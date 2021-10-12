hengstyle恆隆行概念店「zonezone」全新開幕 以24 objects x 24 books x 24 moments為策展靈感 邀請你10/10-10/17 一起感受生活中的種種

內湖科學園區裡總是熙來攘往車水馬龍，日日熱鬧與急切地移動著，但在洲子街裡除上下班的尖峰時段，平日裡靜靜的，數個品牌的維修中心與展示空間都在此處。恆隆行貿易股份有限公司的體驗空間，經由五個月多的拆建創新，於十月十日以嶄新的hengstyle恆隆行概念店「zonezone」與消費者見面。概念店名字定為「zonezone」，取讀音近似中文「種種」、「林林總總」的寓意，店裡能體驗到由不同型態呈現的各式活動及多元服務，集體驗、交流、實驗於此，將為洲子街的生活風格生態圈注入一股新勢力。

在全新設計且充滿未來有機能量的淨白空間中，消費者會先感受到一股強大的「安靜力量」，當消費者進入店中，沒有嘈雜的聲響也沒有銷售的廣播，與而代之的是各種聽覺、視覺、味覺與觸覺的享受。恆隆行概念店zonezone甫開幕之初以概念展來述說、描繪恆式觀點與風格，獨樹一格的開幕活動可窺探一二，恆隆行概念店zonezone接下來種種令人耳目一新的生活企劃。內湖科學園區裡總是熙來攘往車水馬龍，日日熱鬧與急切地移動著，但在洲子街裡除上下班的尖峰時段，平日裡靜靜的，數個品牌的維修中心與展示空間都在此處。恆隆行貿易股份有限公司的體驗空間，經由五個月多的拆建創新，於十月十日以嶄新的hengstyle恆隆行概念店「zonezone」與消費者見面。概念店名字定為「zonezone」，取讀音近似中文「種種」、「林林總總」的寓意，店裡能體驗到由不同型態呈現的各式活動及多元服務，集體驗、交流、實驗於此，將為洲子街的生活風格生態圈注入一股新勢力。

在全新設計且充滿未來有機能量的淨白空間中，消費者會先感受到一股強大的「安靜力量」，當消費者進入店中，沒有嘈雜的聲響也沒有銷售的廣播，與而代之的是各種聽覺、視覺、味覺與觸覺的享受。恆隆行概念店zonezone甫開幕之初以概念展來述說、描繪恆式觀點與風格，獨樹一格的開幕活動可窺探一二，恆隆行概念店zonezone接下來種種令人耳目一新的生活企劃。

10/10~10/17 感受生活中的種種 概念展

六十多年來恆隆行不斷地將很多令人驚豔的好產品帶進台灣，但我們相信，是人們願意選擇改變、賦予這些產品生命，所以在生活中帶來多一些餘裕、多一點靈感、有了一些期待、打開新的興致，讓我們可以創造更多幸福的片刻，這些種種片刻，才是最重要的。

展覽期間，恆隆行特別於10/10~10/13分別攜手知名餐飲品牌「MyCroissant by Guillaume 吉可頌」、「胭脂食品社」、「CJSJ」、「門前隱味」四家餐飲品牌，每日分別於11：30、14：00推出極為難得的限時限量商品，每單場次僅25份，每人每日限購一份。

10/10 MyCroissant by Guillaume吉可頌【柚香柚酸夾心可頌、香醇巧克夾心可頌】NT$95/個

#廚神艾倫‧杜卡斯（Alain Ducasse）都讚不絕口的星級美味。來自台灣女婿‧法國主廚阿吉Guillaume的烘焙品牌，目前店內買不到的夾心可頌，10/10即將在hengstyle恆隆行概念店zoneozne重現一天，還有2020年限定的巧克力夾心，兩種風味一次滿足。

10/11 胭脂食品社【保存食拌飯】NT$200/個

#胭脂是台灣在地食物保存研究者，醃漬與發酵是自古來封存季節的智慧，運用獨門手法搭配新世代的味覺，創造出新舊合一的專屬風味，一起享受時間醞釀出的美味吧！

以拌入紫蘇的雪福米飯為基底，搭配數種保存食材，以冷拌飯思維設計的冷食便當。可以單獨品嚐每一種食材的風味，也可以像散壽司一般品嚐，更可以攪拌均勻，成為胭脂知名的冷拌飯。

材料：雪福米飯、血腥瑪麗泡菜、煙燻雞肉火腿、紫洋蔥、昆布鹽漬黃瓜、赤辛豚味噌、黑納豆、雞蛋、淺漬大根。

10/12 CJSJ 【五款法式糕點：CAVIAR、YUZU TATIN、BLACK CHERRY、巴黎布列斯特、FROG】 NT$200/個

#米其林三星主廚所創立的CJSJ法式甜點概念店，全台唯一一家只在台中，每日排隊還有可能撲空的神話甜點，hengstyle恆隆行概念店zoneozne將最受歡迎的五款甜點搬上來台北內湖，還沒品嚐過的你怎麼能錯過！

10/13 門前隱味 【重慶饗念麻辣燙】NT$130/份

#門前隱味就是傳說中有聽過但與永遠都吃不到的牛肉麵，店內內用想吃請等兩年，外帶冷凍包訂購也要半年?! 10/13限時限量馬上就可以吃到，把握這天可以提前比別人快兩年的食尚潮流！

悄悄於內湖洲子街現身，帶來是重慶饗念麻辣燙，極度適合涼爽的秋日。重慶饗念：不是全然的油也不是霸道的辣，是能喝的麻辣湯底，命定帶辣的饗念；半筋半肉小花腱：肉中帶著油花軟、嫩、入味，飽滿的吸入鮮甜的湯汁；其中搭配可芋不可求：像是花枝丸口感，分量十足的丸子是讓裡面有足夠的芋頭，入口即化的芋泥增添入口層次。

展覽資訊

10/10~10/17 10:00-18:00

hengstyle概念店zonezone 台北市內湖區洲子街82號