從《007首部曲：皇家夜總會》到《007：生死交戰》，細數丹尼爾克雷格時代令人揪心的龐德女郎們

Without her, Hero is only O

機智過人、狂放不羈、高大健美、溫柔多情、身手矯健,若以蘇格蘭歷史學家和諷刺文學家托馬斯.卡萊爾(Thomas Carlyle 1795–1881)在1841年發表的《論歷史上的英雄、英雄崇拜和英雄業績》論述英雄史觀,即「人類歷史是由英雄偉人、帝王將相等少數精英人士所締造」,那麼半世紀以降,征服無數影癡、影迷的英國軍情六處007情報員,不但在惡魔四伏的架空諜報史中生死交戰,更在誰與爭鋒的當今電影帝國中縱橫天下。

曾於二戰1939年期間,在英國軍情六處MI6擔任特務的原作小說作者伊恩.佛萊明(Ian Lancaster Fleming,1908–1964)於1962年10月《泰晤士報》訪談中[1],道出小說/電影人物詹姆士.龐德其來有自:實為於波蘭擔任間諜的James Albert Bond(1928–2005)的高度浪漫化版本。[2]

若說吸金全球,屢屢獲獎的詹姆士.龐德小說電影系列,是對生前得隱姓埋名、默默無聞的國家特工的最高致敬,那麼此「高度浪漫化版本」的「女王密使」,在執行任務期間,甚或是卸下職權前後所接觸共事的「龐德女郎」們,則是催化詹姆士.龐德「高度浪漫化版本」的不可或缺,甚至為1963年美國通過同工同酬法案後,自由女性主義進程的濫觴。

「龐德女郎」們更間接推翻了蘇格蘭歷史學家托馬斯.卡萊爾英雄史觀中「否認其他人民群眾在歷史發展上的至關重要」的唯心主義論述。

Photo Credit: UIP提供 《007生死交戰》劇照

屏除1967年的惡搞戲仿版本,《007首部曲:皇家夜總會》於2006年大銀幕再度首發。出生於英格蘭西北部柴郡的丹尼爾.克雷格(Daniel Craig)是繼愛爾蘭裔的皮爾斯.布洛斯南(Pierce Brosnan)「退役」後,飾演影史第六任007情報員詹姆士.龐德。

不少影評、影癡批評,克雷格178公分且金髮碧眼的外型,不符合前任演員們詮釋高大黝黑、英俊瀟灑的「古典」龐德形象。雖說前任龐德們鼎力支持,本小姐則私心認為,出身於英國中產階級卻帶著藍領工頭氣息、粗魯邊緣化、不時賊頭賊腦的丹尼爾.克雷格,確實與優雅自持的龐德前輩們甚有落差。

而從2006年《007首部曲:皇家夜總會》至2021年的《007:生死交戰》,與龐德一起出生入死、纏綿悱惻的「龐德女郎」們,各各有亮點,身手皆不凡,反倒是翻轉了許多的影迷、影癡們對丹尼爾.克雷格龐德形象的失落,點亮了另一後現代的自由女性新主義。

自古有言「英雄難過美人關」,如果英雄無法解救異性,那麼龐德則無以為繼。左擁性感,右抱女郎,龐德女郎是嚴肅生猛劇情的解藥,是銀幕觀眾們的養眼良藥,更是延續龐德精力的強力春藥。

Photo Credit: UIP提供 《007生死交戰》劇照

從伊恩.佛萊明小說版本的龐德女郎,充斥性暗示的命名模式以及性暴力的過往,原作者對於女性獨立的鄙夷與疑惑,直至1995年大銀幕《黃金眼》飾演電腦工程師的Natalya(波蘭裔模特兒Izabella Scorupco飾演)堅毅不屈的韌度,身懷龐德無以觸及的專業知識,自此,闖關龐德女郎一貫性感花瓶角色的限制,也為爾後無數諜報戰女性角色,奠定真實深刻且饒富魅力的新開端。

從原作小說作者伊恩.佛萊明出版首部曲之始,1962年第一批尤物至2021年新女性主義的龐德女郎們,大抵歸類為性愛伴侶(Sexual Partner)、關鍵角色(Main sidekick)、蛇蠍美人(Femme fatale)以及代罪羔羊(Sacrificial lamb)四大類別,好些女郎們集上述性格與外型之大成,卻有不少發展出另一種女性英雌高度。

