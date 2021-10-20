《不一樣的中國史12》：乾隆皇與嘉慶帝之間尷尬的權力結構，製造出和珅這怪異的產物

文：楊照

太上皇與皇帝間的尷尬權力結構

乾隆堂皇地成就了他的「十全」人生，但從嘉慶的角度看，他從一開始就是個尷尬的皇帝。他排行十五，上面有很多哥哥，當皇帝當到不要當的父親又還活著，從父子關係到兄弟關係，樣樣都沒有順理成章的模式可循。

在朝鮮史料中有一段記錄，嘉慶即位後，朝鮮派遣敬賀使前往中國。敬賀使首先到御榻前跪叩，去拜見太上皇。太上皇宣旨明確地說：「朕雖然歸政，大事還是我辦。你們回國，問國王平安，道路遼遠，不必差人來謝恩。」（《朝鮮王朝實錄・正祖實錄》）特使來慶賀新皇帝即位，見的卻還是舊皇帝，而且舊皇帝告訴他們，和屬國有關的「大事」照舊還是由他來管，還交代回去告訴朝鮮國王，新皇帝給了什麼賞賜，也不用勞師動眾來謝恩。

朝鮮特使心中有一個疑問非問不可，卻必須等到入館所之後，才能私下問通譯人員。問題是：「從今以後，小邦凡有進奏、進表之事，太上皇帝前及嗣皇帝前，各進一度耶？」將來我們小國如果有事，要進奏、進表時，是要準備一份還是兩份奏書？只要給太上皇，還是嗣皇帝也要一份？表面上問奏書，但更麻煩、更困擾的是：以後貢禮是不是也要準備兩份？如果只有一份，是送太上皇還是嗣皇帝？

這個問題問倒了通譯，既然是開朝以來沒發生過的事，當然也就沒有事先考慮、準備。過了幾天，才有敕旨來說：「此後外藩各國，惟頒查照年例具表齎貢，毋庸添備貢物，於太上皇帝、皇帝前，作兩份呈進。」意思是一切按照過去慣例與規定進貢就好，不用準備兩份貢物，你們照一份送來，我們這邊自己處理太上皇和皇帝的分配問題。

這解決了朝鮮的疑問，然而朝廷內部卻沒那麼容易安排。鼎鼎大名的和珅為什麼在此時得到大權，其實就是在太上皇與皇帝的尷尬結構夾縫中製造出來的。又是從《朝鮮王朝實錄》中看到的，和珅最主要的工作就是代表太上皇去跟皇帝傳話。太上皇有什麼事要告訴皇帝，就由和珅居間處理。

嘉慶皇帝很為難，因為形式上、法理上「天無二日」，他是對外絕對威權的代表，可是實質上太上皇當慣了皇帝，根本不可能讓兒子自作主張。甚至可以說，如果嘉慶皇帝看得到後世子孫光緒皇帝的情況，他說不定都還要感到羨慕。

光緒當皇帝時，由慈禧太后「垂簾聽政」，隔著一道簾子，慈禧就坐在後面，擺明了光緒只是個傀儡，坐在前頭裝裝樣子。臣子假裝對著光緒皇帝說話，但實際上他聽或不聽都無關緊要，真正要啟奏的對象是後面的太后。但這種形式，至少不需要有人居間傳話。

年過八十的乾隆皇帝耳朵重聽，只有和珅能在這麼近的距離和他說話。大臣無法面稟太上皇，但很多事又必須由太上皇決定，去找皇帝也沒用。於是大家都知道，與其向嘉慶皇帝上奏，還不如找和珅，請和珅傳話代奏太上皇，如此和珅當然集大權於一身。

乾隆遺誥和嘉慶上諭透露的玄機

太上皇年紀愈大、能力愈衰退，對和珅的依賴就愈深，而和珅權力愈大，他和嘉慶皇帝的矛盾緊張也愈強。在這方面，和珅缺乏足夠的認知與警覺。嘉慶四年正月初三，大過年間，乾隆太上皇去世，留下了一份遺誥。後來嘉慶皇帝的《實錄》中卻找不到這份遺誥的記錄，要從當時接到遺誥，並且鄭重記錄、保留的朝鮮朝廷那裡，才得以還原遺誥的內容。

