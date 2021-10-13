【TNL沙龍本週議題】日本大選在即，你覺得日本政壇局勢會改變嗎？

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根據此文，本屆日本眾議員任期將在10月21日結束，先前新任首相岸田文雄決定在10月14日解散國會，而大選將在其任期結束後的10月31日舉行，創下日本憲政史上首例。

《時事通信》民調發現，最大在野黨「立憲民主黨」的支持率只有3％，而且已經連續下降三個月；另一個民主黨體系出身的「國民民主黨」，更創下支持率為0％的「奇景」。

就算眾議員選舉即將到來，在野黨仍然無法聯合其他非自民黨系候選人形成新聯盟，共同對抗自民黨。若在野黨有機會能扳倒自民黨，還是需要回歸日本多數中間選民的看法，以及其是否願意表態，畢竟長期有超過四成的日本選民「不願支持特定政黨」。

月底日本大選的結果，除了看在野黨是否能合作搶票，無政黨傾向的日本選民如何行動，將是影響大選結果的關鍵。

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核稿編輯：楊士範