觀塘供應大潭電廠、台中港供應通霄電廠和未來的台中火力發電廠、永安接收站供應興達電廠和大林電廠。

不過，選在環差案開始以前召開記者會，經濟部此舉也遭環團批評是在「帶風向」。為此曾文生則回應「若按環團主張，是不是經濟部都不能說話？」他說本來今年8月底這個方案就要送審，9月初稍微延宕，當時中油被批評說是迴避，沒有把環差的說明書送進環保署審查，選在今天召開記者會，曾文生說不是帶風向，而是經濟部有義務對外界說明再外推的影響，提出來的資料是客觀的說明，再外推方案對環境的影響已經做了最大的減輕，下午的環差審查也有直播，希望各界能公開討論事實。

中油稱「離岸5km皆藻礁」錯誤，藻礁聯盟反批「生態系歧視」

珍愛藻礁公投將於12月18日登場，不過前哨戰已經燃起。蔡總統在國慶演說表示「沒有一個國家可以在反覆的能源政策下，持續累積經濟成長的動能」，向珍愛藻礁、重啟核四公投喊話意味濃厚。而中油也於昨（11）日發布新聞稿，痛批藻礁公投提案的前提存在「事實基礎錯誤」。

中油表示，公投方僅憑一碩士論文的推論，即質疑「工業港海底離岸5公里皆藻礁」，並在公投主文要求三接撤至離岸5公里外的海域。然而，公投方引用的碩士論文，調查地點為大潭北邊的白玉藻礁，而非大潭，且調查方法為單、多音束聲納儀、側掃聲納儀，並不足以瞭解海床的地質構造。

中油指出，中油不僅使用上述論文的調查方法重複測量，為瞭解大潭海底地質狀況，更委託國內多個專家團隊、運用多種調查方法進行綜合分析，結果發現，礁體最多只到水深18公尺的海域，測算後最遠離岸約1.7公里的海底就沒有礁石分布，批評公投方提案主文所依據的前提，存在明確的事實錯誤。

Photo Credit: 經濟部 提供

對於經濟部指藻礁公投是「前提錯誤」，藻礁聯盟回應，真正前提錯誤的是經濟部和中油，他們明知藻礁是該保護的珍貴地景和生態系，卻運用不對等的部會權力現實，讓農委會、海委會保育失職，讓環保署成為放水署，製造出「環評史上的最後一天」，連帶把蔡總統「藻礁永存」的誠信一起送葬。

針對中油所提，潮間帶與海底大不同，泥沙生態不是藻礁生態，藻礁團體則痛批，泥沙生態系就不是生態系嗎？不是藻礁的生物礁就可以逕行破壞嗎？生態系是三度空間生物與生物、生物與環境交互作用形成的；不同生態系之間的交互作用是讓生態系持續健康與行使期功能的基礎。

聯盟認為，藻礁生態系本來就不是單獨的存在，整體藻礁生態系的健康與否與整個近岸其他生態系之間的交互作用，不管是海底或是水層都是重要的。中油這樣「切豆腐」式的狡辯，是完全不懂生態系運作的說法。

聯盟也質疑，經濟部相關內容是為了要影響今天環保署專案小組委員之判斷，也企圖在公投前完成環差取信國人此為專業審查結果，讓藻礁公投無法過關。

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核稿編輯：楊士範