正月初三，遺誥由太上皇所居的寧壽宮發出，主要是總結乾隆一生的事業功績；而第二天，正月初四，嘉慶皇帝也發出關於太上皇去世的上諭，等於是以兒子身分對於父親的一份評價。兩相對照，就比對出了特殊重點。

遺誥中列入乾隆功勞的「平定川省教匪」，（註1）在嘉慶的上諭中被刪除了，而且上諭其中一部分就強調地談「川楚教亂」。「川楚教亂」就是白蓮教的騷動，遺誥中當作已經解決，但新皇帝的上諭特別表示不同意，所以強調宣告要如何處理「川楚教亂」。上諭中還說：

此等教匪滋事，皆由地方官激成。即屢次奏報所擒戮者，皆朕之赤子，出於無奈，為賊所脅者。……輾轉追捕，迄無蕆事之期也。自用兵以來，皇考焦勞軍務，寢膳靡寧。大漸之前，猶頻問捷報。迨至彌留，並未別奉遺訓，仰窺聖意，自以國家付託有人，他無可諭。（《清仁宗睿皇帝實錄・卷三十七》）

這是明白表示初三從寧壽宮發出的遺誥，不是真的出於太上皇的意思，國家天下已經交給了新皇帝，太上皇沒有什麼好不放心的，也就沒有什麼需要特別交代的。而遺誥為假，其中一項證據正是「川楚教亂」，太上皇一直很關心，去世之前還焦慮地在等待捷報，怎麼可能會在遺誥中顛倒地將「川楚教亂」當作已經平定了呢？

這就說明了為什麼《清實錄》中沒有收錄這份遺誥。而且如果遺誥是假造的，當然要追究是誰那麼大膽敢假造，這矛頭必定指向和珅。

同一時間，王念孫等大臣相繼彈劾和珅弄權舞弊，於是到正月初八，嘉慶皇帝再發出上諭，逮捕了大學士和珅及阿附他的戶部尚書福長安。到正月十一日，接著宣布和珅的二十項大罪。

其中第一項罪名發生在乾隆六十年九月初二，那是舉行冊封皇太子典禮的前一天。照道理說，要在冊封典禮上才正式宣告皇位要交給誰來繼承。然而前一天和珅就已經到當時的皇十五子，也就是後來的嘉慶皇帝面前遞上如意，預先通知他被選為皇太子。這不只違背禮儀、洩漏機密，還僭用了皇帝的權力，向未來的皇帝示恩。

和珅應該自認為靠著這樣的行動，可以清楚地向嘉慶皇帝表示，他之所以能從眾皇子中脫穎而出，自己是有大功勞的。和珅要倚靠這樣的關係遊走在兩位皇帝之間當傳話人，而且認定會得到嘉慶皇帝的感激與親近。

和珅在乾隆皇帝身邊得到重用，到被劾二十項大罪抄家賜死，其間大約十七、八年。抄家竟然能抄出那樣的財富，（註2）說明了這段時間裡，雖然有一前一後、一新一舊兩位皇帝，但真正能夠行使皇權的卻是居於兩位皇帝中間的和珅。因而大家都想盡辦法要巴結討好他，才會聚攏了足以敵國的家產。

註1：《朝鮮王朝實錄・正祖實錄》中記錄乾隆太上皇遺誥云：「近因勦捕川省敎匪，籌筆勤勞，日殷盼捷。已將起事，首逆緊要各犯，駢連就獲。其奔竄夥黨，亦可計日成擒，蕆功在即。比歲寰宇屢豐，祥和協吉，衷若可稍紓。」

註2：據《清史稿・和珅傳》，所列和珅二十大罪狀中，後六項全跟貪汙所得家產有關：「所藏珍珠手串二百餘，多於大內數倍，大珠大於御用冠頂，大罪十五。寶石頂非所應用，乃有數十，整塊大寶石不計其數，勝於大內，大罪十六。藏銀、衣服數逾千萬，大罪十七。夾牆藏金二萬六千餘兩，私庫藏金六千餘兩，地窖埋銀三百餘萬兩，大罪十八。通州、薊州當舖、錢店貲本十餘萬，與民爭利，大罪十九。家奴劉全家產至二十餘萬，並有大珍珠手串，大罪二十。」

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書籍介紹

本文摘錄自《不一樣的中國史（12）：從八旗到洋行，天朝震盪的時代——清》，遠流出版

作者：楊照

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：王祖鵬