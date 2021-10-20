《當女孩成為貨幣》：在夜店裡，女孩的身高就跟酒瓶的大小一樣，意味深遠

文：艾希莉．米爾斯（Ashley Mears）

誇富宴

人類學家一向對展示與揮霍財富的儀式相當著迷。當代美國人類學先驅法蘭茲．鮑亞士（FranzBoas）可說是最早記錄揮霍儀式的民族誌學者之一，他研究的對象是十九世紀晚期位於西北太平洋沿岸，也就是現在加拿大境內的部落。經由關鍵的消息提供者喬治．杭特（George Hunt）的引介，鮑亞士將部落中那種競爭性的贈禮與慶典儀式稱為「誇富宴」（potlatch）【譯註1】。

在誇富宴中，部落首領或貴族為了提高自己的地位或等級，會向客人贈送大量的食物、羊毛毯或銀手鐲等禮物，大肆揮霍財富。誇富宴儀式通常是以一場盛宴開始，以一場大火為終，有時甚至會直接破壞財產，比如把毯子扔進火裡、打碎獨木舟，或者把祖傳的珍貴銅器丟進海裡。正如法國人類學家馬塞爾．牟斯（Marcel Mauss）所言，這些行徑具有享樂的性質：「無論就效果或就現實層次來說，人們不但會送出有用的東西、過度消費大量美食，甚至會只為了享受破壞的樂趣而破壞。」【譯註2】

誇富宴是一種在不同社會中歧異度很大的習俗，這個詞彙被用來描繪各式各樣的揮霍儀式，包括阿茲特克人的奴隸祭祀行為，也包括馬歇爾．薩林斯（Marshall Sahlins）針對美拉尼西亞（Melanesia）社會秩序的研究中，對「大人物」（big-men）的描寫。儘管有各種變異，誇富宴多半都是由希望追求聲望和地位的團體領袖所舉辦。

當貴族所贈予的禮物貴重到對手無以回報，就會挑起對手的恥辱感，同時確立贈送者的宰制地位，那就是地位高下立判的時刻。乍看之下，贈送珍貴禮物似乎是一種讓社會更平等的行為；即便就物質意義上來說確實如此，但它同時也會創造地位上的不平等。在這個過程中，主人雖然耗損很多財富，卻也能在同儕之間獲得社會肯認。

成功展現寬宏大量的主人將能獲得「大人物」的地位，繼而令他享有威望—即便僅限於一個特定的社會次群體範圍內。正如人類學家大衛．格雷伯（David Graeber）所述，此人物將變得「無比重要，毛毯或其他財物宛如雪崩般陷落崩塌，讓周遭的所有人變得富足，同時也令他們受到危害」。

格雷伯繼續寫到，誇富宴是一種既具有侵略性，作風又慷慨的詭異組合。人類學家不僅把這種儀式性的揮霍行為視為獵奇或非理性的實作，更看見了背後的深刻意涵，視之為一種展現與建立社會階級制度的方法。 誇富宴與階級息息相關，它可能俏皮有趣或違法亂紀，但永遠都根植於聲望和權力的社會運作系統之中。

即便這些經典研究看來陳舊過時，但民族誌研究卻不停在許多意想不到的當代環境中，看見誇富宴的蹤跡。長期關注美國鴉片類藥物使用狀況的記者山姆．奎諾伊斯（Sam Quinones）就發現，誇富宴其實是墨西哥毒販勞動供應鏈的一股驅動力。

墨西哥南部有個名為薩里斯科（Xalisco）的小鎮，鎮上的農家男孩會向北來到美國的鏽帶（rust belt）【譯註3】，替他們的親戚交易黑焦海洛因（black tar heroin）【譯註4】，幾個月後他們會衣錦還鄉，口袋現金滿滿，並從事炫富行為，急欲人知。他們會在家鄉蓋新房、買新車、贊助節慶活動，還會帶回整個行李箱的 Levis 501 牛仔褲，發送給在心底佩服他的親朋好友。正是這種佩服、敬畏感，促使其他男性再前往全美各地販賣海洛因，追求利潤，然後返鄉揮霍。

