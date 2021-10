荷蘭必吃的五大街頭美食，你可以用這些英文形容詞來描述食物的口感

Kroket這個詞其實源自於法文的croquette,從動詞「croquer」變化而來,指的是咬下酥脆食物時發出的喀滋聲響。荷蘭人的飲食文化不乏各種油炸食物,除了薯條之外,位居炸物排行榜第二的就是可樂餅了。荷蘭的可樂餅為長條狀,內餡有燉牛肉、起司、魚片、奶油白醬,有時候也會視當季新鮮食材加入蝦子、蘆筍等食材,口味選擇非常多元。荷蘭人對kroket的瘋狂到什麼地步呢?麥當勞會提供專屬的可樂餅漢堡套餐、路上隨處可見的食物販賣機也能隨時買到kroket,真的是對可樂餅情有獨鍾啊!另外,因為可樂餅的製作過程簡單,家家戶戶只要冰箱有剩肉、燉菜,機乎都會直接做成kroket,因此可說人人都具備製作kroket技能,想吃就自己做!

台灣人喝啤酒會配鹽酥雞、韓國人配炸雞,那荷蘭人呢?荷蘭人的啤酒首選下酒菜就是Bitterballen(炸肉丸)啦!Bitterballen源自17世紀西班牙統治荷蘭時期,荷蘭家庭將前晚的剩菜剩肉製成肉泥,炸成球狀作為今日晚餐開胃菜,這其實跟kroket的做法有點類似,只是形狀不一樣。Bitterballen在荷蘭酒吧裡是很常見的開胃下酒菜,通常都是用牛肉泥製成,但考慮到飲食差異,現在酒吧裡也提供由雞肉或豬肉製成的炸肉丸。

Bitterballen是複數名詞,由bitter跟bal組合,bitter在荷蘭文指的是含有藥草味的酒精性飲料,而bal則是指球狀物,因此組合成bitterbal這個單數名詞。

Poffertjes堪稱是所有來到阿姆斯特丹必吃的國民美食之一,圓而小巧的外型,一口一顆,讓人停不下來!Poffertjes是荷蘭傳統甜食,由酵母跟蕎麥粉製成,嚐起來跟台灣的雞蛋糕有異曲同工之妙,但是小販還會在小鬆餅上淋巧克力醬、糖粉,或搭配新鮮水果一起吃,口味更清爽。阿姆斯特丹街上隨處可見販售Poffertjes的小攤商,如果有機會造訪荷蘭,一定要親身品嚐荷蘭人愛不釋口的小鬆餅!

Olieballen直譯為「油球」,也就是荷蘭的甜甜圈,是冬季才會吃的一道傳統甜食。從12月開始,阿姆斯特丹各地街頭都可以看到許多流動攤販販售,許多家庭也會有自己的祖傳配方,對荷蘭人來說,是一道富有家鄉傳統味的美食。Olieballen從外觀上跟台灣的雙胞胎很類似,但是口感又較鬆軟些,而且會額外加入葡萄乾、黑醋栗或切碎的蘋果,並且再撒上糖霜或者肉桂粉,香氣十足,光聞就要垂涎三尺了!有趣的是,荷蘭每年都會舉辦全國的Olieballen匿名投票比賽,選出當年最好的olieballen,建議有興趣的大家在前往荷蘭旅遊時,也可以順道查一下今年獎落誰家!

Pepernoten是另一個荷蘭冬季限定的街頭小吃,特別是在聖尼古拉斯節(Sinterklaas),也就是荷蘭版的聖誕老人節。這裡指的聖尼古拉斯跟聖誕老人是不一樣的喔!相傳聖尼古拉斯是西班牙大主教,為人和藹可親,會送禮物給大小朋友。他的生日是12月6日,而他會在前夕穿著主教袍、戴著又尖又高的主教帽,帶著隨從、騎著白馬四處分發禮物。因此12月5日晚上,小朋友會在爐火旁的鞋子裡放上胡蘿蔔、乾草給馬匹,隔天起床便會看見鞋子裡出現禮物跟圓圓的薑餅。過完聖尼可拉斯節之後,荷蘭人就會接著過傳統的聖誕節,但是與聖誕節相比,聖尼可拉斯節的重要性其實還更大了點。

美食就是要跟好朋友一起分享!如果身邊有人請你推薦異國小吃,你可以用以下的英文形容詞更生動地描述食物的口感跟味道喔!

Crunchy可以用來形容食物爽脆、咀嚼時會發出較低沉且嘎吱的聲音,通常用在硬度高一點的食物,如堅果、胡蘿蔔、硬蘇打餅乾等。

Would you like to have some healthy, crunchy carrots? 你想要來點健康又爽脆的胡蘿蔔嗎?

These nuts are very crunchy . 這些堅果很鮮脆。

Crispy用來描述食物吃起來有酥酥脆脆的口感,從學術角度來看,專指前排牙齒咬下食物的瞬間,食物碎掉且出現響亮、清脆的聲音,例如洋芋片、炸雞等。

The secret to baking crispy potato chips lies in the temperature of the oven. 想要烤出酥脆的馬鈴薯片,秘訣就在烤箱的溫度。

I can’t stop thinking about the crispy fried chicken from KFC. 我的腦袋一直在想著肯德基酥脆的炸雞。

Tender用於描述食物有軟嫩、鬆軟的意思,多用來形容肉質的口感,例如牛排、雞肉等。 國外也常看到用tender來形容食物很容易入口。

Chewy是tender的相反詞,可以用來描述食物吃起來很有嚼勁, 例如牛肉乾、麵條等。使用chewy時要注意描述的食物種類,例如用chewy來描述牛排的口感,就表示牛排的肉質很不新鮮、嚼不爛,反而有貶義喔!

Jjolmyeon is a kind of spicy chewy noodles from Korea. Jjolmyeon是韓國有名的辣味冷拌麵,麵條很有嚼勁。

This beef jerky is very chewy . 這個牛肉乾非常有嚼勁。

Juicy從英文名詞juice衍伸而來,用來描述多汁的食物,例如吸飽湯汁的雞肉或者富含水分的水果。

You need to dip your meat in this juicy sauce for a richer flavor. 為了嚐到更豐富濃郁的口感,你可以將肉沾點這多汁的醬料。

Creamy從英文名詞cream(鮮奶油)衍伸而來,用來描述食物吃起來很綿密滑順,多指使用奶製品食材時會出現的口感,可以用來描述食物裡的奶油味非常濃郁,例如奶油培根義大利麵有著濃濃的奶香,就能用creamy來形容。

This Italian restaurant is famous for its creamy spaghetti. 這間義大利餐廳的義大利麵以濃郁綿密的口感盛名。

當你吃到很柴的肉或者很乾的司康時,就可以用dry這個形容詞來表達。Dry本身是乾的意思,但是用在食物上通常是指吃完會讓你有口乾舌燥、很難吞下嚥的不舒服感。

This scone tastes so dry that I feel like I’m going to choke.

這個司康吃起來好乾,我覺得我都快噎死了。

You need to keep an eye on the temperature in the oven so your chicken won’t get too dry.

為了不要讓你的烤雞太柴,你要隨時注意烤箱的溫度。