本文就以丹尼爾.克雷格就任龐德起始,分篇以片名為時間表,分別論述各有千秋,不時令人揪心的龐德女郎們。

2006年,《007首部曲:皇家夜總會》

《007首部曲:皇家夜總會》改編自原作小說作者伊恩.佛萊明於1953年發表的第一本龐德系列小說《皇家夜總會》。製片公司EON有意授與首次出演軍情六處特工龐德的丹尼爾.克雷格詮釋原作小說第一部的來龍去脈。

《皇家夜總會》小說介紹美豔自信、藍眼白皙的薇絲朋.琳德(Vesper Lynd)登場,想當然,弗萊明對於龐德女郎雙關語命名的偏愛始發於首部曲——薇絲朋.琳德是西柏林(West Berlin)的音素雙關語(Phonics Pun:讀者們可試試Vesper Lynd弱化連音為VES-PER-LIN,音近West Berlin),表明作為蘇聯情報局控制下的雙重間諜身份而迫對詹姆士.龐德不得不分裂的忠誠與愛情。

《007首部曲:皇家夜總會》電影版本中,伊娃.葛林(Eva Green)謎離、哀傷卻纖瘦美豔的多層次詮釋薇絲朋.琳德,兼具蛇蠍美人、性感伴侶、關鍵人物與代罪羔羊的複雜人性。

Photo Credit: 《007首部曲:皇家夜總會》

在前往蒙特內哥羅豪華特快車上與龐德拌嘴鬥智的出場介紹,驚艷了皇家賭場的在座貴賓,與大銀幕前的影癡、影迷。在威尼斯錯綜複雜的街景橋段,象徵薇絲朋.琳德的神秘動機,以及爾後在古樓爆破橋段的自我犧牲,身葬海底。

那雙兼具無辜與無情的藍綠色大眼,無不印證了「女人心,海底針」,讓影迷與龐德仍在薇絲朋.琳德的不解不捨之中,哀聲嘆息。伊娃.葛林獨立飽滿的龐德女郎角色詮釋,電影首映後,即掄元了2006年英國電影學院新星獎與帝國獎最佳新人獎。

2008年,《007:量子危機》

《007:量子危機》大抵可看作為龐德任務外傳,交織薇絲朋.琳德身份解謎同時,仍確立龐德任務敘事主線:一是阻止玻利維亞獨裁者與偽環保組織頭子間的不法交易,二則是疏理龐德與動機存疑的線人卡蜜兒(由烏克蘭籍的歐嘉柯瑞蘭蔻(Olga Kurylenko)飾演)都想為愛人復仇的惺惺相惜。

高䠷纖瘦,黑髮褐眼的卡蜜兒,與硬派冷酷路線的龐德如出一徹,都強悍獨立地孤軍奮戰,卻也有不為人知的深層恐懼。當卡蜜兒在海地被幕後黑手劫為人質,昏迷不醒之時,龐德隨即駕船營救;募資基金會晚宴上,龐德又再次搶先偽環保組織頭子,千金一髮之際成功解救卡蜜兒;在玻利維亞沙漠旅館,獨裁者與偽環保組織頭子間軍火交戰之時,龐德三度攜手卡蜜兒安全撤離。

生性怕火,飽受驚嚇的卡蜜兒在淋浴間蜷縮發抖、龐德西裝筆挺安慰擁抱一幕,或許影迷、影癡們已經高度預期惺惺相惜的倖存者們來個警戒放鬆後的翻雲覆雨(古典龐德版本的情節大多如此),然而《007:量子危機》劇組們就讓出生入死的兩位硬派邂逅,親親額頭、蜻蜓點水、點到為止。

卡蜜兒既非蛇蠍美豔、也不是性愛伴侶、又排除代罪犧牲的領便當角色,倒是比較像是龐德有一位膽識過人、強悍卻哀痛的胞妹。

Photo Credit: 《007:量子危機》

而2014年飾演改編自法國文豪福樓拜(Gustave Flaubert)《情迷包法利》性感少婦的潔瑪.艾特頓(Gemma Arterton),在《007:量子危機》中,扮演英國駐玻利維亞領事館的「上班族」。她那杏眼、噘唇、細頸、香肩、蠻腰、翹臀的滑潤身型,自視甚高卻深陷為龐德性愛伴侶,倒是與情慾解放的包法利夫人形象不謀而合:不但在《007:量子危機》中滿足了龐德角色的精子危機,也補足了影癡、影迷們之於卡蜜兒這個關鍵人物的高度期盼。

