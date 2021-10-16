法國里爾Series Mania劇集展（二）：實地走訪的心得，台灣影視工作者參展前應該做什麼準備？

文：Celine（《我願意》策劃）

歐洲最具規模的劇集展「Series Mania」，今（2021）年甫於8月底9月初在法國北部大城里爾（Lille）舉辦實體活動順利落幕。受限COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的關係，此次台灣由文策院率領優秀影視團隊與作品，以「線上台灣館」形式參與。

筆者則因為影集《我願意》入選官方論壇單元「Forum Exclusives」，親自前往展會現場參加為期10天的交流旅程。從開始與主辦單位進行接洽，到通過疫情間的層層考驗，最終抵達法國里爾的劇集展活動現場，以及回台後順利完成隔離出關，現在回想起來，還是覺得過去一個月的經歷很奇幻。

Photo Credit: 絡思本娛樂製作提供 「法國里爾Series Mania劇集展」本屆開幕活動現場。

去年11月時，在文策院舉辦的「2020 創意內容大會 Taiwan Creative Content Fest」活動期間，「Series Mania」節目選片人之一的Carlo FASINO，開始注意到影集《我願意》的提案，對於其台灣首度原創題材的獨特性感到驚艷，主動聯繫製作團隊，並在看完前兩集的初剪後決定邀請放映。

今年「Series Mania」的官方論壇單元「Forum Exclusives」則有21部來自世界各地19個國家的作品，台灣除了影集《我願意》之外，公視《大債時代》也入選同一單元；此外，還有《第一次遇見花香的那刻》入圍競賽「短形式」單元（Short Forms Competition），以及入選「Book-to-Screen」單元的懸疑偵探小說《沙瑪基的惡靈》。這是「Series Mania」自2010年開辦11年以來，台劇首度有作品入選。

然而，因為疫情期間種種限制因素，影集《我願意》是唯一有主創人員順利成行，前往法國劇集展活動現場交流的劇組。因此，希望透過這次的專題系列文章經驗分享，作為未來更多劇集創作者前往參展的參考，也期盼這個在歐洲影劇市場具影響力的重要展會，接下來能有更多來自台灣的作品亮相。

Photo Credit: 絡思本娛樂製作提供 《我願意》劇照

「Series Mania」現場的城市魅力

來到8月的里爾，整座城市都因為劇集展的活動變得熱鬧起來。位於市中心廣場的大幅主視覺和隨處可見的劇集展資訊遍佈每個角落，使得被疫情籠罩、沈寂已久的城市一下子生機蓬勃。

走在里爾街道，不時看到有人背著「Series Mania」的主題背包，或者三五影迷聚在一起，拿著節目手冊談論著要去哪一場放映。餐廳的桌布、咖啡館的牆上、路邊的立牌也都掛著滿滿關於「Series Mania」劇集展的活動宣傳，作為歐洲最具規模的專業劇集展，活動期間往往匯集數千名來自世界各地的專業人士，來到里爾參與這場盛會。

其中最受矚目的兩項活動——分別為開放給一般觀眾參與的「劇集節」（Festival），以及專為全球產業相關人士設計的「市場展論壇及里爾高峰會」（Forum）。

Photo Credit: 絡思本娛樂製作提供 展期的里爾街頭

「劇集節」與「市場展論壇及里爾高峰會」

前者的「劇集節」為期8天，包含有競賽類的國際劇集（International Competition）、法語劇集（French Competition）、喜劇競賽（Comedy Competition）、短形式單元（Short Forms Competition）和非競賽類的國際觀摩（International Panorama）、特別放映（Special Screenings），於活動期間舉辦超過100場放映，包括世界首映、大師講堂、專題交流等等。

例如：台灣觀眾所熟悉的《紙房子》第五季、「愛在系列三部曲」知名女演員茱莉蝶兒（Julie Delpy），首度自編自導自演的原創影集《四十才開始》，紛紛在此舉辦首映活動；大師講堂則由本次擔任國際劇集競賽評審團主席Hagai Levi，分享其主創的最新HBO迷你劇集，由奧斯卡伊薩克（Oscar Issac）、潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）主演的《婚姻場景》，此外，也有備受喜愛的影集《找我經紀人》主創Fanny Herrero前來分享新作《Drôle》，眾多精彩放映活動吸引超過7萬2000名觀眾共襄盛舉。

Photo Credit: 絡思本娛樂製作提供 本屆國際劇集競賽評審團主席Hagai Levi（圖左），分享最新HBO迷你劇集，由奧斯卡伊薩克、潔西卡雀絲坦主演的《婚姻場景》。

除了充滿星光和人氣的劇集節，另一個不容忽視的主要活動：「市場展論壇及里爾高峰會」為期三天，則有超過3000名來自全球的產業相關專業人士，同時間於里爾大皇宮進行年度論壇講座與交流。

其中，具有媒合性質的提案單元（The Co-Pro Pitching Sessions），每年徵選16組具有潛力的拍攝企劃案，獲選「最佳提案項目大獎」（Best Project Award） 的企劃案將可以贏得5萬歐元的獎金。今年有來自59個國家，將近560個企劃案報名。

近年台灣觀眾較為熟知的歐亞合製原創劇集，例如由日本知名演員山下智久主演的HBO Asia原創影集《極地闇殺》 ，即是入選2017年的論壇，當時提案吸引媒體和產業人士的極大興趣，進而展開歐日的跨國合作。

此外，值得一提的是，今年開始舉辦的「Series Mania學院」（Series Mania Institute），是歐洲首個專為劇集所設計的學院，目的在於提供給學生和產業人士的英文訓練課程，更讓此國際盛會為新銳劇集創作者增添不少活力。

