雖然鄭家純覺得「K龍事件」一開始與她無關，但搞不好一切都跟她有關

一周以來，龍龍 vs. 老K的脫口秀內戰，戰火從《蘋果日報》專訪龍龍開始，掀起兩方所屬之薩泰爾公司，跟星雨國際的對決。過程中，各方都在社群媒體直播，引起眾多社會公知、網紅的跟進討論，一時在網路炎上。

隨著事件細節逐漸明朗，龍龍的舉措讓各方搖頭，連跟龍龍同個經紀公司的藝人鄭家純，都暴怒在粉專開直播譴責龍龍，並公開星雨國際的經紀人康衣庭終止與龍龍的合約。原本力挺老K、圍剿龍龍的脫口秀圈，紛紛溫情喊話，譴責星雨國際的「無情切割」，呼籲龍龍回到脫口秀的「舒適圈」中。

原本不知道龍龍跟老K是誰，看社群媒體都在討論，儼然是比五倍卷更貼近人心的「民生議題」。正好網路上有人整理各種懶人包，就follow了一下。才知道龍龍是鄭家純所屬經紀公司的藝人。在博恩落淚的影片釋出之後，博恩粉提供詳細的資料討論，讓大眾從同情龍龍被脫口秀圈的男性霸凌、羞辱，到質疑龍龍的雙重標準，風向不停地在變。

整件事一如八點檔鄉土劇，在真實人生上演，供人評斷。論事件本身，可說無聊透頂，卻成了全台熱議的焦點。因為K龍事件的確牽涉幾個議題，每一項都能挑動人心。事件中的每一個點，都反映了每個人的生活情境。

每一個切面都可帶出許多意義。以下分項來談：

炒作與蹭熱度

透過言行，吸引大眾注意力，就是最常見的炒作。藝人、名人動見觀瞻，一旦引起注意，就會被視為炒作。而大眾以潛意識中「爭議會破壞群體和諧」的動物性，將炒作視為負面行為。而人類本性常會試圖將事件分出「對錯」。因為對錯有助於「社會和平」。雖然在倫理學上，對錯是「相對」而來的概念。但人類慣於以道德作為區分群體的手段，對錯變得相對重要。

所以K龍事件中，誰在炒作，誰就是錯。這是公眾邏輯。事件中，可能炒作的對象主要有薩泰爾、老K、龍龍、康依庭、鄭家純。大眾都是從各方發言與實體證據，試圖揪出戰犯。從客觀證據與發言來看，龍龍想炒作的可能性最大，因為其他各方，都是被她的行動給拉進戰場。這有很多人論述，就不談。

蘋果新聞網《龍龍哭訴被老K舞台霸凌》影片截圖

康依庭跟鄭家純是不是幕後操盤手，無法完全排除。不過就我的了解，不太可能。

10月6號，龍龍的網路影片釋出後，鄭家純說要約見面聊龍龍的事。這種無聊事，電話講一講不就好了？她說很複雜，得當面講。基於好奇心赴約，聊了幾個小時。然後，就知曉了星雨國際這方的各種苦處與內情。

事件重點鄭家純在直播都說了，很多沒放進去的，大概就是龍龍簽約以來，種種令人挑眉的行徑。倒是有一個重點，就是經紀人康依庭私下的狀態。從好幾個例子看，康依庭的確有很強的、經紀人該有的周旋能力，所以執行面很稱職。但在人事管理上，特別是對藝人，則是心太軟，有點太寵藝人。

鄭家純說，她剛出道時因為個性問題，曾搞砸案子，但康依庭就只有默默承擔，沒有怪她，連重話也不多說一句，她事後覺得闖下大禍，跟康依庭道歉，也就沒事。後來的九年，鄭家純都是自主管理，想怎樣就怎樣。

從參加太陽花學運到翁立友事件與性騷擾展，這些事件就接業配、商演或影視作品而言，都是負面大於正面，但康依庭即使可能覺得不妥也不會明說，從不阻止、什麼都好。鄭家純說，她們的個性正好互補，一個強一個軟，所以默契無間，公司也一直順走到現在。

所以，當鄭家純幫忙弄完龍龍的影片，她就覺得苗頭不對。種種跡象顯示，龍龍如果不是想要每一步都想贏，就是利用康依庭凡事隱忍的個性，來讓爭議持續下去。然後她想到康依庭為此失眠、爆發蕁麻疹，如此辛苦為了什麼，眼淚就掉了下來。

鄭家純說，龍龍如果再做出傷害公司的事，她絕對不會隱忍，會開直播來屠龍。我翻了幾個白眼。就公關操作上，這幾乎是最糟糕的作法。把龍龍的行徑講出來，對星雨跟康依庭只會有負面結果，不是被笑說簽錯人，就是缺乏管理能力，而且也無法洗脫「幕後操作」之嫌。

但鄭家純如果會聽別人的話，就不是鄭家純了。她找我去講這些，主要是發洩不滿（大概因為我都會反駁她的話，這樣有人可吵架）。她當時還不知道，竟然過不到半天，龍龍就可以說出：「我記錯了」這種八點檔理由，讓星雨背黑鍋。結果事情也真的發展成「鄭家純屠龍記」的劇情。

