2021/10/15,
生活

疫情時代的消費者產生了哪些變化，又有什麼值得關注的趨勢呢？

疫情時代的消費者產生了哪些變化，又有什麼值得關注的趨勢呢？
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我們想讓你知道的是

進入大疫苗時代的台灣，目前疫情的暴風雨看似暫歇，消費者的喜好或消費行為是否有所改變？這個問題緊繫於接下來的疫情狀況，所有人都必須培養且戰且走的韌型，以及期待商家提出更多有關「宅消費」的進化選項。

文：許月苓

消費者態度穩健保守，但認為最壞的已過去

最新調查中，可以看見對過去／未來一年的環境感受，從今年五月谷底開始，已逐漸呈現強健的回穩趨勢，「越來越糟」的比率已大幅下降；然而，認為會「越來越好」的民眾依舊緩步停留在三成，可以推斷，儘管台灣民眾認為疫情嚴重程度已有極大改善，但對未來的評估仍舊相較謹慎保守。

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大疫苗時代來臨

值得關注的是，從今年前期疫苗施打意願女性偏低，到今日疫苗施打意願不分性別，比率均持固定，可以確定的是施打疫苗雖然不能完全避免感染病毒，但的確已成全民共識。調查中也顯示，沒有施打疫苗的民眾以「還未到施打順位」最多，約有六成；接下來為「擔心副作用」接近三成，再來是「希望能挑選自己偏好的疫苗選項」約一點五成，可以看到欲施打疫苗還是是大多數人的牽掛，施打順位與時間是尚未施打民眾心中念茲在茲的關切議題。

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與疫情風險不定共存，面臨危機亦須轉型

逐漸復甦的產業除了餐飲業、謹慎的國內旅遊業之外，從調查中可以發現三成二民眾未來一個月的消費預算也趨保守，許多消費者均會減少預算。然而醫療健康保健品依舊成為消費預算占比最多的項目，另外像是家用貨品、包裝食品，也都分別增加超過三成。

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責任編輯：徐喬莉
核稿編輯：黃玟捷


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