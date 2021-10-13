先禁水果進口再公布惠台措施，中共大玩「農業統戰」能否奏效？

近來中國政府繼宣布禁止鳳梨輸入後，再度宣布釋迦及蓮霧禁令，引發台灣社會討論中國對台農業發展人才、技術及資金之探討。

早先2021年3月18日，陸委會副主委李麗珍曾指出，從2018年中國祭出的「對台31項」、「對台26條」、「福建225項清單」，到3月17日公布的「農林22條措施」，目的都是為吸引台灣人才及技術到中國。

值得關注是，中國禁止台灣鳳梨、釋迦及蓮霧輸入，其實前述水果已有許多台農及台企業赴陸耕種及生產經營，導致彼此相互在中國市場甚至國際市場形成競爭格局。

儘管民進黨政府認為，無論是「對台31項」、「對台26條」皆成效不彰，而「農林22條措施」也只是將既往措施加以包裝，預料成果仍屬有限，但政府「料敵從寬」持續追蹤研析。農委會副主委陳駿季曾舉出，高端蘭花跟養殖漁業到中國發展為例，當整個技術被轉移即學走後，中國方面會利用增資把資金稀釋，導致台商資金、技術作用及影響降低。

一般農民個體戶不太容易至中國投資發展，基本上是整套及產業鏈皆轉移至陸。農委會強調「但技術過去並不可怕，技術跟品種一起過去，造成系統化的流失。」

顯然，台灣政府已密切關注到兩岸農業交流及合作所產生利弊問題，尤其是人才、技術及種源保護，這與中國當局，極為重視對台吸納人才技術種源習習有關，藉此發展鄉村振興戰略實現農業現代化目標。換言之，「農林22條措施」對台農業交流政策，從屬於其國家發展三農戰略之目標；也涉及對台政策「融合促統」之終極目標之實踐。

台灣社會對「農林22條措施」爭辯，突顯統戰與反統戰政策思維

中國政府提出「農林22條措施」動機，主要是受到今（2021）年以來，國台辦多次對台提出農產品貿易禁令，先是年初台灣開放美國萊豬後的肉品禁令重申，隨後3月又爆發鳳梨因病蟲害問題暫停進口情事，9月又爆發釋迦及蓮霧因病蟲害問題暫停輸往中國。

這些貿易限制措施均指向農業，造成台灣社會及農民疑慮。故在禁令之後，國台辦又高調發布或重申「農林22條措施」，似有安撫台灣農民之意味。

有關中國政府「農林22條措施」之發布，台灣社會看法仍存在分歧。批判觀點認為這主要還是將各省市或中央有關部會，行之有年的相關補助條列整理或重新歸納，實係「新瓶裝舊酒」，這項政策目的是磁吸台灣農業人才、資本及技術，協助其振興鄉村，且作為對台農業統戰手段，「名為惠台、實則利中」。這些措施企圖矮化台灣，其相關補助、補貼措施也隱藏諸多風險；造成台灣農業空洞化、農業人才斷層、技術外流等問題。

贊成觀點認為「農林22條措施」，將提供農地林地使用、融資便利、開拓內銷市場等措施，且與「31條措施」、「26條措施」一脈相承，都是為讓台胞、台企參與中國農業林業高質量發展及鄉村振興提供同等待遇，利於深化兩岸農業林業合作，增進兩岸同胞親情福祉。提升台商台農的認同感和歸屬感，更加堅定台商台農扎根中國參與高質量發展的決心和信心。

如此二元對立觀點，實屬南轅北轍、截然對立。

中國對台農業統戰，奠立在國家鄉村振興戰略及統一政策之基礎

2020年12月至2021年3月期間，中國政府頻繁在農村、農民及農業此「三農問題」，提出要推動振興鄉村發展戰略倡議，這不僅涉及農業現代化、社會主義強國路線、振興中華民族；同時也涉及對台政策中兩岸農業交流與合作。

2021年3月18日中國提出《關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施》（簡稱農林22條措施），在農林地、融資便利、資金支持、投資經營、研發創新、開拓內銷等面向提出具體支持措施，吸引台灣人才及技術前往。

無論是鳳梨、釋迦及蓮霧禁止輸入，中共當局理應依照《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》等正式機制，展開協商對話，按國際慣例與標準作業務實解決「水果暫停輸陸」問題。但中共卻以台灣當局不接受「九二共識」為由，不履行上述協議之執行。

在兩岸情勢敵對及台灣農業赴陸投資的熱潮已過，各省市所能提供對台灣農業的政策誘因，多已透過兩岸農業園區加以推動，此次政策上的開放幅度相對有限，預估「農林22條措施」執行成效應相當有限。

值得關注是，2021年2月中國政府發佈「中央一號文件」、1月召開中央農村工作會議，及2020年12月召開中央經濟會議，皆高度重視農產品「種源」、「種質」之種業問題。這顯示中國已將「種源」、「種質」視為發展農業現代化之「重中之重」。其中涉及對台政策部分，即是「農林22條措施」。

Photo Credit: 中央社

中國對台農業統戰與交流合作

台灣政府各業管相關部會紛紛提出批判及對策，從執政的民進黨來說，這實為是一種農業統戰，不僅利於中國本身振興鄉村發展戰略，提高其社會主義現代化強國地位；同時更是從屬中國國家統一政策環節。