在部分亞洲地區，炫耀財富的行為也是商業交易中相當重要的一環。人類學家庄思博（John Osburg）曾研究中國成都的富商是如何透過招待政府官員到高級餐廳、卡拉OK與酒店娛樂活動，以建立自己的地位，在這些宴席中，總會有吃也吃不完的餐點菜餚送上桌。成都的誇富宴形塑出一種陽剛性質的社會連帶關係，將商業網絡和地下黑幫串連在一起。在改革開放後的中國，商界與黑道幾乎已經同流。

世界各地其實都能看見誇富宴的影子，譬如在婚禮現場或賭場的各種餽贈行為；譬如每個學年，各大校園的兄弟會也總以夜夜笙歌為目標，來舉辦他們的迎新派對；譬如「 Instagram上的有錢小孩」（Rich Kids of Instagram）裡的所有貼文也是如此（這個部落格收錄了世界各地年輕富豪的鋪張浪費、奢華誇張的行為，如焚燒鈔票，或者洗香檳王泡泡浴等）。

二十世紀初期，經濟學家范伯倫抨擊精英上流社會，就彷彿人類學家鮑亞士筆下那些「原始人」一般，都有一股衝動，想藉由「令人反感的消費」來炫耀自己，進而在各自所處的公眾中，尋求社會地位。但范伯倫的分析過度依賴一個沒有根據的假設——他認為新富階級是自然而然就會出現這種行為。嚴格說起來，誇富宴其實不能算是有錢人的特徵，因為它有悖於另一種對消費的想像：炫耀往往被視為庸俗粗鄙之舉。

舉例來說，十七世紀的荷蘭富裕家庭就是非常不喜炫富的消費者，對於自己的財富，他們傾向低調。在當代，大部分的矽谷新富階級也都崇尚這種強調克儉、低調奢華的文化規範。社會學家瑞秋．雪曼（Rachel Sherman）的研究也顯示，紐約的上流社會並不喜歡行事奢華鋪張。在許多情境之下，財富都是需要被隱藏起來的；因此，誇富宴要能出現，勢必得先有足夠的集體努力，才有辦法協調、搬演這種大規模的誇張浪費行徑。

每一場誇富宴都會極具戲劇化地呈現從屬與宰制之間的關係，VIP夜店也不例外。藉由研究這場展演的組織過程——性別化的隨行人員、舞台、道具以及夜店的配置——我們就能理解到，有錢男性是怎麼在一夜之間成為「大人物」的。

浪費的舞台

乍看之下，夜店似乎只是個乘載自發性樂趣的地點。然而，無論是在邁阿密或坎城，夜店其實都是個經過縝密規畫的空間，能夠提供一個固定化的腳本，讓浪費行為得以開展。首先，夜店會塑造出奢華的外觀，試圖吸引有錢的消費者。夜店裝潢總是富麗堂皇，搭配最先進高檔的燈光和音響系統，對傢俱和內裝的細節也總是極其講究。

有一間夜店特別進口成熟白樺木和鍛鐵製的露台傢俱，塑造一種異國咖啡館的氛圍；還有一間夜店的天花板鋪上深色麂皮搭配飽滿的琥珀色燈光，客人得先穿過一條拱門狀金色隧道才會進到店裡，夜店入口儼然成了一個可以通往富麗世界的祕密通道。這些空間的設計與裝修所費不貲，有些甚至可高達兩百萬美元。

其次，夜店經理會細心安排座位。形象公關的桌席多會被策略性安排在店內角落，創造一種美女如雲的錯覺，而客戶則會被悉心安排到符合其身分重要性的桌位。大客戶會安排在DJ附近——也就是全場的焦點，整個晚上的音樂與能量都會從這裡發散出來。在明星DJ和電子舞曲蔚為流行之後，更是如此，人們也會特別來夜店看DJ表演。在某些夜店，DJ每晚的酬勞可能超過五萬元，就連一晚六位數的演出費都已經非常普遍。

