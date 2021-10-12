烏克蘭航空公司捨棄高跟鞋鉛筆裙、改讓員工著Nike運動鞋和T恤：老航空公司的服儀規定正在改變

從烏克蘭最年輕的廉價航空公司SkyUp服儀新制上路開始，他們的空服員就不再需要穿著高跟鞋、忍受久站之下小腿腫脹難耐的痛苦，也不用穿著窄窄的鉛筆裙以及合身的襯衫。

SkyUp在搜集了空服員們對制服的意見之後，發現女性員工已經厭倦了高跟鞋、緊身上衣和鉛筆裙，因此決定改讓他們在上班時穿上Nike運動鞋和寬鬆的橘色西裝。同時，西裝外配戴美麗的絲巾，西裝內以白色的T恤取代襯衫，下身則是搭配褲裝。

至於男空服員的服裝，將會以輕薄的西裝代替背心，內搭的襯衫也會改為T恤，腳上則穿著Nike的黑色運動鞋。

除此之外，根據《路透社》報導，該公司研究了機組人員服裝的歷史，決定放棄「保守」的元素，其中一個改變是把女空服員的髮型由髮髻或馬尾改成辮子。

空服員：很多同事都是足科醫生的長期客戶

SkyUp的空服員丹妮申科表示，他在工作過程中常常擠不出一分鐘的時間能坐下，更不用妄想在穿著高跟鞋久站數小時後，能讓腫脹的雙腿得到休息。

「從基輔到桑吉巴來回的航程有12個小時，如果你穿高跟鞋，在那之後會幾乎沒辦法走路。其中包含了4小時的安全檢查和清潔工作」SkyUp的空服員索洛梅納亞向《BBC》指出，「我有很多同事都是足科醫生的長期客戶，他們的腳趾和腳趾甲被高跟鞋弄傷」。

「高跟鞋看起來很美，我並不反對這個事實，但在每次的航程結束以後，腳都會疼痛、腫脹。穿運動鞋真是太酷了。」丹妮申科表示。

舊式制服的問題也不只這些，索洛梅納亞提出了另一個觀點，如果一輛飛機緊急降落在水上，他的同事匆忙打開機翼上方的逃生出口，在人們於走道排隊時，他就必須爬過座位，「想像一下，我要怎麼穿著鉛筆裙做這件事」。高跟鞋在緊急狀態下也沒什麼用，屆時空服員就必須光腳走路。

航空公司：我們的女性空服員不想被認為「性感」

SkyUp行銷部門的負責人格里戈拉什（Marianna Grygorash）向《BBC》表示：「空服員的工作並不浪漫，其實很難。我們了解到我們的女性空服員不想被認為『性感』或『俏皮』。」

性別研究學者斯特雷妮克（Olena Strelnyk）表示：「空姐的典型形象更為性化、且更和女性的特質相關」，《BBC》指出在烏克蘭尤其如此，在刻板印象上，當地女性比西方女性更加注重自己的外表。但斯特雷妮克認為，烏克蘭近幾年已經在擺脫許多性別歧視的傳統。

不過這並不代表其他航空公司會跟進改變空服員的制服，烏克蘭國際航空（UIA）堅持航空業的傳統，並認爲各家公司可以決定自己的未來：「我們的空服人員有足夠的休息時間，而且他們的高跟鞋根本沒那麼高，而更像是象徵性的。」

「如果全世界和所有的時尚達人都穿運動鞋，我們為什麼不把它帶入航空界呢？」SkyUp的空服員佐里亞娜向《路透社》表示。

化妝、裙裝規定鬆綁，航空界的服裝革命

事實上，這不是第一場在航空界的服裝革命。綜合《BBC》與《CNN》報導，英國的維珍航空2019年開放讓空服員不需要化妝上班，而且可以把裙子換成褲子。日本航空取消強制穿著高跟鞋的規定，並讓女性員工也能選擇穿著褲裝。挪威航空允許穿平底鞋，並取消要求員工上機時要攜帶化妝品的規定。

美國的聯合航空公司則在今年8月放寬對髮型、妝容和刺青的規定，所有性別的員工都將可以化妝、塗指甲油、整理髮型，以及在身體可見部位刺青（但大小必須小於工作徽章）。

另一方面，英國航空公司則維持一些舊有的規定，例如男性空服員的髮型「必須符合適合職業環境的傳統樣式」，剃頭、有刻上圖案的髮型和長髮都是被禁止的。

除此之外，在2021年6月，美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）寄信要求阿拉斯加航空停止性別二分的制服政策，該公司空服員Wetherell是非二元性別者，他表示：「我不想被強迫穿上性別二分的制服，不只把我排除、還讓我在工作時被性別錯稱（misgendered）。」

阿拉斯加航空最後回應，從2020年開始，不論性別、他們公司的空服員都能選擇自己想要穿著的制服樣式，同時承諾實施新的中性髮型政策，「（我們將）持續探索空服人員的服儀標準。」

《CNN》指出，在比較老的航空公司重新討論制服政策的同時，許多新的航空公司從一開始就已經轉向性別中性的制服，例如南韓的航空公司AERO K，其制服設計甚至登上了韓國Vogue雜誌的社群媒體。

冰島的新創航空公司PLAY也推出了中性制服：「忘掉那些穿著高跟鞋奔跑的時刻吧，舒適的球鞋才是正解。關於髮型、化妝、刺青和指甲油的規定也都不會出現」公司在新聞稿中表示，「制服不會區分性別，我們的員工可以從各式各樣的服裝中，選擇適合他們的衣服。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範