《不一樣的中國史12》：康熙皇帝對聖賢學問的高昂興致，最終逆轉了師生關係

文：楊照

「內聖」與「外王」在康熙身上混同了

康熙皇帝是中國歷史上留下最多個人意見的帝王。各種奏章中都有很多他的批注，有時用滿文寫，有時用漢文寫。

滿文才是他的母語，漢文是他後來學習的，所以在運用漢文時格外簡潔直白，不囉嗦、不廢話，更沒有什麼客套裝飾。不論是康熙皇帝親筆御批，或是別人幫他謄抄過的，光從語氣上就很容易判斷是不是他自己的意見。

漢學家史景遷（Jonathan D. Spence, 1936-）有一本奇特的著作，書名叫做 "Emperor of China"（註），書中寫的中國皇帝就是康熙，而此書最奇特之處在於使用了第一人稱，從頭到尾都是「我」。

這個「我」是史景遷嗎？不是，是康熙皇帝。那麼這本書是小說嗎？不然怎麼能復活康熙皇帝，用他作第一人稱來寫？史景遷又不是康熙皇帝，從史學角度看，他怎麼能寫以康熙皇帝作第一人稱敘述的書？

一般狀況下是不能的，但史景遷把握、凸顯了從史學和史料學角度所看到康熙皇帝最獨特之處。幾乎書中的每一段，都的的確確有著康熙皇帝以第一人稱留下來的史料作為根據，不是出於史景遷的臆測或想像虛構。史景遷所做的，是將這些龐雜豐富的史料，依照康熙的生活進行分類統整。

書的第一章是「遊」，主要講遊獵，在皇帝生活中有著很重要的地位，因為要維持從東北來的民族風格，也和軍事訓練、軍事行動密切相關。第二章接著描述康熙皇帝如何實質進行統治，和大臣如何具體互動。到最後一章，則探索並呈現他和諸多兒子之間的關係，也就聯繫到皇位與權力的繼承問題。

很難找到多少歷史人物，更不用說帝王，能夠如此用第一人稱來呈現，清楚顯示出康熙皇帝的相關史料多麼豐富。而如此貼近切入他的生活，更具說服力地讓我們看到，他對於知識具有真摯的熱忱，對於聖賢學問的興趣遠高於教他的那些儒生講官們。

這件事對清朝的統治很重要，擴大來看，對中國士人的傳統也很重要。自宋朝建立起來的近世政治觀念，核心精神是區分「政統」與「道統」，皇帝與王朝繼承「政統」，士人則擔負「道統」。而宋代政治上最特別的，就是「政統」承認需要有「道統」的支撐與協助，才能構成合法、完整的統治機制。

然而到了明朝，「政統」與「道統」之間陷入一種不平衡的狀態。「士節」的價值觀仍在，士人普遍有著「道統」的信念，然而皇帝那邊的「政統」卻不只輕忽「道統」，而且在現實政治運作中將「政統」抬得高高在上，「道統」地位相對低落。於是原本認定應該由「道統」來輔佐、甚至指引「政統」的信念便無法落實。

到了康熙朝，產生了「道統」和「政統」間的進一步扭曲——「內聖」與「外王」的兩個範疇在康熙皇帝身上混同了。原本應藉由掌握聖賢知識以代表「道統」，可以在「內聖」範疇中超越皇帝、指導皇帝的讀書人，卻在康熙皇帝面前明顯被比了下去。

在「政統」的權力面，他們當然比不上皇帝；而現在麻煩的是，連在「道統」的知識與實踐上，他們也不如皇帝。皇帝對於聖賢知識的看重程度高於這些士人，進而皇帝對於這些聖賢知識的理解，也高於本來該當他老師的人。皇帝解說朱注，講官只能靜默聆聽，不能置一詞，師生關係明顯逆轉，變成「政統」和「道統」的領導權都掌握在皇帝那裡。

經學帝師熊賜履和李光地

形成這樣的政治結構，除了康熙皇帝自身外，還有兩個關鍵人物——熊賜履和李光地。

在康熙皇帝親政前，依照順治遺詔，輔政大臣們重用滿洲世臣，相對貶抑漢官，同時也貶抑漢人的學問。熊賜履在這種極度不利的環境中仍堅持「道統」，堅持表達傳統儒家的政治立場。

康熙六年，他任鴻文院侍讀時上了一份萬言書，主要關切官員與官場，建議應該慎選真的會重視民生苦樂的人做地方官，從中國歷史中模仿學習，以此重建國家制度。並且將科舉辦好，嚴整官場紀律，讓士人自重，砥礪「士氣」。

萬言書中特別提到官場上的不良風氣，會排斥有原則、有想法的人，「憂憤者謂之疏狂，任事者目為躁競，廉靜者斥為矯激，端方者詆為迂腐。」（《清史稿・熊賜履傳》）憂國憂民的人被看成瘋子，想多做點事的人被當作躁進，堅守節操的人被指責故意和別人不一樣，行為端正的人被詆毀為陳腐守舊。影響所及，讀書講學以求聖賢道理的精神徹底淪喪，儒學失去了吸引力，相對地佛、道就氾濫流行。