大客戶會是店內的焦點，當他們撒錢消費時，所有人的目光都會集中在店裡那些蜿蜒閃爍的煙火光芒之上。多數夜店都會把桌子放在稍微高起的平台上，高度至少三十公分，有些則會更高，這樣客戶們才能從高處俯瞰舞池中那些充場的客人。此外，坐桌席的客人很可能會站在沙發上，或者坐在沙發椅背上。這種桌席安排方式就有點類似過去的宮廷社會會依照貴族等級；區分各自的桌子的高度。

某次德瑞曾坐在Club X 他桌席的沙發椅背上，觀察店內的人潮逐漸飽和，裡面的人幾乎不可能穿過人群抵達對面的吧台。「只有很有錢或者很性感的人，才能坐在這裡，」他說，「得要是這種人才有資格進來。如果不夠有錢，你就不屬於這裡、也就不會有一張桌子，看看四周就知道了。」德瑞坐在高處，他指的是下方那些人，接著又說：「不然你要去哪裡？總不能在酒吧站一晚上吧？沒有桌子的話，你能去哪裡？」當然，確實可能有男人會在酒吧或舞池邊緣站一整晚，沒有桌席可去，而這麼做，也就暴露了他從屬的社會地位。

藉由相對位置和高度，每個人都可以輕易辨識出哪些人是重要客戶，因為無論是在邁阿密還是聖特羅佩，每間夜店裡的空間安排邏輯通常都相當一致；之所以如此，是因為這些空間的室內設計往往都是同一群人經手的。

在這裡，最重要的地位象徵或許莫過於女孩了。女孩會被展示在店內的各個關鍵角落，也被鼓勵要在最吸睛顯眼的地方跳舞，譬如在椅子、桌子上，以及客戶周圍那些高高在上的宴會沙發上。女孩如果坐下來，馬上會被公關頻頻關切——「寶貝，哪裡不對嗎？」、「怎麼了嗎？」

為了要徹底展現女孩的價值，她們不僅得居於店裡的中心位置、看起來魅力四射，最重要的是，必須要非常高。當前最流行的穿著是至少十公分高的厚底高跟鞋，而幾乎所有可以坐到公關桌席的女孩子身高都超過一百八十公分。女孩的身高就跟酒瓶的大小一樣，意味深遠。桑普森解釋道：「那會讓人留下印象。」如果有某個女性走進來，而她個頭比所有人都還要高，那麼馬上就會抓住他人的目光，男人都會想和她說話，但同時又全都會被這名女子震懾。

有些夜店會提高模特兒或名人附近桌席的價格，有些夜店則會直接特別保留下來，作為鯨魚客戶的專屬福利。公關帶來的隊伍經常會換桌，有時會直接坐到另一端，有時則可能是換到隔壁桌，有時也可能應客戶的要求，坐到他們那桌。有一天晚上，我們整桌搬到比較靠近DJ的位置，我詢問理由時，菲利普回答：「有個大戶快要來了，所以希望我們坐到那邊。」他後來解釋：「很多人雖然有錢或有獎金要花，但他們身邊沒有美女，所以我們要把整個派對帶過去，讓他們的場面更好看。」

就和女孩一樣，香檳酒瓶也具有炫耀客戶花費的功能。由於在歐洲革命之前，香檳被視為專屬貴族社群享用的奢侈品，因此至少過去一百年來，香檳酒都被視為與特別的慶祝活動以及精英社群有關。

香檳是一種非常適合派對情境的酒精飲料，它的酒體清澈但有氣泡，可以恣意地搖晃和噴灑，但卻不會像紅酒那樣讓大家狼狽不堪。香檳品牌「酩悅」（Moët & Chandon）每十年只會發行大概六個年份的頂級香檳，也就是香檳王，而且每瓶都會先經過六、七年的存放才會發售。在我做田野調查期間，最常被購買、贈送、浪費，以及閒置未開封的是二○○九年的酒，藉由破壞這些綠色瓶身的香檳象徵的年份與財富，地位油然而生。

