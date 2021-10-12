2021/10/12,
藝文

林夕和行為藝術：也許相愛很難，就難在⋯⋯

林夕和行為藝術：也許相愛很難，就難在⋯⋯
圖片由作者提供

我們想讓你知道的是

明亮或灰暗之間，誰說，愛情一定美好？

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

苦戀、做兵、分手，愛情常令我們痛苦，林夕《相愛很難》，寫盡戀人的矛盾掙扎。如未成佛昇仙，也許都脫離不了情欲，「不智或僥倖，對火花天生敏感」，世人無盡輪迴。

行為藝術教母Marina Abramovic和另一藝術家Ulay的相戀，共同創造經典之作。Performance art，以個人為藝術媒介，身分、性別、肉體等，都構成了作品的張力。

愛情是藝術的母題，全因愛不愛都難。古住今來，由《詩經》到莎翁十四行詩，永遠的流行曲，在於我們身心皆有共鳴。我們都想得到，能夠託付一切的那誰。

《Rest Energy》會否是這種渴求的展示？Ulay右手拉著箭矢，朝向Marina心臟，Marina左手握弓，重心向後，弦拉開了。持續四分鐘，「It was a performance about the complete and total trust.」

物理是用兩人身體拉弓，但深層來說，象徵愛情關係。他們在心臟旁邊貼上麥克風，讓我們聽見，隨時間流逝，撲通亂跳之聲。藝術家說，相對他作，乃極為困難的挑戰。

如斯緊繃，箭在弦上，彷彿是你我之手。「兩隻手拉得太緊，愛到過了界那對愛人」，往往，掌握對方的諸種秘密，易變敵人。完全的信任，讓我們愛恨交加，談何容易？

Marina之作，擅用肉體苦痛，如刺觀者。《Relation in Time》中，彼此背對，坐在椅上，關鍵乃頭髮互相綁縛，維持十六小時。疲倦、苦悶、生氣、痛楚，牽一髮動全身。

相愛很難，就難在其實雙方各有各寄望。時間中的關係，伴侶相依，多少磨合衝突？互為一體，偏偏，雙眸面對不同的方向，情侶要維持平衡、體諒，困難得令人叫痛。

《Light/Dark》之演出，手法可謂同出一源。Marina和Ulay下跪，直視對方，節奏地互刮巴掌，毫不留情響起清脆的拍打聲，隨時間推移，愈打愈快，讓觀眾目瞪口呆。

明亮或灰暗之間，誰說，愛情一定美好？但許多時候，我們都如燈蛾撲火，自燃。意欲給予對方面露歡顏，結果卻本末倒置，如毒藥的關係，上癮自虐地，相愛也相殺。

夠極端嗎？《Breathing in/breathing out》中，嘴巴相連，永不終止的親吻，塞住鼻孔，直至氧氣都變成二氧化碳，最終瀕臨昏厥。維繫生命的愛，相反，亦足以摧毀彼此。

林夕早就提醒：「無論熱戀中、失戀中，都要永遠記住第一戒，别要張開雙眼。」Marina和Ulay卻睜大，看到盲目之苦，信任之美好，簡潔有力，道出相愛很難。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin

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