大陸委員會宣稱這是「名為惠台、實則利中」政策措施，其目的在磁吸台灣農業人才、資本及技術，是對台統戰的手段；而農業委員會直指台灣到對岸投資有相關管理，針對核心國家農業科技也有相關規範，提出中國惠台措施不會有太大效果。

首先，中國對台政策採取農業統戰策略

中國欲藉台灣資金與技術，協助自身發展基礎農業，陸續對台推出利多措施。例如1997－2006年設置「海峽兩岸農業合作試驗區」、2006－2011年成立「台灣農民創業園」、2005年公布15種原產於台灣的鮮水果零關稅、2007年公布19種台灣農產品（含蔬菜、茶）零關稅、2010年海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單，公布18種農產品（含秋刀魚、石斑魚活魚運搬）3年降至零關稅等等所謂「惠台」措施。

兩岸農業交流因藍綠政黨色彩而有所差異，由於台灣政黨內部欠缺一致性兩岸政策，從而利於陸方積極拉攏台灣政黨、政治人物及農會等相關團體，進行農業統戰。

台灣許多優良的品種、種苗與技術等，可能經非法管道隨人員交流與投資等流出到中國。若干中國地方政府藉由設置各種台灣農業試驗區、創業園區吸引資金、技術及人才、種子，透過利用當地廉價勞工與土地成本生產，與台灣進行國際市場競爭。這除了搶佔台灣農產品原有的國際市場外，甚至透過小額貿易、走私或回銷打擊國內農產品價格，影響農民收益及產業發展。

其次，「九二共識」成為兩岸農業交流與合作的「政治前提」或「通關密語」

近年來，中國政府藉由設置「兩岸農業試驗區」及「台灣農創園」，已經產生群聚效應及示範作用。儘管民進黨政府執政以來，兩岸農業合作及交流，無法展開兩岸中央層級政府機構或兩岸兩會對話與協商，但在民、共無「九二共識」政治前提下，2016年泛藍政黨執政八縣市首長曾進行兩岸城市交流，爭取獨享到農產品採購等八項利多；2019年泛藍獲得15席次地方執政，尤其高雄市長韓國瑜亦組團赴港澳中進行城市交流及進行農產品採購銷售，維持兩岸最低限度農業交流與合作。

最後，中國政府採取單向拉攏融合措施

事實上，中國並無全面封鎖或壓制兩岸農業合作與交流，而是改採單向融合方式。例如透過城市交流與泛藍或第三勢力柯文哲執政台北市進行互動。這既有利於透過農業合作與交流，與台灣泛藍政黨和第三勢力維持互動。

或者是民進黨執政縣市，則偏向與泛藍主政議會交流；同時也有利於吸收台灣農企及農才、資金及技術、優良農產品種。同時，積極邀請退休之農業學者、試驗所及農改場專業農業人才；及台灣農會、農產運銷公司等農業組織進行交流。

中共當局近年因為非洲豬瘟、秋行軍蟲以及洪患等疫病天災，導致糧食安全出現危機，因此透過「農林22條措施」可吸引台灣人才到對岸解決糧食問題。

自1997起陸續設立「海峽兩岸農業合作試驗區｣及「台灣農民創業園｣，經由提供土地、租稅、融資及相關配套服務等優惠政策，吸引台商、台灣農民赴中國投資，引起台灣社會對於赴中國投資之台商或農民將台灣農業技術、品種西進中國，更逐步邀請退休之農業學者、試驗所及農改場專業農業人才赴陸。

隨著中國農業技術大幅提升，近年來積極廣邀台灣農會、農產運銷公司等農業組織，協助中國農業產銷通路與組織之建構。

然而，單向拉攏農業投資效果十分有限，農委會報告指出：相對於2005年前出現投資高峰，近10年赴中投資農業件數每年皆未超過10件，包括2016年2件、2017年4件、2018年6件、2019年1件、2020年5件；且除2019年上揚外，投資金額不斷下降。

台灣具技術優勢或生產仍多的農產品，若是公告為「在大陸地區從事投資或技術合作禁止類農業產品項目」的409項內，這些違法投資或技術合作案件，會送經濟部投審會並依規定裁罰。顯見，政府在兩岸農業交流與合作中，扮演監督把關及踩煞車角色。

單邊行動、反統戰導致兩岸農業交流及合作下降

民進黨政府對兩岸農業交流及合作的「反統戰」作為，農委會批判上述「農林22條措施」是中國長期冀藉台灣資金與技術協助其基礎農業發展，各級政府屢屢出台各種名目之「惠台」措施，表面惠台，實際利中；並藉「同等待遇」或建立農產品「國家標準」等手段企圖矮化台灣。此措施主要將各省市或中國中央有關部會行之有年的相關補助條列整理或重新歸納，實係「新瓶裝舊酒」。

民進黨政府對中國政府的農業「反統戰」，具有解消農業西進的「磁吸效應」。

民進黨政府提出呼籲，中國內部土地、工資大幅上漲，其國內市場受制新冠肺炎疫情需求不彰，通路與價格風險高，在農畜產業生產上也受到如秋行軍蟲、非洲豬瘟等疫病的影響；外銷市場遭逢美中貿易戰及部分國家的圍堵，出口管道不順暢。此外，中國對農業之補貼措施，具有時間短暫性、取得不穩定性、審批不透明性、政策落實的不確定性等，台商近年實際投資件數不多，且農業投資與經營成本遠高於可能得到之獎補。

藉此政策澄清，試圖解消上述「農林22條措施」之磁吸效應。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航