酒瓶也會透過外觀設計來展現其昂貴價值。二○○二年，香檳王推出貼有夜間螢光酒標的瓶身設計，格外適合在夜店這種光線昏暗的空間，露出其經典品牌酒標。公關很常貼出附近出現這種螢光綠的自拍，有些人甚至直接把成堆的酒瓶照設成他們Facebook 的封面照片。大家也很愛拍桌上堆滿酒瓶的畫面，那些酒瓶上也同樣會有各種亮晶晶的裝飾。雪樹伏特加跟培恩龍舌蘭的瓶身內部會隱隱發光，當酒要送上桌時，瓶身會在人群中穿梭，宛若一顆漂浮在群眾上方的彩色寶石。

瓶身大小也很重要。夜店酒單上開始出現愈來愈大容量的酒，而且酒名往往都跟聖經有點關係，譬如三公升的耶羅波安（jeroboam）、六公升的瑪土撒拉（methuselah）—這幾乎已經是一般容量的八倍了。在Clubd X，每瓶水晶香檳的售價約為四萬美金，隨著瓶身尺寸逐漸增大，價格也會呈指數成長（而非倍數成長），因為瓶身尺寸並不等於酒精容量，因而更顯尊貴。

有時酒瓶重到女服務生搬不動，所以會由體型壯碩的保全人員協助把酒瓶搬到桌上，用肩膀把酒瓶吊起來，再倒入精緻的香檳酒杯裡。由於烈酒通常銷售得比較慢、數量也比較少，所以通常最大尺寸的烈酒會是一．七五公升。夜店會精心部署這些貴重的香檳酒瓶，並安排遊戲和展示來促成這些消費儀式。為了鼓勵客戶消費，經理或老闆可送禮到他的桌上。一瓶店家贈送的香檳，必然會刺激更大程度的互惠回饋行為。

四十五歲的唐是香港一家VIP夜店的老闆，同時也是世界各地其他夜店的酒客，他就說，重點在於時機：「當我看到別人開始點酒，我就也會開始點。」在他自己的店裡，為了刺激客戶持續買酒，唐解釋道：「如果我送一瓶香檳王過去，他們會怎麼做？他們必須要再買一瓶或兩瓶，或者買一瓶更大的！就是這樣，然後只能一路往上，不能往下買。」透過這個流程，夜店老闆形同是親自參與生產、指導店裡的花費行為。

夜店老闆通常都知道自己店裡最大的客戶是誰，而且也會頻繁和他們互動。香港夜店老闆唐就說：「那些人，一心就是想要炫耀。我總是說夜店就像個拳擊場。你讓他們進來，他們才能這樣」—話說至此，他彎起上臂的二頭肌來示意。於是他便想出了一個點子，他會點亮一把手電筒，把它叫做「火炬」，把它掛在當晚會付帳的人頭上：「這樣大家就知道是誰在付錢了。」

「今晚要開戰了！」一名坐在鯨魚附近的夜店股東傳了一封簡訊，告訴他另一條鯨魚也抵達了，而這激起他的競爭心。正如海明威（Hemingway）在鬥牛比賽中所觀察到的——「沒有競爭的鬥牛毫無意義可言」——競爭將使當晚變得更精采熱鬧。

經理會刻意讓鯨魚們坐在DJ台附近的桌席，透過公開比較消費的多寡來刺激競爭。夜店經理希望，其中一桌的大筆消費可以刺激另一桌的大筆消費。夜店會像添子彈一般為鯨魚們加酒，而鯨魚們也確實會象徵性地相互開火比拼。隨著戰況愈趨激烈，就可能升級成「香檳戰爭」（champagne war），這個用來譬喻競逐場面的用語，正適合描述這種儀式性的美酒誇富宴。