潔瑪.艾特頓所扮演的「上班族」費茲,實則是編劇們參考了披頭四歌曲〈Strawberry Fields Forever〉而得的命名靈感——Strawberry Fields-。這位角色屬性既無至關重要,也絕非蛇蠍美豔,就好如一片片甜美誘人,綿延不絕的鮮紅「草莓園」,垂涎欲滴,青春可人,不嚐可惜,反而還給影迷、影癡們複習1960年代至90年前期古典龐德女郎的性感花瓶形象。

潔瑪.艾特頓為了這個性格毫無發展,卻讓龐德悔恨莫及的代罪羔羊「上班族」一角,必須在拍攝首日的一死亡場景,從頭到腳都得被無毒的黑色油漆完全覆蓋。其敬業無畏的演出,又讓龐德女郎一舉拿下2008年帝國獎最佳新人獎。

2012年,《007:空降危機》

《007:空降危機》中,丹尼爾.克雷格三度詮釋深陷英國軍情六處MI6內外風暴的詹姆士.龐德。聽命於上司M夫人(茱蒂丹契(Judi Dench)飾)的軍情六處現場探員伊芙.曼妮潘妮(Miss Moneypenny,由出身英格蘭的娜歐蜜.哈瑞絲(Naomie Harris)飾),左右為難之中在土耳其瓦爾達高架橋任務中失手誤傷龐德。

三個月後,卻在澳門碼頭邊上的浮龍賭場與龐德聯合建功,翻轉了古典龐德小說電影版本中曼妮潘妮可有可無宛如一便士(money penny一名也是小說作者有意無意貶抑揶揄龐德女郎的鐵證)、身無絕技、缺乏人性深度、稍嫌喜劇化的秘書一職。

或許編劇選角們有意融合大英締國多種族的文化元素,繼1985年葛雷絲.瓊絲(Grace Jones《007:雷霆殺機》)以及2002年荷莉.貝瑞(Halle Berry《007:誰與爭鋒》)後,再度賦予非裔龐德女郎的多重面貌,可惜娜歐蜜.哈瑞絲清新甜美的詮釋徒留笨拙尷尬,即使與詹姆士.龐德有一場手持刮鬍刀,本應為危險又激情的貼身接觸一場景,完事後,「幾乎不留有任何化學反應」。

原本伊芙.曼妮潘妮這個老班底設定,應該是在龐德周旋女郎之間,反反覆覆被拋棄、背叛、甚至被迫失去後的感情砥柱,但是娜歐蜜.哈瑞絲德的稍嫌呆板的語調與表情,無以達成與丹尼爾.克雷格那「友達以上、戀人未滿」的曖昧不明與堅定情誼。

Photo Credit: 《007:空降危機》

反倒是中柬法混血的貝荷妮絲.瑪赫洛(Bérénice Lim Marlohe)飾演的神秘線人賽菲茵(Sévérine)的英式口吻與魅惑狐眼,以及與龐德的淋浴激情戲,倒是與伊娃.葛林在《007首部曲:皇家夜總會》性感謎離、蛇蠍美艷、破案關鍵的薇絲朋.琳德多有神似之處。

不過最令不少影評批評之處,在於龐德於澳門酒吧得知賽菲茵遭受過性虐待,爾後卻色誘她,成為整個龐德系列普遍存在的性別歧視[3]。

原本從1995年《黃金眼》電腦工程師Natalya闖關奠定的新龐德女郎,在2012年卻開啟倒車程序,也令許多觀者失望憤慨地認知,即使相隔半世紀,在電影版本中,與龐德發生性愛關係的女性總是被用過即丟。

賽菲茵的角色設定,不但只是凸顯歐美文化霸權對於亞洲可憐、悲慘刻板歧視(在電影中幻化為亞裔性奴隸),其實是當今父權主導下的影視界,對於性交易和性暴力高度不負責任的呈現[4],以性感女演員的造型,進而攻擊女性受害者,甚至有挑起厭女文化之嫌。

Photo Credit: 《007:空降危機》

從1995年《黃金眼》至2012年《007:空降危機》,獲獎無數的英國女爵士茱蒂丹契,七度飾演兩屆龐德上司M夫人。雖說無法蛇蠍美艷、激情四射,卻是有如堅強母親一般溫柔的存在,也是從小失怙、孤苦零丁的龐德的親情歸宿。