至於薩泰爾等各方，因為沒接觸過，不知道他們有沒隨著事件發展而「配合」操作。倒是看到一堆網紅看風向轉來轉去，這種戲中戲也凸顯了網路現象。

職場霸凌、女權、性羞辱

當龍龍以脫口秀圈「男性」長期霸凌她，而非她跟老K的私怨為訴求，在專訪中落淚。「職場霸凌」、「女權」、「性羞辱（不知這名詞哪來的）」這種人人關注的政治正確議題，自然帶出許多討論。

身為政治不正確的異性戀男性，對此沒資格發表意見，就不多談。看了些這方面的討論，有深有淺。以臉書看到的這篇最為細膩，留言板有深入討論，更大層面簡直像照妖鏡，照出好些人的醜態。

走味的西方喜劇文化

百無禁忌，毫無限制。笑話的規矩只有一個：「敢講，就要承擔後果。」無論是被告或被揍，或被一刀砍死，或像法國查理周刊那樣，編輯「以身殉道」，為言論自由而死，這些都必須自己承擔。但看到的相關討論，大都主張「可以開群體玩笑，不能開個人玩笑」的道德性。這根本就是假議題。笑話的真理就只有好不好笑，就這樣。

龍龍澄清影片發布的當天，正好跟一位女權代表人士吃飯閒聊。她滑到這則瞬間廣傳的影片，點開分我一起看。看到「兩隻天線寶寶做愛」的笑話，我跟她都噗哧一笑，笑個不停。這笑話後勁很強。

站在政治正確的立場，我跟她怎麼可以笑捏？但比起先前這群Stand-up comedy演員們被群眾譴責的，完全不好笑的歧視笑話（鄭南榕跟白曉燕），這個就真的好笑，連女權人士都笑到擦眼淚。

她過去受過父權侵犯的傷，我從國小、國中就因為個性古怪跟外貌陰沉，被霸凌長大，我們不是不了解霸凌跟外貌羞辱是什麼，但還是笑，因為好笑。在政治正確的衛道人士眼中，我倆的反應，是十惡不赦。但身體自然反應，有什麼辦法。如果用什麼教壞囡仔大小的，政治正確的理由譴責，都只不過是對言論自由的限制。



Photo Credit: STR Network

喜劇大多建立在對世俗價值的冒犯上，即使卓別林或基頓的默劇，或身體路線的《無厘取鬧》，都違反「人不該自殘肢體」的政治正確。受過傷的人不會因為政治正確，就不會對「違反政治正確的笑話」發笑。笑話說到底就只有「品味」的差異，跟言論自由一樣。反而衛道人士只會抓著政治正確，無差別式的對人狂打猛攻。這遠比因為「歧視性笑話」發笑的人，還來得惡劣。

就像影史經典《小姐好白》中的一幕，兩個黑人探員跟兩個白人社交名媛，互嗆對方老母，那是一場battle，要比誰罵對方老母罵得兇。這反映美國文化中的一小段「常規」，互看不爽，就言語交鋒。對彼此傷害。這也可能勾起旁觀者的受創經歷，重拾傷痛。但那個情境中的正義，就只有「好不好笑」。好笑就贏。可以用政治正確痛批《小姐好白》，但又怎樣？

世界殘酷，人活著就只有痛苦，誰不知道。過得好的人、或因為受過傷想發洩的人，才會整天對人射箭再畫靶。龍龍影片留言區各種政治不正確的笑話，有的單純好笑，有的很爛。它們出現的理由，大多如影集南方公園對政治正確的嘲諷，就是對思想審查跟雙重標準看不下去，講出來發洩。

女權代表人士，對留言區旁觀好事者猛發的「政治正確」的譴責言論，猛翻白眼。「若真的在乎活在地獄中的人，就不會整天拿政治正確來講。」她說。

就我這個世代來說，從小就從錄影帶見識過台灣秀場的威力。如賀一航所說，他們當年都是被黑道挾持趕場，台下觀眾只要五秒不發笑，黑道就會亮出手槍恐嚇。在這種壓力下，他們每個人都得設法好笑。這種功力，目前是沒看到什麼脫口秀界的明星有做到。

而且，我這個世代早就從當年的第四台，看過一堆國外單口喜劇高手，如艾倫・狄珍妮、麥克・邁爾斯、 傑瑞・賽菲爾德等大師們的Stand-up comedy。現在這個網路串流時代，更隨便就可看到國外的各種喜劇，無論是哪一種，都比網路可見的，台灣脫口秀場的東西來得好笑。

就網路上流出的，「炎上」的笑話，如果真的夠好笑，那討論的焦點會有大半在這些笑話上，講的喜劇演員也會因此聲名大噪，可就看不到什麼人說好笑的。

鄭家純，做自己的成功範例

第四個層面，比較幽微。雖然鄭家純覺得K龍事件一開始與她無關，但搞不好，一切都跟她有關。這種新聞，為何會有一定數量的網路媒體跟進？理由很可能就是，龍龍是鄭家純所屬公司的藝人。

