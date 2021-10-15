荷蘭必吃的五大街頭美食，你可以用這些英文形容詞來描述食物的口感

五大荷蘭必吃的街頭美食：

1. Kroket 荷式可樂餅

Kroket這個詞其實源自於法文的croquette，從動詞「croquer」變化而來，指的是咬下酥脆食物時發出的喀滋聲響。荷蘭人的飲食文化不乏各種油炸食物，除了薯條之外，位居炸物排行榜第二的就是可樂餅了。荷蘭的可樂餅為長條狀，內餡有燉牛肉、起司、魚片、奶油白醬，有時候也會視當季新鮮食材加入蝦子、蘆筍等食材，口味選擇非常多元。荷蘭人對kroket的瘋狂到什麼地步呢？麥當勞會提供專屬的可樂餅漢堡套餐、路上隨處可見的食物販賣機也能隨時買到kroket，真的是對可樂餅情有獨鍾啊！另外，因為可樂餅的製作過程簡單，家家戶戶只要冰箱有剩肉、燉菜，機乎都會直接做成kroket，因此可說人人都具備製作kroket技能，想吃就自己做！

2. Bitterballen 荷蘭炸肉丸

台灣人喝啤酒會配鹽酥雞、韓國人配炸雞，那荷蘭人呢？荷蘭人的啤酒首選下酒菜就是Bitterballen（炸肉丸）啦！Bitterballen源自17世紀西班牙統治荷蘭時期，荷蘭家庭將前晚的剩菜剩肉製成肉泥，炸成球狀作為今日晚餐開胃菜，這其實跟kroket的做法有點類似，只是形狀不一樣。Bitterballen在荷蘭酒吧裡是很常見的開胃下酒菜，通常都是用牛肉泥製成，但考慮到飲食差異，現在酒吧裡也提供由雞肉或豬肉製成的炸肉丸。

Bitterballen是複數名詞，由bitter跟bal組合，bitter在荷蘭文指的是含有藥草味的酒精性飲料，而bal則是指球狀物，因此組合成bitterbal這個單數名詞。

3. Poffertjes 荷蘭小鬆餅

Poffertjes堪稱是所有來到阿姆斯特丹必吃的國民美食之一，圓而小巧的外型，一口一顆，讓人停不下來！Poffertjes是荷蘭傳統甜食，由酵母跟蕎麥粉製成，嚐起來跟台灣的雞蛋糕有異曲同工之妙，但是小販還會在小鬆餅上淋巧克力醬、糖粉，或搭配新鮮水果一起吃，口味更清爽。阿姆斯特丹街上隨處可見販售Poffertjes的小攤商，如果有機會造訪荷蘭，一定要親身品嚐荷蘭人愛不釋口的小鬆餅！

4. Olieballen 荷蘭多拿滋（油炸麵球）

Olieballen直譯為「油球」，也就是荷蘭的甜甜圈，是冬季才會吃的一道傳統甜食。從12月開始，阿姆斯特丹各地街頭都可以看到許多流動攤販販售，許多家庭也會有自己的祖傳配方，對荷蘭人來說，是一道富有家鄉傳統味的美食。Olieballen從外觀上跟台灣的雙胞胎很類似，但是口感又較鬆軟些，而且會額外加入葡萄乾、黑醋栗或切碎的蘋果，並且再撒上糖霜或者肉桂粉，香氣十足，光聞就要垂涎三尺了！有趣的是，荷蘭每年都會舉辦全國的Olieballen匿名投票比賽，選出當年最好的olieballen，建議有興趣的大家在前往荷蘭旅遊時，也可以順道查一下今年獎落誰家！

5. Pepernoten 荷蘭小薑餅

Pepernoten是另一個荷蘭冬季限定的街頭小吃，特別是在聖尼古拉斯節（Sinterklaas），也就是荷蘭版的聖誕老人節。這裡指的聖尼古拉斯跟聖誕老人是不一樣的喔！相傳聖尼古拉斯是西班牙大主教，為人和藹可親，會送禮物給大小朋友。他的生日是12月6日，而他會在前夕穿著主教袍、戴著又尖又高的主教帽，帶著隨從、騎著白馬四處分發禮物。因此12月5日晚上，小朋友會在爐火旁的鞋子裡放上胡蘿蔔、乾草給馬匹，隔天起床便會看見鞋子裡出現禮物跟圓圓的薑餅。過完聖尼可拉斯節之後，荷蘭人就會接著過傳統的聖誕節，但是與聖誕節相比，聖尼可拉斯節的重要性其實還更大了點。