有時候，VIP的誇富宴不一定有對手，單純只是要展現消費者的慷慨大方，譬如鯨魚會贈送店裡每桌一瓶香檳。有時候派對結束時，大家會人手一支鯨魚贈送的全新未開封香檳王——雖然在街角酒舖那一瓶要價約兩百四十美金，但在夜店酒單上，一瓶香檳王售價可能是五百到一千五百美金不等。

在邁阿密的某個晚上，桑托斯的女孩要離開夜店時，就拿好了幾瓶全新未開封的香檳王上車。「親愛的，拿走吧，」我們離開店門口時，一位公關說，「不然會被丟掉。」當他們駛出夜店停車場時，他們順手送了一瓶給一個站在自己的吉普車上跳舞的人。他超級開心。

香檳列車會送上的酒水往往超出客戶們能喝的量，接著他們會把剩下的酒水直接銷毀。太平洋西北沿岸部落的誇富宴通常是以盛宴開始、以大火結束，在夜店也類似，當買酒買到一個程度，就可能出現「香檳雨」（champagne showers）—現場多餘的酒瓶會被拿來徹底搖晃、噴灑，然後全部倒到附近的狂歡者身上，即便可能徹底毀掉他們身上的設計師精品衣物也在所不辭。

這種浪費行為將會成為店裡的注目焦點，其他的狂歡者會一面對這場展演稱慶喝采，一面拍下或錄下這些奇景。香檳列車、香檳戰爭或者香檳雨，全都帶著玩樂的光環，好讓這些過度鋪張的展示看起來不那麼嚴重。為了增加樂趣，夜店經理有時還會向客戶提供套裝方案，額外贈送一些比較便宜的普羅賽克氣泡酒（prosecco）或氣泡白酒，用來噴灑。

有的顧客還會從高處灑落一疊又一疊的一元紙鈔，讓這些綠色紙鈔從高空落下，這個動作在嘻哈樂中一般被稱為「撒錢」。有些夜店以戲劇化的消費著稱，被稱為「酒瓶舞台」（bottle staging）。據報導，洛杉磯有間夜店會讓一群吊鋼絲的「飛天小矮人」（flying midgets）將大戶點的酒送到桌邊。

在曼哈頓的Club Jewel，如果在星期六下午的早午餐時段點昂貴的酒，就會有穿著超人、蝙蝠俠或神力女超人服裝的人把酒送來。有些夜店會藉由音樂或劇場效果進一步操縱觀眾的注意力。為了昭告某人剛有一筆大額消費，除了煙火棒外，店家也可能直接要DJ中斷音樂——「倫敦的艾力克斯（Alex）來了！他剛花了十萬塊買了香檳王！」。有一位二十四歲的客戶給我看他在洛杉磯（他的金融軟體公司所在地）花錢買酒的照片，並且吹噓自己在過去半年內，已經花了五十萬元買香檳。在他的照片裡，桌子附近的人們手上拿著一張張的手舉牌，拼出他姓名的首字字母，當他有大筆消費時，他們就會高舉這些手舉牌，而店內DJ則會開始播放「他的歌」——米克．米爾（Meek Mill）的〈我是老大〉（I’m a Boss）。

絕非偶然，這首歌有一句歌詞如下：「你是老大；你不在意那要多少錢。」就連杯盤狼藉也是展示的重點。在聖特羅佩的尼基海灘俱樂部，每到派對期間，一箱又一箱的空酒瓶會直接放在買家的桌子旁，當作破壞性展演的證據。有時候，女孩們為了跳舞，會把她們的高跟鞋脫掉，然後把魯布托紅底高跟鞋這種標誌性的名牌鞋款和香檳酒瓶，一起放進酒桶裡—徹底展現出這群人多到有剩的性與金錢。