接著他又批評從宮中到朝中各種不守禮及奢侈浪費的現象，並推論這樣的行為將給國家、人民帶來怎樣的敗壞效果。

這份萬言書送到了當時掌握實權的鰲拜手中，鰲拜便要以「妄言罪」重罰熊賜履，不過被康熙皇帝阻止了，只將他從鴻文院調到祕書院。

被降級的處分沒有嚇阻熊賜履，他繼續上書批評「朝政積習未除，國計隱憂可慮。」鰲拜大怒，傳旨要他說清楚什麼是「積習」，又有什麼「隱憂」。熊賜履回應後，鰲拜就給他另一個「所陳無據，妄奏沽名」的罪名，但是康熙皇帝又決定原諒他。

這裡牽涉到皇帝對鰲拜的不滿，皇帝看到的是竟然有像熊賜履這樣的人，敢於頂撞鰲拜，而且他頂撞鰲拜，靠的是陳述儒家的政治道理來對照現實。鰲拜垮臺後，皇帝就任用熊賜履當經筵講官，後來又拔擢為閣臣。

另外，曾任翰林院掌院學士的李光地，長期擔任經筵侍講，兼任日講官，與康熙皇帝關係密切。晚年官至文淵閣大學士，更得到皇帝「謹慎清勤，始終一節，學問淵博，朕知之最真，知朕亦無過光地者」（《清史稿・李光地傳》）的美譽。

熊賜履和李光地在朝中取得了皇帝老師的聲名，顯現出皇帝對於儒家經學的著意用功，這是他們的正面貢獻。而他們又都有從反面而來的另類貢獻。

《清史稿・熊賜履傳》中提到，康熙十五年時，熊賜履有一次替皇帝草簽意見時簽錯了，卻已來不及改，於是他將自己寫的文件偷偷塞到另一位內閣學士杜立德的卷宗裡。杜立德發現後叫嚷起來，追問文件是誰寫的，還要查原本草稿的字跡。熊賜履怕被發現，就將草稿簽條塞進嘴裡，咬著簽條要走出去，卻被一位滿學士覺羅沙麻看到，於是整件連環錯都被揭露開來。熊賜履被除去京官資格，勒令回籍江寧。不過皇帝仍然看重他的學問，後來又被起用。

李光地也有他的案子，那是發生在康熙三十三年，李光地的母親去世，和明朝時發生在張居正身上的情況一樣，皇帝也對李光地下令「奪情」，命他丁憂時暫不守制，繼續留在京城不回鄉，一邊在京城裡守喪，一邊維持朝中任務。

皇帝下詔「奪情」，李光地卻提出請假九個月的要求，讓他回鄉治喪，消息傳出後引來了許多批評。給事中彭鵬針對此事上書劾李光地「十不可留」（《清史稿・李光地傳》），提出十項凶狠的批判，建議皇帝驅逐李光地。

彭鵬主要的論點是：皇帝為什麼要下詔「奪情」？不可能真的非李光地在朝不可吧？那麼皇帝的用心應該是在考驗李光地究竟是不是真正的「理學家」。如果李光地真的相信自己所學、所教的，就絕不可能接受「在任守制」這種既不合禮、又不合情的辦法。忠於自己的道德學問，那就只有丁憂回籍、三年守喪，沒有什麼別的權宜做法。

而李光地竟然如此經不起考驗，他表現出既貪戀朝廷位子與皇帝恩寵，還想要博得孝名，所以奸猾地想出了不放棄官職、卻又請假回鄉九個月的主意。

皇帝將這件事交付廷議，最後維持皇帝要求「奪情」的命令，李光地不得回鄉奔喪，但也取消了他的官職，讓他變得兩頭落空，盡不了人子孝道，又失去官場算計的任何空間。

看起來像是在傷口上撒鹽吧，這一年翰林官考試時，皇帝御筆選了一個考題——「理學真偽」，這套關於人倫道德的學問到底是真是假？如何是真、如何是假？

註：可參考〔美〕史景遷著，溫洽溢譯，《康熙：重構一位中國皇帝的內心世界》（Emperor of China: Self-Portrait of K'ang-Hsi）（臺北：時報出版，二○一五年）。

相關書摘 ▶《不一樣的中國史12》：乾隆皇與嘉慶帝之間尷尬的權力結構，製造出和珅這怪異的產物

書籍介紹

本文摘錄自《不一樣的中國史（12）：從八旗到洋行，天朝震盪的時代——清》，遠流出版

作者：楊照

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清朝和明朝在三件事上不一樣。滿漢官並行、以八旗為滿洲命脈與統治基礎，以及「永不加賦」的祖宗家法，清朝歷史的變動主軸亦由此梳理。康熙完成史無前例的「政統」與「道統」合一，雍正有著折服天下的想像，延續至乾隆打造了百年盛世。

但失去道統權威的士人，出現了知識結構真空。「實學」成為新的關鍵詞，卻因缺乏思想工具而回到古籍考索上，表現之一為乾嘉學派。太平天國是清中葉出現的一個內部挑戰，和來自西方列國對於中國中心的挑戰同時迸發。曾國藩所帶領的士人信仰雖力挽狂瀾，新的政治骨幹也抵擋不了官僚習氣的沉淪。

滿洲人必須進入漢人建構的「天下觀」中才能治理中國，這也是難以將自身放入「列國」新秩序的關鍵障礙。中國近代史的主題是「衝擊與回應」，開放通商口岸正是洋人與中國關係的突破點。西洋事物、制度、野心以驚人速度湧入中國，上千年文明無力再提供現實指引，如此迎來一個極其獨特的騷動時代。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：王祖鵬