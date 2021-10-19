大疫苗時代來臨，台灣消費者心之所嚮？

文：許月苓

消費者態度穩健保守，但認為最壞的已過去

在最新調查中，可以看見對過去／未來一年的環境感受，從今年五月谷底開始，已逐漸呈現強健的回穩趨勢，「越來越糟」的比率已大幅下降；然而，認為會「越來越好」的民眾依舊緩步停留在三成，可以推斷，儘管台灣民眾認為疫情嚴重程度已有極大改善，但對未來的評估仍舊相較謹慎保守。從合理推測中，理由可能包括雖然疫苗施打率升高且逐漸普遍，但各種病毒變種仍來勢洶洶、難以掌握何時可能會再入侵；另外，民眾大多走向持不再追求「清零」的務實態度，一方面肯定疫情降級，然而防範措施與疫苗施打仍是必走的路，因此態度較為保守。

大疫苗時代來臨

值得關注的是，從今年前期疫苗施打意願女性偏低，到今日疫苗施打意願不分性別，比率均持固定，可以確定的是施打疫苗雖然不能完全避免感染病毒，但的確已成全民共識。調查中也顯示，沒有施打疫苗的民眾以「還未到施打順位」最多，約有六成；接下來為「擔心副作用」接近三成，再來是「希望能挑選自己偏好的疫苗選項」約一點五成，可以看到欲施打疫苗還是是大多數人的牽掛，施打順位與時間是尚未施打民眾心中念茲在茲的關切議題。

除了疫苗副作用，也須追蹤感染後遺症

此外，根據日本NHK十月十一日的報導，醫療單位追蹤20至70歲共457位感染者，發現過了半年、一年後，因為感染Covid-19所造成的後遺症依舊持續，包括嗅味覺異常、倦怠感、呼吸急促、毛髮掉落等，而在女性案例中，影響程度與時間均延續更久。[1]這也告訴我們，也許除了施打疫苗的副作用之外，我們也應該更深入、持續追蹤感染Covid-19民眾的身心狀況，以及他們的需求。

與疫情風險不定共存，面臨危機亦須轉型

圍繞著疫情警戒程度降級，以及各國開始計畫開放封城，也開始逐步勾勒與病毒可能性共處的生活藍圖，逐漸復甦的產業除了餐飲業、謹慎的國內旅遊業之外，從調查中可以發現三成二民眾未來一個月的消費預算也趨保守，許多消費者均會減少預算。然而醫療健康保健品依舊成為消費預算占比最多的項目，另外像是家用貨品、包裝食品，也都分別增加超過三成。可預見一種在家的生活模式，已逐漸根深蒂固成為消費模式熟悉的一部分。「宅」，可能會出現更多意義的翻轉或擴深擴大。

此外，在「支持店家」、「重返內用」的熱潮出現後，無論能持續多久，商家也勢必得推出因應消費者生活型態改變的選項，譬如要將「內用的體驗氛圍」推至極致，或是另一個極端：順勢提出方便的「家用選項」，例如咖啡店推出可以讓顧客在家自己輕鬆喝拿鐵的「冰濃縮液」等，一方面因應疫情推出新的商品，照顧舊客但也同時開拓新客源，同時持續耕耘咖啡店的獨特風格形象。

可出國旅遊風向仍亂，可能觀察明年是否有機會？

另一項備受眾人關注的，必定是「何時才能出國玩」的問題。這一方面取決於各國疫情狀況，也比須考慮到每個國家的疫苗施打情形。因此，之後或可能朝向簽訂「旅遊泡泡」的路線逐步開放，或者是「認定施打過疫苗+快篩」認證等兩種方向前進，這些在在考驗各國拿捏尺度，考量旅遊業以分流或小批試驗等方式進行，也是所有商家或個人引頸期盼的進展。

進入大疫苗時代的台灣，目前疫情的暴風雨看似暫歇，消費者的喜好或消費行為是否有所改變？這個問題緊繫於接下來的疫情狀況，所有人都必須培養且戰且走的韌型，以及期待商家提出更多有關「宅消費」的進化選項。

責任編輯：徐喬莉

核稿編輯：黃玟捷

[1] “コロナ後遺症” 感染の半年後にも4人に1人で… どんな症状？ 10月11日 18時31分https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211011/k10013301871000.html