然而，前述這種狂野激昂的情緒，全都是一套經過腳本化組織而成的結果。這個場域裡存在著一套可以預期的社會互動秩序，每晚一再反覆上陣：隨從人員開始聚集、舞台得要清晰可見、道具也開始出現，隨著現場氛圍逐漸熱絡起來，酒瓶開始出現，而人群的歡騰也逐漸升溫。不妨想想另一個截然不同的情境，那是在兩個VIP大戶之間所爆發的真實衝突。二○一二年六月某個星期四清晨，蘇活區一間名為W.i.P.的VIP夜店裡，R&B歌手克里斯小子（Chris Brown）跟饒舌歌手德瑞克（Drake）以及他們的隨扈就爆發了一場肢體上的尬酒衝突。

眾所周知，這兩位歌手之間的緊張關係源於他們曾先後與歌手蕾哈娜（Rhianna）交往，這兩人的衝突從在桌席間互扔冰塊，逐漸升級為把香檳酒瓶當作飛彈互丟。這場流血衝突造成數人受傷，其中還有一名澳洲旅客因為被酒瓶砸傷頭部，需要縫十六針。經過警方調查後，全案以危害他人安全的罪名，起訴兩名歌手和夜店。這場涉及肢體衝突的酒瓶之戰凸顯了VIP夜店平常是如何將競爭行為昇華到一種僅具有象徵意義的層次，參與者除了喪失一時的地位之外，通常不會陷入真正的危險。

消費者的地位高低主要透過身體、空間、金錢等面向做出區隔，而用來展現差異的標記多半會被物化，是以酒瓶大小、酒瓶數量，身邊圍繞的女孩身高、美貌和豐富程度來展現。一間食品企業的CEO就說：「如果有桌席可坐，那代表你是個有價值的人。」這個五十多歲的男性從一九九○年代末開始，就一直是各大VIP夜店的常客。雖然他現在已不再夜夜笙歌，也不太像以前那樣花大錢買酒，但他清楚地記得過去夜店是如何替他建立地位，又如何讓女性對他印象深刻。

「如果你穿戴的鞋子跟手表夠好，她就會知道了。不過除了那些之外，一個人去夜店的時候，現場有幾百個男人，要如何顯示你跟其他人的不同？你知道的，只要買個三百瓶香檳，然後把它們全都灑到牆上，讓每個人都知道：『嘿，我才是贏家。』只要有很多女孩、很多香檳、人坐在主桌，不是那些角落的位子；在VIP店坐主桌，那你就是贏家。」

贏家、大人物、老大：這些全都是刻意組織出來的成就。更有趣的是，得以成為整個展演的一部分這件事，對於來充場的、富裕的觀光客，以及坐在比較小桌但實際上卻負責資助整場表演的人來說，都大有吸引力。

譯注

[1] 誇富宴有時亦會譯作散財宴或贈禮宴，這個詞最早來自研究者針對西北太平洋海岸部落原住民的習俗，但後來發現在其他社會也有許多類似的實作。除了書中提到幾個當代例子之外，亦有學者認為台灣廟宇慶典中的「醮典」也常有類似的意涵。

[2] 關於牟斯這本書，可見汪珍宜、何翠萍譯之《禮物：舊社會中交換的形式與功能》（二○○四）（遠流出版）。

[3] 鏽帶亦譯作鐵鏽帶，特指美國某些過去曾經強大的工業部門萎縮而導致經濟衰退、人口減少的地區，主要由五大湖區城市群組成。這些地區在二十世紀時主要是美國製造業或重工業原料的生產地，也被稱為製造業地帶或鋼鐵地帶（Steel Belt）；不過，自二十世紀中葉之後，美國的鋼鐵、煤炭以及製造工業逐漸衰退或向海外轉移，這些區域裡曾經繁華的都市便開始「生鏽」，而出現經濟衰退、城鎮頹敗以及貧窮加劇的狀況。不少學者與報導都指出，鏽帶地區飽受失業困頓的底層勞工白人階級，是促成唐納．川普成為總統的關鍵。

