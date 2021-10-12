2021/10/12,
健康

今日本土+0、無新增死亡，幼稚園確診師目前PCR接觸者採檢全陰性

今日本土+0、無新增死亡，幼稚園確診師目前PCR接觸者採檢全陰性
Photo Credit:指揮中心

我們想讓你知道的是

昨日的確診者幼稚園老師（案16411）疫調結果匡列後應採檢有118位，其中已採113位、陰性106位，7位尚在檢驗中、5位待採。羅一鈞表示，這起幼兒園個案目前沒有出現群聚狀況，專家評估更早的時候有隱形感染鏈。在評估警戒降級時，不明感染源的計算會排除掉這類久遠、非近期的個案。

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自保加利亞、馬來西亞及美國（2例）入境，入境日均為9月28日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。美國入境的其中1例在7月接種兩劑BNT疫苗，入境檢疫期滿之前驗出確診、CT值為35，過去沒有確診紀錄，醫療應變組副組長羅一鈞證實是突破性感染。

幼稚園老師接觸者應採118位、已106位陰性

副指揮官陳宗彥指出，昨日的確診者幼稚園老師（案16411）疫調結果匡列應採檢有118位，其中已採113位、陰性106位，7位尚在檢驗中、5位待採，居家隔離匡列了80位。

羅一鈞表示，這起幼兒園個案接觸者PCR都是陰性，目前沒有出現群聚狀況，專家評估更早的時候有隱形感染鏈。在評估警戒降級時，不明感染源的計算會排除掉這類久遠、非近期的個案，至於怎麼計算潛伏期還會再和內部專家做討論。

疫苗接種的部分，陳宗彥表示，截至今日1點，BNT第1劑接種符合資格有117多萬人、完成預約有92萬9千多人；AZ第2劑接種符合資格的有97萬多人、完成預約有66萬四千多人，預約的時間到明日中午12點。

針對第12期疫苗預約，發言人莊人祥表示，還在等AZ疫苗進來、也還在規畫分流預約，目前進入到最後階段，待明日確定後會報告。

1012_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率

有記者問到上週疫苗接種後不良事件通報，莊人祥指出，8日至11日總共新增251件疫苗接種後不良事件，其中有109件非嚴重不良事件、13件死亡還有129件其他疑似嚴重不良事件。

莊人祥表示，死亡的部分有新增5例AZ疫苗接種後死亡，年齡在56-95歲之間，接種疫苗後當天到87天發生；新增2例莫德納疫苗接種後死亡，年齡在71-75歲之間，接種後當天到4天發生；新增4例高端疫苗接種後死亡，年齡在45-63歲之間，接種後5天到43天發生；新增2例BNT疫苗接種後死亡，年齡在62-69歲之間，接種後3天到9天發生。

針對台中市疫苗接種後死亡個案，莊人祥指出，該名個案9月30日接種BNT疫苗，返家後只有接種部位的痠痛和疲倦等狀況，10月9日上午在家中倒地，到院時沒有自發性呼吸心跳，急救30分鐘後無效。死亡原因是心臟衰竭，家屬認為和疫苗不相關。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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