《天堂M》機率不實坑殺玩家爭議，印證了推動「轉蛋法」的必要性

最近有個電競實況主丁特因為玩《天堂M》，花了數百萬而撞破代理商當初口口聲聲機率與韓版一致的說法，不但數百萬元被坑殺，且讓官方緊急修改機率與韓版一致的聲明。

詳細事件與來龍去脈可見丁特的影片說明，看完影片再繼續往下看，會比較清楚：

如果懶得看影片的，我可以直接講結論，丁特說這幾百萬他本來就預期花了沒打算再拿回來，所以重點不在求償，而是這種狀況就像合法的賭博詐騙，玩家在儲值衝裝時，會因為不知道能夠預期花多少錢來得到這個物品，而掉進可怕的坑殺漩渦。

我個人也認為，這就是賭博。

不只降低實際機率，甚至還要求時限內完成消費

事實上不只是《天堂M》，台灣有很多遊戲都沒公布機率，過去也曾爆發出有國小生為了想要某種裝備，而盜刷父母的卡片的事件。

在這些事件的背後，該真正討論的是台灣需要與其他國家一致，建立「轉蛋法」，無論抽獎的機率官方想要設定多麼低，想得到某種物品設定機率只有千萬分之一的機率都可以。

但最重要的是誠實、可信。

而不是表面跟你說是10%，但實際只有6%、7%，這表示什麼？表示當玩家如果今天口袋裡有這10%的錢可以消費時，他就預期今天這個花費應該夠。

可是因為實際機率是6%、7%的時候，就會導致他花光預算還不夠錢，有些遊戲有一點良心的，會讓你保存到你有剩下那些錢時繼續製作，有些沒有良心的，要求你要在午夜12點之前做完，否則歸零。

說白了，廠商就是使用不實的資訊誤導玩家，玩家以為花100元就可以做到的事情，變成實際要多花到150甚至200，做了沒做完，甚至還被強制在午夜12點後白賺沒收你的消費，讓你血本無歸。

如果你真的很想要，你這次血本無歸了一百元，下次還要再為你被沒收的一百元再付一次，這些都是玩家的血汗辛苦錢。

Photo Credit: 中央社

所以，「轉蛋法」的建立其實十分重要

不玩網路遊戲、或認為網路遊戲都是浪費時間的人在玩的人，應該了解這種想法已經十分過時。

現在有很多各行各業的老闆、立委議員、年輕一輩的企業家，很多人是沒有時間玩遊戲，但卻不是不玩遊戲。我們的小孩、下一代都有可能會接觸到這些遊戲，而建立轉蛋法就是建立良好的身心娛樂，而不是讓孩子陷於賭博環境無法自拔。

回到本案來討論台灣網路遊戲的環境，我很早很早以前就覺得台灣的網路遊戲環境很畸形，也很坑，《天堂》第一代是我年輕22歲的時代，但我打死都不玩，再好玩我當年都沒碰，因為我知道這個黑橘有多黑。

我也曾經是《魔獸世界》的千人大公會的會長，當《魔獸世界》還在封閉測試的時候，遊戲公司就寄了一百個遊戲光碟加封閉序號給我，讓我免費贈送給我的會員，我是非常願意花時間去玩《魔獸世界》的，因為《魔獸世界》有些道具機率雖低，但勝在許多機制都很公平。

我發現台灣有些遊戲平台所帶領的遊戲，不但消費額高，而且裡面的遊戲機制也很沒有保障的安全感，所以我很早就不願意再貢獻給這些遊戲公司。

Photo Credit: 中央社

一方面，我支持民眾黨立委高虹安推動「轉蛋法」，這十分重要，就算我自己不再玩黑心廠商的遊戲，但能避免其他人被坑殺，都有其意義。

一方面，我也呼籲我的好友們，如果你們有玩什麼黑心廠商代理的遊戲，那種惡名昭彰的，希望大家都能學習我勇敢說不，再找更好更公平的，不需要一定要給人家坑。

我認為，台灣真的需要許多有玩網路遊戲的人勇敢站出來，支持建立轉蛋法，別再讓大家的錢被黑心廠商如此詐騙，也別錯過這個稍微導正一下的機會，卻只矇著頭說運氣不好。

廠商做莊家詐賭，你不想讓他不能詐賭，卻說自己運氣不好，那你豈不是永遠注定當輸家嗎？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航