[4] 黑焦海洛因是一種經過粗糙加工所形成的海洛因型態，由於未經適當乙醯化，大量殘留的雜質使得有些部分質地黏稠如焦油，有些部分則堅硬如煤炭。

書籍介紹

本文摘錄自《當女孩成為貨幣：一位社會學家的全球超富階級社交圈臥底報告，揭開以性別、財富與階級不平等打造的派對勞動產業赤裸真相》，臉譜出版

作者：艾希莉．米爾斯（Ashley Mears）

譯者：柯昀青

妳以為自己免費得到了什麼，其實是在廉價販賣妳最珍貴的東西……

跟著社會學家臥底美女、美酒組成的「美妙」夜生活圈

看富人豪宴與奢華派對中，勞動交換、性別權力與金錢的綿密關係

如何建構出全球超富階級複雜而隱微的社交潛規則

又怎麼讓女性在其中被層層剝削而不自知，甚至樂於如此？

單瓶一千七百美元的高級香檳，瓶身貼著閃亮煙火棒接續上桌……

苗條標致的模特兒成群站上桌面與沙發熱舞，展現著美女的身體資本，努力成為全場「嬌」點……

金融投機界的「鯨魚」為全店客人送上名貴的龍舌蘭，以贈酒的方式向眾人炫富……

有錢男客包下桌席，享受VIP尊爵感，一晚「開桌費」可達兩千美元；若有模特兒隨行，價格可議……

公關承諾夜店自己會帶十五名派對美女進場，為店家增色，一晚公關費索價一千美元……

派對前的暖場晚餐，統統為店家招待；前提──妳得是身高與美貌都「合乎標準」的優質女孩……

在租金高昂的紐約，讓公關提供妳免費住所？可以，交換條件：外表得要夠吸引人，並且平日須固定到夜店狂歡到至少凌晨三點……

作者艾希莉．米爾斯在「美模和美酒」（models and bottles）的世界裡度過了十八個月，

並根據這段期間的田野調查工作，寫下了這本頂級夜店與派對現場的第一手紀錄。

米爾斯集社會學家、作家和前時裝模特兒身分於一身，憑藉過去在時尚產業的歷練、

所謂「夠好」的外表條件，外加社會學者的洞察力，要帶讀者深入如紐約、米蘭、

坎城、邁阿密等派對聖地中既高檔、又不隨便對大眾開放的夜生活狂歡現場。

無數個深夜，她隨著夜店公關入場，以派對「女孩」身分直擊富豪們鋪張的享樂活動，

並試圖理解其中金錢、權力關係與性別結構的運作。

在田野工作期間，作者見識到浪擲千金只為了富豪取樂的生日派對；

法國南部海岸成排的奢華遊艇不時招攬美女登船；乃至於昂貴香檳在富人手中胡亂噴灑、浪費。

她更注意到，派對女孩把外貌當成資本，藉此換得免費餐飲、酒水，以及與權貴同樂的機會。

與此同時，她們的存在拉抬了男人的地位，充實了夜店、公關與場地提供者的荷包，

而女孩們卻毫無半點金錢報酬。儘管在各種由男性主導的交際場或社交圈裡，美麗女孩形同珍貴資產，

但她們卻是結構中相對弱勢者，青春胴體更得任人殘酷地議論評價。

現今，高踞金字塔頂端的富人階級不斷窮盡炫耀性消費之能事，

交際場內有美食、美酒之外，更少不了「美女」。看似無關緊要的派對與狂歡活動，

卻充斥著金權關係、女性外貌、財富展演、地位宣示、身體剝削等因子的交互作用。

作者藉著親自深入現場，將其中複雜的生態仔細進行分析與剖解。

本書呈現了今天這財富極度不均等年代某種真實而殘酷的社會斷面，

而地位、美貌與金錢就是人人在瘋狂下注的籌碼；各方賠率與勝算，卻總不盡公平。

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航