美食就是要跟好朋友一起分享！如果身邊有人請你推薦異國小吃，你可以用以下的英文形容詞更生動地描述食物的口感跟味道喔！

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描述食物的口感

1. Crunchy 鮮脆、爽脆的，咀嚼時嘎吱作響的

Crunchy可以用來形容食物爽脆、咀嚼時會發出較低沉且嘎吱的聲音，通常用在硬度高一點的食物，如堅果、胡蘿蔔、硬蘇打餅乾等。

These nuts are very crunchy.

這些堅果很鮮脆。 Would you like to have some healthy, crunchy carrots?

你想要來點健康又爽脆的胡蘿蔔嗎？

2. Crispy 酥脆的

Crispy用來描述食物吃起來有酥酥脆脆的口感，從學術角度來看，專指前排牙齒咬下食物的瞬間，食物碎掉且出現響亮、清脆的聲音，例如洋芋片、炸雞等。

I can’t stop thinking about the crispy fried chicken from KFC.

我的腦袋一直在想著肯德基酥脆的炸雞。 The secret to baking crispy potato chips lies in the temperature of the oven.

想要烤出酥脆的馬鈴薯片，秘訣就在烤箱的溫度。

3. Tender 軟嫩的

Tender用於描述食物有軟嫩、鬆軟的意思，多用來形容肉質的口感，例如牛排、雞肉等。 國外也常看到用tender來形容食物很容易入口。

This steak tastes very tender.

這塊牛排嚐起來很軟嫩。 I love these tender green peas you prepared today.

我很喜歡你今天準備的軟豆泥。

4. Chewy 有嚼勁的

Chewy是tender的相反詞，可以用來描述食物吃起來很有嚼勁， 例如牛肉乾、麵條等。使用chewy時要注意描述的食物種類，例如用chewy來描述牛排的口感，就表示牛排的肉質很不新鮮、嚼不爛，反而有貶義喔！

This beef jerky is very chewy.

這個牛肉乾非常有嚼勁。 Jjolmyeon is a kind of spicy chewy noodles from Korea.

Jjolmyeon是韓國有名的辣味冷拌麵，麵條很有嚼勁。

5. Juicy 多汁的

Juicy從英文名詞juice衍伸而來，用來描述多汁的食物，例如吸飽湯汁的雞肉或者富含水分的水果。

Here’s a recipe for making juicy baked chicken breast.

這份食譜教你怎麼做多汁的烤雞胸肉。 You need to dip your meat in this juicy sauce for a richer flavor.

為了嚐到更豐富濃郁的口感，你可以將肉沾點這多汁的醬料。

6. Creamy 黏稠綿密的，口感滑順的

Creamy從英文名詞cream（鮮奶油）衍伸而來，用來描述食物吃起來很綿密滑順，多指使用奶製品食材時會出現的口感，可以用來描述食物裡的奶油味非常濃郁，例如奶油培根義大利麵有著濃濃的奶香，就能用creamy來形容。

This Italian restaurant is famous for its creamy spaghetti.

這間義大利餐廳的義大利麵以濃郁綿密的口感盛名。

7. Dry 乾的

當你吃到很柴的肉或者很乾的司康時，就可以用dry這個形容詞來表達。Dry本身是乾的意思，但是用在食物上通常是指吃完會讓你有口乾舌燥、很難吞下嚥的不舒服感。

This scone tastes so dry that I feel like I’m going to choke.

這個司康吃起來好乾，我覺得我都快噎死了。 You need to keep an eye on the temperature in the oven so your chicken won’t get too dry.

為了不要讓你的烤雞太柴，你要隨時注意烤箱的溫度。

8. Flaky 易碎成薄片狀的，小片的，酥片的

Flake的中文是薄片，因此flaky作為形容詞就有薄片狀的意思。Flaky用來形容食物容易碎成片狀，例如派皮、或可頌的表皮，一咬就碎成薄片狀。值得注意的是，flaky也可以用來形容人的個性很古怪、瘋癲的，反而有貶義，使用上要小心，不要冒犯別人了！

Flaky pie crusts are difficult to master.

片狀的派餅皮很不容易做。 Flaky pastry is my favorite.

我最喜歡酥餅類點心。

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航