茱蒂丹契詮釋的M夫人的冷靜自持、淡然自若、卻又不失關懷的詮釋,俐落短銀髮外型與形象倒是揉雜了前英國首相鐵娘子柴契爾夫人,以及當今叱詫時尚界、充滿龐克前衛風格的薇薇安.衛斯伍德(Vivienne Westwood),絕對是至關重要的「龐德女王」。

當M夫人偶有失誤,遭到情報安全委員會的強烈質疑,飽受內外威脅下,與龐德一貫神秘冷硬、對話尖銳的外型,也漸進地退冰解謎。而《007:空降危機》中隱密處理龐德的(或是更確切地說,是當年屆44歲的丹尼爾.克雷格)中年危機:不但拔除任何可以穩固發展親蜜關係的龐德女郎角色,甚至令人折服的M夫人(母性/家庭的象徵)都得命喪龐德眼下。

這無法預知的空前危機,從天而降,有如劇中龐德蘇格蘭宅邸(Skyfall)的著火殞落,主題曲原唱愛黛兒強烈淒美的女高音唱著:「let the Sky fall/When it Crumbles…」,龐德的世界(甚至是喜愛茱蒂丹契的影迷們),幾乎全天塌地陷了。

2015年,《007:惡魔四伏》、2021年《007:生死交戰》

《007:惡魔四伏》與延宕多時,終在今年9月30日於倫敦舉行盛大首映的《007:生死交戰》,是丹尼爾.克雷格再造龐德系列電影票房奇蹟。

延續《007:空降危機》M夫人因公殉職的後軍情六處時期,並回鍋《007首部曲:皇家夜總會》薇絲朋.琳德拼死拼活而留下的神秘線索。龐德不但得面臨英國軍情處合併後中年失業的危機,又得直搗全球恐怖份子集大成「惡魔黨」的巢穴,還必須被迫處理崩壞邊緣的寄養家庭關係。

或許,焦頭爛額的情報特工,在高度壓力、母親角色缺席、還自毀老家宅邸的失魂落魄下,只好來者不拒,創造龐德原著小說與影史設定上的先例:與五十知天命、有義大利國民情婦之姿的莫妮卡.貝魯奇(Monica Bellucci)來段鰥夫寡婦之激情大戰。

雖然選角乍看之下,是龐德系列首度打破女郎年齡層限制,但是細看之餘,卻又不免起了之於龐德這個特工角色,對於女性受害後再度二次剝削的疑慮。莫妮卡.貝魯奇所飾演的大亨之妻之所以會一夜守寡,正是因為性誘惑的對象正是謀害親夫的殺人兇手,最諷刺的是,孤男寡女還是在女性枕邊人的葬禮上對上眼的呢。

Photo Credit: 《007:惡魔四伏》

五十知天命的龐德女郎用過即丟後,較令影迷、影評注目的龐德女郎一角,則以《藍色是最溫暖的顏色》一名大噪的法國實力派蕾雅瑟杜(Léa Seydoux)再次詮釋。

優遊於商業與獨立製片的蕾雅瑟杜所飾演的心理學家瑪德琳.史旺博士,豐滿健康的白皙身形,媚眼小嘴散發神秘自信的獨立堅強,優雅微笑時,門牙縫隙間卻透露出一絲絲的天真親和,絕非蛇蠍美人,也跳脫代罪羔羊的悲劇,卻是延續龐德血脈的關鍵角色。

Photo Credit: 《007:惡魔四伏》

戲路多變寬廣的蕾雅瑟杜也是除了第一代龐德女郎尤妮絲.蓋森(Eunice Gayson)之後,打破007電影57年的慣例,成為影史上第二位重登大銀幕的龐德女郎。

《007:惡魔四伏》之時,神秘成員白博士臨終前請託龐德守護獨女瑪德琳.史旺。龐德與瑪德琳各自從刺客黨中解救過對方一次後,恰恰好愛上了彼此。

或許這是編劇們對於龐德女郎戀愛史上首次的平等均勢,也是在母親角色過度缺席下(龐德從小失怙,中年危機之時又喪母M夫人,與龐德有過性愛關係的女郎們都無緣成為未來的母親),預伏了妻女與家庭的未來想像。