Photo Credit: 絡思本娛樂製作提供 市場展論壇總監Francesco Capurro （圖右），主持四位艾美獎得主們的講座分享。

綜合上述劇集展的重要活動，可見「Series Mania」是一個規模極大的劇集交流展會，不僅廣納當年度來自世界各地的最新作品放映，並透過不同的項目單元活動，媒合創作方、資方、和平台等業界夥伴；更重要的是，提供一個大型的專業平台，協助新銳創作者磨練計畫，並有機會找到未來可能的國際合資合製夥伴。

因此，非常推薦台灣劇集領域的創作者和專業人士，有機會前往活動現場，不論對於掌握產業脈動或是新項目的交流都大有助益。

那麼，就實務層面來說，前往「Series Mania」應該做什麼準備？

1. 可順暢溝通的法文能力

雖然劇集展官方網站有豐富的英文資訊，申請參展証也不需要任何法文程度證明，然而，曾去過法國旅行或參展的人就一定了解，事實上展會全程大多數還是主要以法語進行。舉凡手冊資料、放映活動、講座交流、提案媒合會議等等，都需要可順暢閱讀和溝通的法語能力。當然，劇集展工作人員都相當友善，真的遇上困難，現場可以詢問或是找人幫忙翻譯。

然而，如果想在當下有最好的體驗，建議還是加強基本法語聽說的能力，尤其是大量法語劇集和情境喜劇的放映交流活動，更需要流利的法文程度才能搶先一睹為快，不然在現場有時可能會感到英文無用武之地。

不論身為創作者、製作人、或是版權交易方，要想在這樣盛大的場合提升作品或企劃案的能見度，與潛在合作人士建立連結，或是快速掌握市場的脈動取向，良好的語言能力將是擁有更多機會和找到合作夥伴的必要條件。

Photo Credit: 絡思本娛樂製作提供 論壇活動現場，來自各國的攤位設置，提供給買家諮詢和作品宣傳。

2. 做足功課和素材準備

除了居住在里爾的一般民眾，大多數來到劇集展的都是專業人士。如前述的豐富活動，基本上，與會者通常是已有完成作品的製作方和有購片需求的買方，或是有發展中企畫案的創作者。

現場的步調非常快速，每個人都有清楚的參展目的性，一天當中可能有滿滿的會議、放映活動、論壇講座要出席。因此，強烈建議出發現場前，事先約好會議對象並做好各種準備。

例如：如何用一句話吸引別人對你的作品產生興趣？如何用一杯咖啡的時間講述你的作品？由於一天當中要在好幾個場地奔走，帶著電腦未免稍嫌笨重，因此筆者習慣將預告、片花、劇照等等重要資料，下載存放在手機和平板中。

不過，意想不到的交流機會，也往往都是在人手一杯酒的場合發生，練習如何隨時隨地講好你的故事，或是在劇集展和論壇會議間零碎空檔時，快速找到資料播放給對方看非常重要。

你絕對不會想要因為很爛的網路或是找不到桌子開電腦，錯過某個影展選片人或是重要國際平台購片負責人，在你眼前一分鐘的大好聊天時機。

Photo Credit: 絡思本娛樂製作提供 里爾活動現場一隅，提供給創作者訪談和來賓交流。

3. 強大的作品和團隊支持

雖然疫情仍舊尚未消散，而「Series Mania」在停辦一屆後，今年主辦方就克服種種困難，安排國際論壇於8月30日至9月1日在里爾大皇宮舉行，並開放線上平台同步放映和交流活動。

此次因為影集《我願意》的入選，筆者有幸在製作團隊的大力支持下，前往法國里爾參與精彩的展會活動，除了實地與現場的專業人士進行會議交流，也觀摩本年度的重要作品和業界趨勢。

也感謝文策院從「2020創意內容大會」到「Series Mania」劇集展期間用心設立線上台灣館和論壇專題講座，一路上的大力推動，讓來自全球影視界的專業人士，有機會注意到來自台灣的影視作品。

然而，也因為疫情影響，參展的各項花費都相對提高，為了妥善做好防疫並符合規定，不論是機票、住宿、參展期間的快篩或回國後的隔離旅館等費用，都是相當大的一筆開銷，因此，今年實際參展的特殊經驗，或許無法當做未來的通例參考，但大致不脫上述所言，也希望疫情能盡快結束，恢復不用隔離、快篩的影展生活。

Photo Credit: 絡思本娛樂製作提供 由文策院主辦的台灣劇集Showcase，介紹年度優秀台灣劇集。活動現場來賓關注影集《我願意》編導吳洛纓的創作歷程分享（左下圖）。

總結

最後，「Series Mania」作為歐洲市場知名的劇集展，除了來自法國政府、電視台、製作公司、發行商等等的踴躍參與；國際知名的串流平台包含Netflix、Disney+、HBO Max等等，也都會在論壇期間積極與會發布重要消息。

此外，除了法國政府和相關單位傾力支持，活動現場可見來自歐盟各國影視單位的支援合作，並設置該國攤位或舉辦官方排程之外的劇集推廣宣傳。

在期盼台劇與國際市場接軌的策略發展下，反身回看，該思考的是如何真正實質幫助已經受到國際注目，且需要更多宣傳資源提升能見度的作品，是迫切且重要的事；然而，在獲得這樣的曝光機會時，更需要相關單位的經費和支持，並且有策略的在活動現場運用宣傳資源，如此才有機會幫助台劇在國際市場成功交易，或是事半功倍地尋找合資合製夥伴，讓台劇未來真正走向曹瑞原導演口中的「黃金十年」。

Photo Credit: 絡思本娛樂製作提供 文策院於論壇活動現場，宣傳線上台灣館看板。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航