CLOUDSEC 2021 年會 掌握第一手的資安趨勢與產業實務

2020 是加速數位轉型的一年，世界就在一夜之間發生了變化。而2021 則是典範移轉的世代，尤其未來急速轉變，光是上雲已不足夠，必須認真思考，打破既有框架，重新想像因應這日新月異的雲世代。

CLOUDSEC 從 2011 年開始就是業界資安好手企盼的年度盛會，2021 也將順應潮流，從實體轉為線上，並融合全球與台灣當地的資安議題 ：Zero Trust、DevOps Security、工控資安議題等，讓參與者更自由、彈性選擇參與適合自己的工作角色和專業能力。

CLOUDSEC 2021 企業資安線上高峰論壇 報名連結



會議時間：2021 年 11 月 16 日～ 11 月 18 日

Day 1（11 月 16 日）：全球趨勢和資安洞察 （英文議程）

Day 2（11 月 17 日）：資安威脅前瞻研究 / 產業領袖分享 / 資安生態協作與運作實務 （中文議程） 台灣地區前瞻研究 / 產業洞察 / 業界證言 / 資安實務 （中文議程）

Day 3（11 月 18 日）：CLOUDSEC CHALLENGE（TECHNICAL PRACTICE）（英文議程）

CLOUDSEC 2021 企業資安線上高峰論壇 報名連結

CLOUDSEC 2021 亮點：第一手資安威脅前瞻研究與資深研究人員的分析說明

趨勢科技全球核心技術部資深協理 張裕敏，將提供近年來數十個車子被駭的真實案例，帶您歸納駭客攻擊車子的思維，了解未來五年內駭客在電動車產業攻擊的藍圖。

趨勢科技技術總監 戴燊，帶您了解 5Ｇ專網的資安隱憂和風險，世界越來越快速便利也不容忽略的安全問題。

趨勢科技資安事故調查團隊經理 邱豊翔，將透過企業實際受害的調查案法分析，點破企業上雲網路安全迷思，並提供雲端安全威脅防禦策略。

另外還有產業領袖分享以及資安生態產業觀點，都是相當精彩的議程。

CLOUDSEC 2021 企業資安線上高峰論壇 報名連結

本文章內容由「趨勢科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。