那是因為，鄭家純已成為年輕世代的一種象徵。她的作用體現在幾個面向上：外貌、身材、作風、態度。

要說鄭家純很會操作新聞，其實分析她言行的內容，都不如其他譁眾取寵、任何議題都跟風的網紅，來得特別，很多明明就很無趣。說外表，她的確是美女，但同樣美貌的藝人很多，她也沒有大學生最愛的魔理花來得美。論巨乳，也只算普通。說賣弄情色，尺度不如台灣諸多AV女優。而且鄭家純不會唱歌跳舞，沒什麼才藝，除了自己的主持頻道，還沒什麼影視作品。最多人罵她的是「不知道在紅什麼」、「媒體可不可以不要報她新聞」。

那為什麼喜歡她、討厭她的人，就還是會看她的大小事？因為她有一種難以定義的絕對自信。那個自信並不是她有什麼地方勝過別人的自傲，而是她「完全認同自己、接受自己」的自信。而且，她從來不為任何人事物妥協。這其實是許多年輕人心嚮往之的狀態。

無論大學生上班族都好，大家私底下都很會講，但面對群體，常常就得裝個樣子，或是隱藏自己的不足。但鄭家純根本不在乎外界怎麼看她。這跟她說什麼話做什麼事都無關，而是那絕對「自在」，無需考慮任何事的態度。這可說是她的獨特魅力。

Photo Credit: 中央社

而在資訊爆炸的網路時代，人有太多典範可以追尋認同。各種天才、專家、各類外貌絕美俊俏的人物，可以喜愛崇拜。但鄭家純更像一種超越外表與形象的態度，就像70年代紅遍世界的「格瓦拉」照片一樣。人們認同的並非格瓦拉那「世界左翼一統」的政治理念，而是那傳奇故事與浪漫感帶來的「氣氛」。鄭家純的價值就類似這樣。

最好的證明，就是這肥皂劇的結尾「鄭家純屠龍記」，一個臉書線上直播可以有6.5萬人收看，超過7萬則留言。一堆人邊看邊罵，然後大概有數十家、上百家媒體、廠商、單位的網路小編，在留言區辦趴。連沒發K龍新聞的中視與台視新聞小編都來湊熱鬧，還有好幾個星座粉專小編來簽到，最後影片流量突破100萬人次。這是個人粉專的直播影片，並非可以四處串連的媒體新聞。如此流量與討論，整個簡直是網路觀察的一大媒材。

就大眾立場，一派人認為龍龍這種人必須要趕盡殺絕，必須讓她沒路走；另一派覺得她是長期被職場霸凌的女生，內心生病，最好是諒解跟治療。這兩種看法都是以高於她姿態，由上而下俯瞰她，在決定她的命運。

她如果有演戲的才華，在資本主義的邏輯下，即使整天得罪人、個性偏差，也許還是可以拼出一片天。但如果台灣社會就是假道學，表面上說自由尊重，實際上就是要以「形象規範」去套住她，讓他無路可走，那也是現實世界的殘酷，她要不是妥協，就是繼續做自己，她自己負責。

歷史上，很多有才華的人都性格古怪，但過去資訊不發達，僅有身邊的人會知道。像大作家太宰治，作品與個人極有魅力，但身邊沾上他的人都受盡苦頭。放在資訊發達的這年代，他可能一樣會因為寫作才華被人原諒，也很可能因為各種生活細節的露出，被唾棄到連成名的機會都沒有，端看造化。

鄭家純的一句話講得好：「我不會給她（龍龍）什麼建議，她得靠自己去選擇與開創。」

龍龍即使堅持現在的自己，不見得就會從此沉淪。國外演員難搞的多得是。好萊塢幾乎是最好的演員克里斯汀・貝爾，為人極差，在片場常常飆罵劇組，弄到人人恨他，但也還是有戲演。當然，像喜劇大師艾倫・狄珍妮因為虐待員工，然後聲勢大減，搞到自己長達19年的《艾倫秀》於明年停播。也可能是龍龍的前車之鑑。

跟鄭家純同樣是做自己，龍龍後續會怎樣，將可作為網路世代價值觀演變的參考指標。

總結來說，K龍事件本質上是極其無聊的事。很無聊，但也反映了生活。任何人都可以從事件的每一個環節，找到自己生活經驗的影子。遇到好人、壞人、騙子，合群、不合群、利益、仇視⋯⋯，各種狀況。很多人看得厭煩，是因為被提醒，活著就一堆破事，我們常常無能為力。

這些都是業力造成。人一動念，業即伴隨而生。地藏經云：「南閻浮提（地球）眾生，舉止動念，無非是罪，無非是業。」對於世間一切事物的遷化，只要觀而不見，心無動念，自不隨業而轉。楞嚴經也說：「塵非常住，若變滅時，此心則同，龜毛兔角，則汝法身，同於斷滅。」

一念即生，一念即滅。看到K龍事件，也等於沒有看到，就不會被這個鬧劇煩了。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航