Photo Credit: 《007:惡魔四伏》

到了2021年《007:生死交戰》中,瑪德琳一躍水面而瞬間時空推展的橋段,大抵是導演凱瑞福永(Cary Fukunaga)最令觀者最激賞的鏡頭剪輯。龐德前妻薇絲朋.琳德喪身威尼斯瀉湖,瑪德琳兒時差點葬身挪威冰湖底,也間接暗示龐德的妻子身份與性格,皆如流水般神秘莫測。

與瑪德琳駕車至義大利馬泰拉度蜜月時,龐德隻身前往薇絲朋.琳德的墓前祭拜,念念不忘,卻遭到惡魔黨刺客伏擊。或許從來懷疑自我與習慣速食愛情的龐德,再次選擇拋棄女性,以求得自我平靜。

《007:生死交戰》前段,龐德選擇退休的牙買加,恰恰好是原作小說作者伊恩.佛萊明二戰後的隱居之地,佛萊明還將其宅邸命名為「黃金眼」(Golden Eye也是1995年龐德電影的片名)以紀念在二戰期間參與的秘密行動。

拉莎娜.林區(Lashana Lynch)飾演的諾咪,則是沿用007代號加入的新探員,自信爆棚,武打超群,但是以毫無姓氏,Nomi又是英語發音No Me「無我」的諧音,與原作小說作者伊恩.佛萊明無倫如何貶抑好些龐德女郎,倒是個個都有名有姓。

以此看來,非裔龐德女郎一角的可有可無,或許只是劇組選角時,出於回應非裔演員群抗議影視界的薪資角色分配不均,或許也是暫時緩解「Black Lives Matter」運動的陣痛期,但是拉莎娜.林區不免身陷取代龐德一角的性別與種族爭議。

雖說諾咪人高馬大,僵硬嚴肅的外型反映了在軍情六處的升職野心,但是相較葛雷絲.瓊絲《007:雷霆殺機》中的勢不可擋,以及荷莉.貝瑞《007:誰與爭鋒》裡的喜劇元素,拉莎娜.林區和娜歐蜜.哈瑞絲飾演的曼妮潘妮,雖然不至於淪為被龐德用過即丟的免洗碗筷,欠缺深度的表演風格卻也令觀眾們過眼雲煙,一看即忘。

Photo Credit: 《007:生死交戰》

倒是外型俏皮天真的古巴裔女星安娜.德哈瑪斯(Ana de Armas),翠綠大眼,性感無敵,呆萌可愛,略帶西班牙口音英語,飾演甫受訓三週的菜鳥特務帕洛瑪,一見面就抱怨龐德是遲到大王的無厘頭幽默感,爾後身手矯健,爆殺全場,風趣強悍的高度反差,完全無視於龐德在執行任務當中還想公事私用的趁機調情,倒是點亮了因公殉職的龐德女郎前輩們的愁雲慘霧。

與蕾雅瑟杜口徑一致,安娜.德哈瑪斯認為龐德女郎存在的目的——「並非為了在性愛和凝視上取悅特工007,也非任何男性霸權的附屬品」。龐德女郎更應該是飽經風霜的孤兒的一面明鏡、一個溫暖,甚至是一個完整的家庭。過往的龐德消費無數為性而生,為愛而死的女郎們,在《007:生死交戰》後,龐德卻願意為妻小們犧牲自我,拯救未來的可能。

Photo Credit: 《007:生死交戰》

但我們或許都疏忽了,機智過人、狂放不羈、高大健美、溫柔多情、身手矯健的詹姆士.龐德,也是少數幾個影史上幾乎完全被物化的性幻想對象。女人/男人、大人/小孩都很喜歡看歷屆龐德們的外表與身材肌肉吧?否則每回新龐德初選時,影迷怎會如此掀起如海嘯般的批評聲浪呢?

《007:生死交戰》後正式退休的丹尼爾.克雷格,不但在2021年9月獲封為英國皇家海軍榮譽中校,與所飾演15年載的詹姆士.龐德為相同的榮譽軍階,更在10月7號,在象徵軍情六處的特工代號,於粉紅磨石的好萊塢星光大道7007號,緊挨已故的第二代龐德羅傑摩爾(Roger Moore),名留影史。[5]

至於龐德真正的摯愛,當然是集蛇蠍美艷、至關重要、性感無敵的瑞秋懷茲(Rachel Weisz)囉,畢竟丹尼爾.克雷格在2011年與瑞秋懷茲在現實中結為連理了!

